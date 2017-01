A Gmail bezárja a kaput

A rendszer február közepétől nem engeti a JavaScript fájlok csatolását, és ezzel megszüntet egy fontos vírusterjesztési csatornát.

Február 13-tól a Google Gmail szolgáltatásában blokkolni fogja a JavaScript fájlmellékleteket. Se közvetlenül, se .GZz, .BZ2, .ZIP vagy .TGZ archívumokba csomagolva nem csatolhatunk leveleinkhez .JS fájlt. Ha mégis ilyet szeretnénk elpostázni, fel kell tölteniük egy tárhelyszolgáltaásra, például a Google Drive-ra, és a linket kell megosztaniuk.

A tiltott fájlok listája -.ADE, .ADP, .BAT, .CHM, .CMD, .COM, .CPL, .EXE, .HTA, .INS, .ISP, .JAR, .JSE, .LIB, .LNK, .MDE, .MSC, .MSP, .MST, .PIF, .SCR, .SCT, .SHB, .SYS, .VB, .VBE, .VBS, .VXD, .WSC, .WSF és.WSH. - már eddig is hosszú volt, és most ehhez jön a .JS. Ezeket a fájltípusokat a kiberbűnözők már régóta használják rosszindulatú kódok e-mailes terjesztésére.



Az elmúlt két évben hasonló történt a .JS-sel is, kivált azóta, hogy a Windows Script Host (WSH) révén a Windowsban közvetlenül hajtódnak végre a JavaScript fájlok.

A JavaScript fájlokat főleg a zsarolóvírusok fejlesztői kultiválták. A TeslaCrypt és a Locky is ezzel a technikával terjedt, és volt egy zsarolóvírus, az RAA, amit teljes egészében JavaScriptben írtak.