A Fujitsu Eternus all-flash tárolója felgyorsítja a digitalizációt

A Fujitsu bejelentése szerint az SAP az SAP HANA platform nagyvállalati tárolómegoldásává minősítette a Fujitsu ETERNUS AF650 all-flash tárolórendszert. A különálló megoldásként vagy a PRIMEFLEX for SAP HANA integrált rendszer részeként beszerezhető, 12 TB központi memória tárkapacitású és 3 PB összkapacitású ETERNUS AF650 rendkívül megbízható, nonstop működéssel támogatja az SAP HANA-n futó memórialapú számítási rendszereket.

Ahogy az all-flash meghajtók használata egyre jobban terjed és egyre elfogadottabbá válik a nagyvállalati alkalmazásoknál és adatbázisoknál, a Fujitsu ETERNUS AF650 villámgyors válaszidővel javítja az SAP HANA-n futó feladatok teljesítményét - fokozva ezzel az adatok rendelkezésre állását és integritását. A rendszer fejlesztései mérséklik az energiafogyasztást és ezen keresztül az üzemeltetés költségét.



Az ETERNUS AF650 ráadásul kevesebb helyet is foglal az adatközpontban az előző generációs rendszereknél - változatlan tárkapacitás mellett. Kapacitása tovább növelhető a Fujitsu piacvezető deduplikációs és adattömörítési technológiával, amelyek - adattípustól függően - akár ötszörösére is képesek kibővíteni a ténylegesen felhasználható tárkapacitást.

Az all-flash rendszerek rövidebb válaszideje megvalósíthatóbbá teszi a felhasználók számára a szerverek és az asztali környezet virtualizálását. A Fujitsu a PRIMEFLEX vShape megoldásba is integrálta a 740 TB maximális all-flash tárkapacitást nyújtó, belépő szintű ETERNUS AF250 tárolót. A nagyobb adatáteresztő kapacitásnak köszönhetően a szervezetek több virtuális gépet futtathatnak egy szerveren. A PRIMEFLEX vShape rendszert tanúsították a VMware és a Microsoft piacvezető virtualizációs szoftvereihez. A PRIMEFLEX vShape a NetApp all-flash FAS-rendszerével is kapható.



Azoknak a szervezeteknek, amelyek számára a következő generációs hiperskálázható adatfeldolgozási környezetekhez szükséges bővíthetőség is fontos, a Fujitsu felső kategóriás ETERNUS DX8000 tárolórendszere már 70 PB maximális all-flash SSD-kapacitást biztosít. Így még a leggyorsabb ütemben és a legkiszámíthatatlanabb módon növekvő adattömeg esetén is elegendő bővítési lehetőséget kínálnak.