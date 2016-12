2016 egy másodperccel tovább tart!

Az IT-rendszerekben okozhat problémát a szökőmásodperc.

Lassul a föld forgása, tovább tart az év

A föld forgása minimálisan, de évről évre lassul. Azért, hogy a forgási sebesség és az egyezményes koordinált világidő - vagy röviden koordinált világidő (angol rövidítéssel: UTC) - szinkronban maradjon, be kell iktatni egy plusz másodpercet. "A szökőmásodperc beiktatásáért a Nemzetközi Földforgás és Referencia-rendszerek Szolgálat a felelős. A párizsi központtal működő szervezet 1972 óta szökőmásodpercekkel tartja egyensúlyban a föld forgása és az atomórák által mért világidő, a UTC közötti különbséget. Ennek köszönhetően 2016. december 31-én 23 óra 59 perc 59 másodperc után nem 00 óra 00 perc 00 másodperc fog következni, hanem 23 óra 59 perc 60 másodperc. Vagyis 2016 egy másodperccel tovább fog tartani. Erre az ugrásra érzékenyek lehetnek azok az informatikai rendszerek, amelyek nincsenek felkészítve a hatvanadik másodperc kezelésére és a csúszó másodperc alatt is dolgoznak." - mondta el Varga Viktor az internetbiztonsággal és időbélyegekkel foglalkozó NetLock Kft. vezető tervezője.



Okozott már gondot a szökőmásodperc: egy repülőt 250 méterrel is eltéríthet

Az időszámítás pontatlanságának oka, hogy a Föld forgása nem egyenletes, és a csillagászati megfigyelésekből származó idő eltér az atomórák által számított időtől. 1972 óta, mióta felismerték ezt a jelenséget, összesen 26 szökőmásodpercet kellett beiktatni. Ám míg a 70-es években még nem okozhatott nagyobb gondot egy-egy másodpercnyi időeltolódás, 2012-ben több népszerű weboldal és szolgáltatás is megzavarodott az egy másodperces időmegállástól, így a Mozilla vagy a LinkedIn is.

A hétköznapi életben lényegében észrevehetetlen ez az egy plusz másodperc, de különösen a nagybiztonságú informatikai rendszerekben okozhat zavart. "A kockázat nem kicsi, hiszen egyes becslések szerint a szökőmásodperc egy repülőgép haladásában 250 méter, egy műhold esetében akár hét ezer méter eltérést is jelenthet. Ugyanígy tud galibát okozni azoknál az IT-rendszereknél, amelyek nincsenek felkészítve a szökőmásodperc kezelésére. Például a fintech-, a gyártási vagy a közlekedési szektorokban vagy éppen az elektronikus aláírások és időbélyegek terén, ahol még az ezred másodpercek is számítanak. Nem szabad tévedni egyetlen másodpercet sem abban, hogy egy szerződést, számlát mikor írtunk alá digitálisan." - tette hozzá a szakember.

Elektronikus időbélyegzés, e-aláírás: nem lehet tévedni

Az elektronikus időbélyegzés azt jelenti, hogy az időbélyegző szolgáltató (például a NetLock) egy digitális időpecsétet helyez el az adott dokumentumon és hozzárendeli az atomidőt az elektronikus dokumentumokhoz. Ez az elektronikus időbélyeg igazolja, hogy az adott dokumentum adott időpontban már létezett, vagyis hitelesen ellenőrizhető, hogy egy-egy fájlt mikor hoztak létre vagy mikor írtak alá elektronikusan. (Például mikor küldtek el egy megrendelést egy bankhoz vagy brókerhez az ügyfelek.) Ez az eljárás különösen fontos a brókercégek, bankok, biztosítók, elszámolóházak, on-line kereskedőházak, elektronikus piacterek, archiválócégek, elektronikus számlázással foglalkozó vállalkozások számára. A NetLock dokumentumhitelesítő, e-aláíró szoftverei fel vannak készítve, kezelik és értelmezik a szökőmásodpercet.