A BT lett a legvonzóbb munkahely kategóriájában

A szolgáltatók versenyében a BT (British Telecommunications) magyarországi SSC-je bizonyult a legvonzóbb munkahelynek a világ legnagyobb független munkáltatói márkakutatásán alapuló Randstad Employer Brand 2017 magyarországi megmérettetésén.

A kiterjedt kutatásra épülő díj a munkavállalók értékelése alapján a legvonzóbb hazai munkáltatókat ismeri el. A BT Debrecenben és Budapesten több mint 2200 munkavállalót foglalkoztat, ezzel a rendkívül dinamikusan bővülő hazai SSC szektor egyik legnagyobb szereplője. Az iparág képviselői egyébként éles versenyt vívnak egymással az újonnan belépő munkaerő megszerzésében, hiszen ezt a területet különösen érzékenyen érinti az egyre jellemzőbb munkaerőhiány. "A BT még idejében felismerte a munkaerő toborzást érintő kihívásokat, és átfogó intézkedésekkel törekszik arra, hogy minél előnyösebb lehetőségeket kínáljon a munkatársaknak a vállalatunknál" - mutatott rá a díj kapcsán Szabó Zoltán, a BT ügyvezetője. A szakember elmondta: stratégiai jelentőségű munka gyümölcse ért most be ezzel az elismeréssel. "A BT-nél nem díjakban, hanem felelősségteljes munkában gondolkozunk, ezek az elismerések ugyanakkor jóleső visszaigazolásai, fokmérői annak, hogy jó úton haladunk" - tette hozzá Szabó Zoltán.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A felmérésből kiderült, hogy a munkavállalók sokféle motivációjából és a munkaadóval szembeni elvárásrendszeréből három tényező magasan kiemelkedik: ezek az inspiráló feladatok megléte, a jó munkahelyi hangulat, valamint a kiegyensúlyozott munka-magánélet egyensúly. Ezek a munkaadói értékek első helyen rangsorolódnak a BT életében is, erről a cég belső kutatásai is tanúskodnak, így nem meglepő, hogy a vállalat jól szerepelt a Randstad rangsorában.

A Randstad éves felmérésében első alkalommal került be a BT az első 10 helyezett közé, és lett kategóriájában, vagyis a szolgáltató szektorban a legvonzóbb munkaadó. Hogy ezt a gondoskodást, felelős munkaadói szemléletet ne csak a cég már meglévő dolgozói ismerhessék, sokat kellett tennie a BT-nek. A munkáltatói márka építése a külső láthatóság és az ismertség megteremtése elengedhetetlen feltétele ugyanis annak, hogy egy független piaci felmérés során vonzó munkahelyként jelöljék meg a céget a potenciális munkavállalók - annak ellenére, hogy a BT piaci szereplőként, üzleti márkaként nincsen jelen Magyarországon. A szolgáltató szektorban, munkaadóként viszont annál inkább számolni lehet vele. A munkáltatói márkaépítésben, a stratégia kialakításában, a tudatos lépések megtételében Batiz András cége, az Impact Works a BT partnere. "A munkáltatói márka stratégiai kialakításában mindig a cégkultúrát tekintjük kiinduló alapnak, ezután célzott belső kutatásokkal validáltatjuk az üzeneteket és határozzuk meg a márkaértékeket" - mondta el a munkamódszerrel kapcsolatban Batiz András, aki hangsúlyozta, a BT esetében nagyon stabil alapokkal tudott dolgozni az Impact Works, ez segít a további sikerek elérésében.

A vállalat családbarát fókuszú, stratégiai gondolkozását díjak sora kíséri. A BT 2012-ben, 2014-ben és 2016-ban is elnyerte az Év Családbarát Munkahelye díjat. Idén február elején rangos nemzetközi elismerést nyert oktatási programjával is a vállalat. A közép-kelet-európai SSC szektorból, 170 cég vett részt a CEE Shared Services and Outsourcing Awards gálán, ahol a BT példamutató egyetemi-partnerségi programjáért kapott fődíjat - 10 ország versengő szolgáltató központjai közül. A BT 1999-ben a gyorsan növekvő kelet-közép-európai piacon elsőként nyitotta meg budapesti irodáját. 2007-ben jelenlétét tovább erősítve Magyarországon hozta létre Európai Szolgáltató Központját (BT ROC Kft.), mely ma már két telephelyen, Budapesten és Debrecenben, összesen több mint 2200 főt foglalkoztat.