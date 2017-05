A családok többsége szerint fontos az internetbiztonság

A Vodafone Family előfizetők körében Gyermeknap előtt elvégzett kutatás szerint 8 éves korig általában a közös okostelefon, tablet és laptop használat jellemző a családokra, 11 éves kor fölött azonban 10-ből már 9 gyermek rendelkezik saját okostelefonnal. A gyermekek döntő többsége bármikor hozzáfér az otthoni WiFi-hez, a legtöbb családban téma a biztonságos internetezés és a családok túlnyomó része szeretné, ha gyermeke internetbiztonsági oktatást is kapna.

A családok 10-15 százalékának van tudomása arról, hogy a környezetében történt-e digitális bántalmazás (vagy annak kísérlete). Nem véletlen, hogy közel kétharmaduk (66 százalék) szeretné, ha gyermeke internetbiztonsági oktatásban részesülne, ám a szülők tudomása szerint csak a gyermekek harmada (32 százalék) vesz, vagy vett rész hasonló képzésben.

"Ha nem világosítjuk fel a gyermekeket az online veszélyekről, könnyen sebezhetővé válnak" - mondta Marchhart Pál, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese. "Segítenünk kell tehát a diákokat a digitális térben leselkedő veszélyek elkerülésében éppúgy, mint a digitális képességek megszerzésében. E célokat szolgálja a Vodafone Digitális Iskola Program, amelynek keretében az elmúlt egy évben több mint 700 pedagógus és 6500 gyermek részesült internetbiztonsági oktatásban.



"Az online világ számos jó tulajdonsággal, előnnyel bír. Az ebbe beleszületett, ezeket készségszinten használó fiatal másképp integrálja mindezt az életébe. Fontos az is, hogy a túlzás mindenben káros, és beszűkíti az életteret. Ez alól a digitális világ sem mentes. A beszélgetések, a kíváncsiság és a kommunikáció azonban olyan jelenlétet ad, ami hidat képezhet két generáció között. Így közel maradunk egymáshoz online és a valós világban is." - foglalja össze Villányi Gergő pszichológiai tanácsadó az internetezés potenciális előnyeit és veszélyeit a digitaliscsalad.hu online magazinban, amelynek célja, hogy hasznos tanácsokkal és megoldási javaslatokkal segítse elő a szülők és a gyermekek közös, biztonságos internetezését. Ezt támogatja az is, hogy a Digitális Család és a Digitális Tudásért Alapítvány együttműködésében május 26-án megvalósult, 3-6. osztályos gyerekeknek szóló Nagy Digitális Kaland során a szülők 10 helyszínen vehettek részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet Program oktatóinak interaktív internetbiztonsági foglalkozásán.

A kutatás szerint a megkérdezettek 93 százaléka úgy véli, elengedhetetlen, hogy a szülők és a gyermekek korlátok nélkül, bárhol, bármikor elérhessék egymást. A vizsgált 200 háztartásban összesen 316 gyermek használ digitális eszközt; szinte minden megkérdezett háztartásban (96 százalék) van WiFi és a családok egy ötödében valamilyen formában korlátozzák, hogy a gyermek mikor, és mennyit férhet hozzá az internethez.

Az internetes anyagok kontrolljával és a tartalom ellenőrzésével kapcsolatos válaszok igen nagy eltéréseket mutattak. Bár a gyermek kora jelentősen befolyásolja a választ, a szülők fele kiemelten fontosnak tartja, hogy legyen valamilyen kontroll.

A kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy az iskolában a gyermekek 60 százaléka használ számítógépet, 46 százaléka interaktív táblát, de csak minden 10. iskoláskorú gyermek találkozik tablettel az oktatás során.

Május utolsó vasárnapjának közeledtével a Vodafone munkatársai azt is megkérdezték a válaszadóktól, hogy ünneplik-e a Gyermeknapot, és ha igen, hogyan. A családok 93 százaléka együtt tölti az ünnepet, a legtöbben közös családi programmal (kirándulás, fagyizás, állatkert) lepik meg a gyermekeket, és százból mindössze 8 családban jellemző az ajándékozás.