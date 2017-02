A Fujitsu Eternus AF650 a kategória leggyorsabb tárolója , 2017. február 14. Olvasó it fujitsu tároló üzlet technológia

Immár iparági benchmark-eredmények is igazolják, hogy a Fujitsu ETERNUS AF650 kategóriája leggyorsabb tárolója. Így a tavaly év végi bevezetése óta rendkívül népszerű középkategóriás tároló iparágvezető teljesítménye most már hivatalosan is elismerést nyert.