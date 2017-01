5G: álomból valóság

Az ötödik generációs hálózatok fejlesztéséhez, valamint a szolgáltatásokban rejlő üzleti lehetőségek kiaknázásához elengedhetetlen az iparág vezető szereplőinek nyílt párbeszéde és együttműködése.

Miközben a felhasználók számára a mobilkommunikáció csúcsát jelenleg a 4G-hálózatok, illetve az azokon nyújtott szolgáltatások jelentik, a nagy kutató-fejlesztő műhelyek már a következő generációra készülnek. Az első 5G-s hálózatokra azonban még néhány évet várni kell, az előrejelzések szerint az első kézzelfogható, szabványosított rendszerek 2020 környékén jelennek meg a piacon. Az Ericsson legfrissebb, 2016 novemberében megjelent Mobilitási Jelentése szerint az 5G-előfizetések száma meredeken emelkedik majd, és 2022-re eléri az 550 milliót. Az 5G átvételében Észak-Amerika jár majd az élen, ahol 2022-re a mobil-előfizetések negyede várhatóan már 5G-előfizetés lesz. Az Ázsiai-Csendes-óceáni térség lesz a második leggyorsabban fejlődő régió: itt az 5G-előfizetések 2022-re az összes mobil-előfizetés 10 százalékát teszik majd ki.

De mit is takar az 5G? A folyamatban lévő fejlesztések az adatátviteli sebesség növelésére, a késleltetési idő csökkentésére, az egyes technológiák közötti teljes átjárhatóság elérésére, a költségek lefaragására, a hatékony torlódáskezelésre, az optimális útvonalválasztásra, a megbízhatóság és rendelkezésre állás növelésére, továbbá az előfizetői adatok és informatikai rendszerek biztonságának fokozására irányulnak. A fejlesztőket minden bizonnyal az is ösztönzi, hogy már most sok távközlési szolgáltató mutat élénk érdeklődést az úgynevezett pre-standard 5G-s hálózatok indítása iránt.

- Az 5G sok iparágban felgyorsítja majd a digitális átalakulást, és olyan új felhasználási lehetőségek előtt nyitja meg az utat, mint például a dolgok internete (IoT), az automatizálás, a szállítás vagy a big data - mutat rá Ulf Ewaldsson, az Ericsson stratégiai és technológiai igazgatója.



Először 5G-csúcs

Figyelemreméltó a Samsung azon törekvése, mely szerint összehangolt lépéseket sürget az 5G-fejlesztések, valamint a piaci bevezetésre való felkészülés terén. Ezt a célt szolgálta az első szilícium-völgyi 5G csúcstalálkozó is, amelynek a Samsung Research America adott otthont. A csúcstalálkozó a telekommunikációs iparág globális szereplőit - több mint száz vezető vállalat (hardvergyártók, távközlési szolgáltatók, egyetemek, iparági elemzők, rendszerkereskedők, befektetők, méréstechnikai forgalmazók stb.) képviselőit - hozta össze, hogy lefektessék az ötödik generációs hálózatok nyílt, végpontok közötti ökoszisztémáját. A tervek szerint a jövőben évente rendeznek 5G-csúcstalálkozót.

A résztvevők - többek között - tárgyaltak a sávszélességre vonatkozó jogszabályok alkotásával kapcsolatos feladatokról, továbbá megvizsgálták az 5G-szolgáltatások piaci kilátásait, beleértve a fix telepítésű, vezeték nélküli hozzáférést és a mobilkapcsolati szolgáltatások jövőjét. Fontos téma volt az 5G fejlődéséhez nélkülözhetetlen azon technológiák áttekintése, amelyek az ötödik generációs hálózatok számára kijelölt 6 gigahertz fölötti és alatti frekvenciák teszteléséhez, ellenőrzéséhez és optimalizálásához szükségesek.

Fokozatos átmenet

Fontos állomás az 5G felé vezető úton a jelenleg publikusan elérhető leggyorsabb mobilinternetes sebesség megháromszorozása. Ilyen irányú teszteket mutatott be a múlt év végén - többek között - a Magyar Telekom és az Ericsson, továbbá a Telenor és a ZTE párosa.

Az Ericsson megoldásának legfőbb újdonsága, hogy az 1,2 gigabit/másodperc sebességű letöltést egyetlen felhasználó számára képes nyújtani 4G+ (LTE-Advanced) technológiával, teljes mértékben a ma elérhető, üzemelő rádióhálózati eszközökön. A sebességnövekedést több frekvenciatartomány aggregálásával, továbbfejlesztett antennarendszerrel, valamint magasabb rendű modulációval érik el. A tervek szerint a mai 4G+ hálózatokon fokozatosan vezetik majd be az 5G funkciókat, amint azok elérhetővé válnak. Másképpen fogalmazva: a mai 4G+ hálózatokat fokozatosan készítik fel az 5G szolgáltatások nyújtására. (A Telekom előfizetői közül, megfelelő készülékkel, a gödöllőiek érhetik el az eddigi leggyorsabb, 450 Mbps sebességű 4G+ adatszolgáltatást.)

Szintén 1,2 gigabit/másodperc körüli letöltési sebességet értek el több saját frekvencia bevonásával, fejlettebb antennatechnológia és magasabb rendű modulációs mód együttes használatával a Telenor törökbálinti rádiókísérleti laboratóriumában a mobiltársaság és a ZTE szakemberei. Noha az új technológia leglátványosabb eleme kétségtelenül a gyorsaság (egy DVD-nyi adatmennyiség 31,5 másodperc alatt tölthető le), a rádiócellák kapacitásának növekedéséről, valamint a válaszidő csökkenéséről sem szabad megfeledkezni. A Telenor által tesztelt technológia a jelenleg csúcsnak számító, 16-30 milliszekundumos válaszidőt képes 10 milliszekundum alá vinni. Ez fontos állomás az 5G felé vezető úton, amelynek végén, a szabványosított 5G-hálózatokban akár 1 milliszekundum alá mehet majd a reakció ideje. Ilyen válaszidők már alkalmasak például az önjáró, hálózatban közlekedő járművek irányítására vagy újabb, ma még elképzelhetetlen távorvoslási alkalmazások nyújtására.

Átállásra készülődve

A Vodafone Csoport öt kutató-fejlesztő-gyártó világcéggel áll kapcsolatban, és vesz részt 5G-technológiák kutatásában, az ipari szabványok meghatározásában, illetve készíti fel hálózatait az új mobilszabványra történő zökkenőmentes átállásra. Partnerei a Huawei, a Nokia, az Ericsson, az Intel és a Qualcomm Technologies. A közös munka során értékelik, mely 5G-technológiákat vezetik majd be ipari szabványként; hardver- és szoftverteszteket végeznek a Vodafone Csoport egyesült királyságbeli innovációs laborjában; teszteket végeznek a Vodafone rádió- és maghálózatában, kiválasztott globális piacokon; az 5G-technológiák és szolgáltatások széles skáláját tesztelik és értékelik; fontossági sorrendbe állítják az 5G 2020-as piacra vitelének idejére várható előnyeit. A kutatók előrejelzése szerint az 5G fontos szerepet játszik a digitális hálózatokban folyó innovációk új hullámának felfutásában. E folyamatból mind a fogyasztók, mind az ipar széles köre hasznot húz majd.

2017, a tesztek éve

Az elmúlt évet az operátorok és a szállítók tárgyalásai, egyeztetései jellemezték, miközben már elkezdődtek a korai technológiai tesztek. A jelek szerint 2017 a tesztek "nagy éve" lesz. A témával foglalkozó szakértők azt várják, hogy felgyorsulnak a tesztek: a vezeték nélküli ipar finomhangolja 5G-vízióját, illetve a kiválasztott felhasználók (friendly users) megszerzik első 5G-tapasztalataikat. Az AT&T például már bejelentette, hogy 5G-teszteket folytat az Intellel (mint kiválasztott felhasználóval) a vállalat austini irodáiban. Várhatóan más operátorok is megkezdik a felhasználók bevonásával történő vizsgálatokat. A tesztek tehát a laboratóriumokból kilépnek a valós pályára.

Az 5G-teszteket azonban korántsem csak a mobilszolgáltatók végzik majd 2017-ben. Nagy valószínűséggel nem hagyományos játékosok, jellemzően multinacionális vállalatok is érdeklődést mutatnak az 5G-technológia, illetve az abban rejlő lehetőségek iránt. Egy olyan világcég, mint például a GE előtt hatalmas távlatok nyílnak meg azáltal, hogy az 5G-technológia révén berendezései valós időben, csekély költséggel és nagy biztonsággal tudnak majd egymással kommunikálni, működjenek bárhol a világon. De említhetjük a világméretekben terjedő drónokat is, amelyek távirányítása számos esetben csak 5G-alapú hálózaton valósítható meg. Az év során tehát várható, hogy - a videóátvitelen és a különféle mobilalkalmazásokon kívül - egyre nagyobb figyelmet kapnak az 5G-alapú ipari alkalmazások tesztjei.