A felét az EU fizeti

A magyar kormány szerint, 2015-ös adatokra alapozva, újabb 98 ezerrel nőtt a kkv-kban dolgozók száma, így a vállalkozások 2 millió 915 ezer munkavállalójának 72 százalékát a kkv-k foglalkoztatták. A vállalkozások által megtermelt mintegy 18350 milliárd forint bruttó hozzáadott érték 53,9 százalékát, a teljes árbevételnek pedig az 58 százalékát adja a kkv-szektor - olvashatjuk a kormany.hu-n.

Sikeres kis- és közepes vállalkozások nélkül nincs gazdasági fellendülés. Egerszegi Krisztiánnal, a MiniCRM Zrt. cégvezetőjével arról beszélgettünk, hogy a hazánkban a legtöbb munkavállalónak munkát adó, a vállalkozások által létrehozott bruttó hozzáadott érték több mint felét produkáló kkv-szektor milyen pályázaton juthat kedvező feltételekkel ügyfélkapcsolatok menedzselését digitalizáló megoldáshoz.

Computerworld: A hazai kkv-k körében mennyire ismertek az ügyfélkezelés digitális megoldásai?

Egerszegi Krisztián: Nincs jó hírem. Az uniós országokban végzett felmérés szerint hazánk az utolsó helyen áll abban a statisztikában, amely azt mutatja, hogy a kkv-k hány százaléka használ valamilyen CRM-megoldást. Megelőz minket Bulgária, Románia és Görögország is. Röviden tehát azt mondhatom, hogy a helyzet drámai, viszont pozitívan közelítve ehhez az információhoz úgy fogalmazhatunk, hogy a legkisebb javulás is szemmel látható hatást gyakorolhat az egész gazdaságra.

CW: Változás csak befektetéssel érhető el, ehhez azonban tőkére van szükség, amiben köztudottan nem dúskálnak a magyar kkv-k.

EK: Egyetértek, a kkv-k többsége tőkehiányban szenved. A technológia azonban olyan megoldásokat is lehetővé tesz, amelyek alkalmazásához igen alacsony a belépési küszöb. Ha az előbb rossz hírrel szolgáltam, engedje meg, hogy most remek hírt mondjak. A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP - A Szerk.) keretében megnyílt az a pályázati lehetőség, amelynek célja, hogy segítse olyan fizikai eszközök, szoftverek vagy módszerek meghonosítását a cégek működésében, amelyek hatására visszaszorul a hagyományos papíralapú feladatvégzés. A GINOP 3.2.2.-ként ismert pályázat célcsoportja a kis- és közepes vállalkozások, amelyek korlátozottan vagy egyáltalán nem használják még az informatikai infrastruktúrán működő korszerű megoldásokat. A közel kétéves időtartamú program az egész országra kiterjed, a vidéki vállalkozásoknak dolgozták ki azzal a megszorítással, hogy a csak a közép-magyarországi régióban működő vállalkozások nem élhetnek ezzel a lehetőséggel.



Egerszegi Krisztián cégvezető, MiniCRM Zrt.

CW: Lehet-e pályázni olyan megoldásokra, amelyek felhőalapúak, tehát esetükben valóban alacsonynak mondható a belépési küszöb?

EK: Az uniós pályázatok hazai történetében először esik meg, hogy kiemelten felhőalapú megoldásokra is lehet pályázni, ami - talán mondanom sem kell - nagyon fontos pozitív változás, és újabb vállalkozási csoportok előtt nyitja meg a felzárkózás felé vezető utat. Annak a kkv-nak, amely elhatározza, hogy például MiniCRM-et fog alkalmazni a működésében, nem kell szervereket, szoftverlicenceket vásárolnia, hanem jól tervezhető havidíjat fizet, és szolgáltatásként veszi igénybe a MiniCRM rendszert. Ez a havidíj néhány tízezer forinttól indul, és igénybe vehető hozzá tanácsadási szolgáltatás is a rendszer testre szabásához, azaz akár egyszeri 100-150 ezer forint értékű szolgáltatás is elég a MiniCRM bevezetéséhez.

CW: Végül is mikortól lehet előfizetni a MiniCRM szolgáltatásra? Milyen feltételeket kínál a GINOP 3.2.2.?

EK: Első kérdésére a válaszom: bármikor, hiszen régóta működik nálunk az előfizetés, megjegyzem, hogy hűségidő nélkül. Ha ellenben uniós pályázat útján kívánja megszerezni egy kkv a MiniCRM előfizetését, akkor a pályázati összeg 40 százalékát vissza nem térítendő támogatás formájában kapja meg. Hangsúlyozom, hogy minden bizonnyal ez az utolsó alkalom, hogy olyan uniós pályázati támogatást kínálnak, amely vissza nem térítendő részt is tartalmaz. Visszatérve a GINOP 3.2.2. felételeihez: tehát a 40 százalékos vissza nem térítendő támogatás mellé 50 százalékot hitel formájában adnak, 1 százalékos kamattal, és 10 százalék a pályázó önrésze. Összefoglalva azt mondhatom, hogy a kkv-k most igen előnyösen juthatnak digitális megoldáshoz. A január végétől elérhető pályázat esetében - ismereteim szerint - több ezer vállalkozás jelentkezésével számolnak az illetékesek, tehát bő a támogatás kerete. Ha tanácsot adhatok azoknak, akik fontolgatják, hogy induljanak-e a pályázaton, akkor elmondom, hogy felhős megoldásoknál 3,5 és 25 millió forint közé eső projektértékkel érdemes kalkulálni. És még egy tanács: javaslom a pályázóknak, hogy használják ki azt a lehetőséget, hogy a projektérték 25 százalékáig tanácsadói szolgáltatást is igénybe lehet venni. A MiniCRM-et az ügyfél maga is felparaméterezheti, de rengeteg más, hasznosabb dologra fordítható saját munkaidőt és felesleges fejfájást spórol meg, aki tőlünk kéri e tanácsadói munka elvégzését, mert így már az első hónap végére megtérülhet a MiniCRM bevezetése.