13 startuppal indul a régiós akcelerátor program

Négy hónapos keresés után, a PwC kiválasztott a régióból 13 FinTech startupot, hogy felgyorsítsák a fejlődésüket a Startup Collider program keretében. A Startup Collider kezdeményezés célja, hogy a közép- és kelet-európai startupokat népszerűsítse, elsődlegesen olyanokra koncentrálva, melyek megoldásokkal rendelkeznek a pénzügyi szolgáltató szektor számára.

A FinTech belülről formálja át a pénzügyi szolgáltató iparágat - a dinamikus szegmens a pénzügyi szolgáltató- és technológiai szektorok metszéspontjában helyezkedik el, ahol a technológiai fókuszú startupok és az új piaci belépők megújítják a jelenleg a pénzügyi szolgáltató iparág által biztosított termékeket és szolgáltatásokat. A PwC tanulmánya szerint (Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services), a FinTech startupok finanszírozása több mint kétszeresére nőtt 2015-ben, elérve a 12,2 milliárd dollárt. A hagyományos pénzügyi szolgáltató vállalatok több mint 20%-a számára kockázatot jelentenek majd a FinTech szervezetek, az innovatív megoldások megjelenése azonban lehetőséget is ad az inkumbenseknek, hogy szélesítsék a szolgáltatási portfóliójukat.

A fentieket szem előtt tartva hirdette meg a PwC a régióban a Startup Collider akcelerátor programját. Négy hónapos startup "felderítő túra" után állt össze, hogy mely 13 startup kerül be a programba.

A PwC a startupok számára közösségi munkavégzésre alkalmas tereket és szállást biztosít, valamint magasan képzett mentorokat és gyorsabb piacra jutási lehetőséget.



Nagyításhoz kattintson a képre.

"A PwC Startup Collider jelentős segítséget nyújt az európai startupok számára és támogatja az innovációt a közép- és kelet-európai régióban. Programunk a lehetőségek széles választékát kínálja: a startupok egyes megoldásait beágyazzuk a PwC szolgáltatásaiba, míg mások olyan pozícióba kerülnek majd, ahol új vevőket és partnereket szerezhetnek a PwC globális hálózatának köszönhetően" - mondja Osztovits Ádám, a PwC Magyarország tanácsadási üzletágának vezető cégtársa.

A Startup Collider első szakasza olyan startupokra fog fókuszálni, amelyek megoldásokkal rendelkeznek a pénzügyi szolgáltató szektor számára. A startupok érettségi szintje alapján két programfolyamat egyikében fognak részt venni. Az első ilyen a "Startup Bootcamp", ahol nyolc startup - Xchanger, Cognitum, Claims Control, Blueopes, Talk Bank, finAPI, Autenti and Jumbster - kap lehetőséget - ezek a szervezetek már rendelkeznek olyan életképes termékekkel, hogy részt vehessenek egy három hónapos továbbképző táborban. A második a "Fast Track", az ebben lévő öt startup - Noa Tech, Cyber Productivity, Dotmetrics, Transparent Data and Coinfirm - magasabb érettségi szinten van már, a program segítségével pedig kibővíthetik a kapcsolati hálójukat a PwC támogatásával.

A Collider programba egy magyar csapat is bekerült: a Blueopes egy automatizált portfóliókezelő platformot kínál, egyéni preferenciák alapján. Vagyonkezelési robo-advisor megoldásuk társadalom- ás környezettudatos befektetési lehetőségeket ("SRI") ajánl a felhasználóknak.

"Azért kezdeményeztük a Startup Collider programot, hogy elősegítsük a vállalkozások határokon átívelő összekötését a startupok és befektetők közösségével, valamint a módszereink és globális hálózatunk támogatásával felgyorsítsuk a "go-to-market" stratégiájukat" - teszi hozzá Bognár Dániel a PwC Magyarország tanácsadója.