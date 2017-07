A Huawei bevétele 15 százalékkal nőtt az első félévben

A Huawei Technologies közzétette első féléves üzleti eredményeit. Idén az első hat hónapban a vállalat bevétele 15 százalékkal, 283.1 milliárd kínai jüanra (41,83 milliárd dollárra) nőtt. A Huawei tovább növelte működésének hatékonyágát - a vállalat 11 százalékos működési eredményt ért el, és mindhárom üzletága stabilan növekedett 2017 első félévében.

A távközlési üzletágban a Huawei továbbra is az ügyfelek elégedettségre helyezi a hangsúlyt és segíti a globális távközlési szolgáltatókat, hogy az élre törjenek a digitális átalakulás során minden iparágban. A Huawei vezető szerepet tölt be az 5G innovációjában, folytatja fejlesztéseit a 4.5G, a videók elterjedése, a vállalatok közötti kommunikáció (B2B) és a dolgok internete (Internet of Things (IoT)) terén.

A vállalati üzletágban a Huawei továbbra is nyitott, ellenálló, rugalmas és biztonságos ICT platformokat fejleszt, és egyre több iparágában vezető vállalat választja a Huaweit partnerének a digitális átalakulásban. A Huawei innovatív termékei és megoldásai - a felhőalapú számítástechnika (cloud computing), az All-Cloud hálózatok, a vállalati vezeték nélküli szolgáltatások, az IoT, a Big Data, az adattárolás és a szerverek területén - mára széles körben elterjedtek, megtalálhatók a kormányzati szektorban, a pénzvilágban, az áramszolgáltatás, a szállítmányozás, és a termelési ágazatokban, valamint különösen safe city (biztonságos város) megoldások terén.



Jelentősen nőtt a fogyasztói üzletág bevétele

A Huawei fogyasztói üzletágának bevétele 2017 első hat hónapjában 105, 4 milliárd kínai jüanra nőtt (15.49 milliárd USD), ami 6,2 százalékos növekedést jelent, az okostelefon-kiszállítások pedig meghaladták a 73,01 darabot, amely 20,6 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A közép-, kelet- és észak-európai régióban 2017 első félévében a Huawei fogyasztói üzletágának piaci részesedése elérte a 18,7 százalékot, ami 48 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A vállalat piaci részaránya a közép- és kelet-európai régióban 50 százalékkal (H1 2017 - 20.2% és H1 2016 - 13.5%), az észak-európai régióban 46 százalékkal növekedett, amellyel a Huawei Európa ezen területein továbbra is tartja erős piaci pozícióját. A legfrissebb és a tavalyi évi adatokat, valamint a világszerte megszerzett elismeréseket figyelembe véve a Huawei újabb fontos áttörést ért el a fenntartható növekedés területén, és továbbra is a piacvezetők egyike.

Ez a növekedés a Huawei, mint prémium márka globális elismertségét is erősítette. A Huawei a 49. helyezést érte el 2017-ben a BrandZ Top 100 Legértékesebb Vállalat listáján, 88. lett a Forbes 2017-es legértékesebb vállalatokat összegző listáján, 40. helyre került a Brand Finance 2017 Global 500-as, ugyancsak a legértékesebb vállalatokat rangsoroló listáján és idén az előkelő 83. helyet szerezte meg a Fortune Top 500 rangsorában.

A Huawei célja, hogy a márka globális jelenlétének növekedésével párhuzamosan tovább bővítse a már most is kiterjedt kiskereskedelmi hálózatát: a vállalat a tavaly májusi 35 ezerről az év végére 56 ezerre tervezi növelni azoknak az üzleteknek a számát, ahol elérhetők a termékek és amelyek megjelenésükben a Huaweiről az egész világon kialakult felső kategóriás, prémium imidzset tükrözik majd.

A Huawei fogyasztói üzletága a továbbiakban is folyamatos növekedést tervez, a vállalat a jövőben a mesterséges intelligencia és a machine learning (gépi tanulás) területén elért újításokkal fejleszti tovább készülékeit, amelyek már egy új "okos korszakba" vezetnek. A fogyasztói üzletág elkötelezett olyan intelligens eszközök mellett, amelyek ráéreznek a fogyasztók igényere és még természetesebben illeszkednek mindennapi életükbe.

A vállalat világszerte jelen lévő 15 kutatási- és 36 innovációs központjában olyan új technológiákon dolgozik, mint a szenzorok, az adatkezelés és a Kirin chipkészletek fejlesztése, amelyekkel ezt az új típusú funkcionalitást kívánja elhozni a fogyasztók életébe. A Huawei továbbá saját újításait is kiegészíti, olyan, saját iparágukban vezető vállalatokkal együttműködve, mint a Leica, a Dolby, a Microsoft, az Intel vagy a Google.