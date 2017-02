A Huawei és a londoni Saatchi Gallery ‘szelfi’ fotópályázatot hirdet

A nyertes képeket a brit fővárosban állítják ki.

A Huawei és a londoni Saatchi Gallery nagyszabású #SaatchiSelfie fotópályázatára várja a nevezéseket a világ minden részéről, január végétől március 19-ig. A nyertes képeket ismert művészekből álló zsűri választja ki, amelyek megtekinthetőek lesznek a brit fővárosban található múzeumban, a Saatchi és a Huawei által közösen 2017. március 31-től május 31-ig rendezett kiállításon. A legjobb tíz fotó alkotóit emellett a Huawei legújabb, még nem bemutatott okostelefonjából egy-egy példánnyal jutalmazza.

A Huawei és a Saatchi Gallery által meghirdetett nemzetközi verseny lehetőséget kínál minden művésznek, profi fotósnak és lelkes amatőrnek, hogy "szelfitörténelmet" írjanak, és kifejezhessék magukat a rengeteg kiaknázatlan lehetőséget kínáló fényképezési mód ötletes alkalmazásával. A versenyre csakis fényképes szelfivel lehet nevezni, a zsűri pedig eredetiségük és kreativitásuk alapján választja ki a nyertes alkotásokat, illetve figyelembe véve azt, hogy a képek mennyire illenek a verseny koncepciójába.

A tíz kiválasztott döntős képei kiállításra kerülnek a Huawei és a Saatchi által közösen szervezett From Selfie to Self-Expression (A szelfitől az önkifejezésig) kiállításon március 31-étől négy héten keresztül. Emellett a döntősök és egy-egy vendégük meghívást kap a kiállítás 2017. március 30-án megrendezett exkluzív megnyitójára Londonba, ahová az utazást és a szállást is a szervezők állják. Ezen a rendezvényen jelentik be a pályázat fődíjasát is.

A Saatchi Gallery és a Huawei által szervezett From Selfie to Self-Expression kiállítás a világ első olyan tárlata, amely bemutatja a szelfi történetét a régi mesterektől kezdve egészen napjaink fotósaiig.

A szelfi rövid története

A világ legelső szelfijét 1839-ben készítette Robert Cornelius amerikai kémikus és amatőr fotográfus. Az általa készített dagerrotípia egyben az egyik első olyan fotó a történelemben, amely személyt ábrázol. A kép hátoldalára Cornelius az alábbi megjegyzést írta: "A valaha készült legelső fénykép. 1839"

Érdekesség, hogy Anasztaszija Nyikolajevna Romanova orosz nagyhercegnő volt a világ egyik első tinédzsere, aki szelfit készített magáról egy tükör segítségével, majd elküldte azt egy barátjának, 1914-ben. A kísérőlevélben az alábbiakat írta: "A tükörbe nézve készítettem magamról ezt a képet. Igen nehéz volt, hiszen a kezeim remegtek."

Az 1970-es években a megfizethető instant fényképezőgépek elterjedésével a fényképes önarcképek készítése virágzásnak indult, hiszen a fotográfia a hétköznapi emberek, amatőrök számára is elérhetővé vált. A digitális kamerák megjelenésével ez a jelenség tovább terjedt az ezredforduló környékén.

Napjainkban a szelfinek már számos variációját, "alfaját" szoktuk alkalmazni és megosztani közösségi média felületeinken: ilyen például az úgynevezett "relfie", olyan szelfi, amit párunkkal közösen készítünk, vagy a "suglie" (a "selfie" és "ugly", azaz csúnya szavak összevonása), ami pedig a direkt előnytelen arckifejezést megörökítő szelfi. A csoportos szelfit többek között "groufie"-ként emlegetjük, ami az angol "group" és a "selfie" szavak összeolvadásából született. A szót a Huawei alkotta meg P7 okostelefonjának piacra bocsátása kapcsán 2014 tavaszán, és le is védette az Egyesült Államokban, Franciaországban, Kínában, Németországban és Oroszországban.

A többféle szelfi típus mellett ma már számos eszközzel tökéletesíthetjük ilyen jellegű fényképeinket, például olyan mobilos kiegészítőkkel, mint a szelfibot, amelynek segítségével tágabb háttérképpel készíthetjük el a fotónkat. Szoftveres megoldások a különböző filterek, illetve például a Huawei készülékeiben használható Szépség üzemmód, amely finoman korrigálja a bőrhibákat és a bőr színét a fényképeken.



További információ a fotópályázatról

A pályázat jelentkezési ideje:

január 23. - március 19.

Feltételek:

Pályázónként legfeljebb 6 darab 'szelfivel' lehetséges nevezni a versenyre. A versenyre csak 16 éven felüliek nevezhetnek. További információ, és a verseny teljes szabályzata az alábbi oldalon olvasható: saatchigallery.com/selfie

A pályázatra az alábbi oldalon lehet nevezni, és az eddig beküldött képek is itt tekinthetők meg:

http://www.saatchigallery.com/selfie