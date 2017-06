A Fujitsu kutatása feltérképezi a digitális oktatáshoz vezető utat

A digitalizáció nyomán mélyreható átalakulás indult el az oktatási szektorban, ám a Fujitsu "A digitális oktatáshoz vezető út" (The Road to Digital Learning) címmel kiadott jelentése szerint számos oktatási intézmény nehezen tart lépést a digitális változás ütemével. A jelentés hét ország 600 általános és középiskolai, főiskolai és egyetemi IT-vezetőjének véleménye alapján1, átfogó képet ad a digitális oktatás globális helyzetéről.

Miközben az oktatási intézmények ambiciózus tervekkel rendelkeznek arra nézve, hogyan használhatnák a digitális megoldásokat a személyre szabottabb, interaktívabb és együttműködőbb oktatás megteremtésére, sokan arról számoltak be, hogy a folyamatot lassítja a feladat komplexitása, a régi IT-rendszerek és az erőforráshiány miatti frusztráció. Az iskolák többségének még hosszú utat kell megtennie addig, amíg olyan fejlett technológiákba tud beruházni, mint a felhőalapú oktatási alkalmazások, a virtuális vagy a kiterjesztett valóság. Ugyanakkor már felismerték, hogy először a megfelelő alapokat kell lefektetniük, és meg kell szüntetniük a szakemberhiányt.



Az oktatási intézmények túlnyomó többsége tisztában van azzal, milyen szerepet játszik napjainkban a technológia a gyermekek oktatásában és az egyenlő esélyek biztosításában. 94% úgy gondolja, hogy a személyre szabott oktatás "fontos" vagy "nagyon fontos", és 84% tartja feladatának, hogy felkészítse diákjait a digitális jövőre. Ugyanakkor az oktatási intézményekre egyre erősebb nyomást gyakorolnak a szülők és a diákok elvárásai és a versenyképesség megőrzésének feladata. Az intézmények több mint háromnegyede (77%) szeretne öt évben belül digitális kiválóságközponttá válni, ám a digitális oktatás sok helyen ma még nem realitás. Az általános és középiskolák 87%-a nem biztosít semmilyen eszközt a diákjainak, és ha még biztosít is, három tanuló osztozik egy eszközön.

Miközben ambiciózus célokkal rendelkeznek a digitális oktatás terén, a válaszadók több mint fele (51%) elismeri, hogy nehezen követi a technológiai változásokat. Ez nem meglepő: az oktatási intézményeknek rengeteg kihívást kell legyőzniük, például meg kell találniuk az egyensúlyt a digitális világban mind jobban boldoguló diákok és a felmérési eredmények szerint technikailag kevésbé képzett tanárok között. A megkérdezettek több mint fele (54%) "kiválónak" vagy "jónak" értékelte diákjai digitális hozzáértését, ugyanakkor 88% egyetértett abban, hogy a tanári kar digitális kompetenciájának fejlesztése prioritást jelent a következő 1 évben. Sok esetben ez azt jelenti, hogy az oktatási intézmény még csak most készíti fel oktatóit a digitális oktatási módszerek és megoldások, valamint az őket támogató technológiák, például a számítási felhő használatára.



Számos oktatási intézmény komplex infrastrukturális kihívásokkal is küzd. A gyenge hálózati csatlakozás, a nem megfelelő régi hardverek és szoftverek sok IT-részleg számára fejfájást okoznak, csakúgy mint az eszközök, az infrastruktúra és az alkalmazások megfelelő kombinációjának megtalálása. A válaszadók kevesebb mint fele (46%) gondolja úgy, hogy a lehető legjobb eszközökkel támogatja a digitális oktatási célokat. A diákok eszközei gyakran meghibásodnak vagy megsérülnek, és használatukat a beépített biztonsági funkciók hiánya vagy korlátozottsága is nehezíti.



Az oktatási szektor IT-vezetőinek 97%-a számára prioritás a hozzáférés és a biztonság egyensúlyának megteremtése, és az iskolák közel 90%-a beismeri, hogy felül kell vizsgálnia vagy javítania kell eszközei és rendszerei megbízhatóságát és hibatűrését. Az informatikai költségvetés és erőforrások korlátozottsága azonban az intézmények több mint felét (54%) gátolja ebben. A költségvetés nagy részét még ma is az alapok kiépítésére fordítják. Például 87% tervezi vezeték nélküli hálózat kiépítését a következő 1 évben.



"A digitális technológia rengeteg új lehetőséget nyit meg az oktatásban például a személyre szabottabb tanítás, az előrehaladásról adott visszajelzés, az önállóan ütemezett tanulás, a bármikor és bárhonnan elérhető kiegészítő tananyagok biztosítása, valamint a diákok, a tanárok és a szülők közötti fejlett együttműködés terén. Ebből a szempontból kulcsszerepet játszik a csatlakozás, az egyszerűség és a biztonság, de a felmérés tanúsága szerint sok oktatási intézmény még ezeknek az alapoknak a megteremtésével küzd. Gyakran kihívást jelent számukra a szükséges források előteremtése, és az, hogyan érveljenek a digitális oktatás mellett, bizonyítva annak megtérülését. Szeretnénk segíteni az oktatási intézményeknek megszüntetni ezt a komplexitást. Nem csupán a technológiát és az eszközöket biztosítjuk számukra, hanem abban is segítséget nyújtsunk a tanároknak és a diákoknak, hogy a maximumot hozzák ki az új technológiákból, és támogatjuk a diákok felkészítését a digitális munkahely követelményeire. A Fujitsunál erősen hiszünk abban, hogy ha szeretnénk felkészíteni gyermekeinket a digitális jövőre, meg kell szüntetnünk a digitális szakadékokat - ezt pedig csak úgy tudjuk megvalósítani, ha összefogunk, és folyamatosan együttműködünk a technológiai ágazat és az oktatás szereplőivel" - hangsúlyozta Ash Merchant, a Fujitsu oktatási igazgatója.