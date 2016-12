A pionírszerepet olykor vállalni kell

Vannak hasonlóságok az innovatív pedagógusok és a vezető informatikusok kihívásai között. Mégpedig akkor, ha azokról a tanárokról van szó, akik az oktatás mindennapi gyakorlatába kívánják bevezetni az informatikai megoldásokat, és a tanításban kamatoztatni akarják a technológia adta lehetőségeket.

A Magyarországi Vezető Informatikusok (VISZ) október 26-án megválasztott elnökével, Takács Tiborral arról beszélgettünk, hogy a szövetség miért karolta fel egyik tagvállalatának a kezdeményezését, illetve arról, hogy olykor a CIO-nak is vállalnia kell a pionírszerepet.

COMPUTERWORLD: Néhány napja zajlott le az a meghallgatás, amelynek során a VISZ zsűrijei találkoztak és megismerkedtek két díj, Az év informatikai oktatója és Az év tanári csapata a digitalizációért jelöltjeivel. Együtt ültünk mindkét zsűriben, és bevallom, különösen a második díjra jelöltek meghallgatása szolgált számomra sok érdekességgel.

Takács Tibor: A VISZ már több mint egy évtizede minden évben igyekszik elismerni azoknak a felsőfokú intézményekben tevékenykedő oktatóknak a kiemelkedő teljesítményét, akik az informatikusok utánpótlását gondozzák. Idén egyik tagvállalatunk, az amerikai Scientific Games magyarországi leányvállalata felajánlotta, hogy díjat alapít a VISZ keretében, amellyel az oktatás digitalizációjában kiemelkedő eredményt elért tanárcsapatot évente elismerésben részesíti. Szövetségünk nagy örömmel fogadta a kezdeményezést, hiszen úgy látjuk, tovább kell lépnünk az informatikai oktatás ösztönzésében és támogatásában. A felsőfokú intézmények oktatóival beszélgetve azt hallottuk, hogy a középszintű oktatás színvonalán is van mit javítani, az ott dolgozó pedagógusok inspirálására is nagy szükség van, hogy jobban felkészítetten érkezzenek diákjaik a felsőfokú intézményekbe. És egyetértek önnel, valóban mind a hat díjra jelölt középiskolai tanárcsapat igen érdekes világról hozott nekünk információkat. Olyan tanárokkal találkoztunk, akik túlteszik magukat az oktatási intézményekben közismert nehézségeken, sok esetben a saját szabadidejüket feláldozva azon fáradoznak, hogy a diákok korszerű módon juthassanak hozzá a tudáshoz. Olyan módon, ahogyan egyébként okostelefonjaikkal, digitális eszközeikkel és kultúrájukkal az iskolán kívül élik, szervezik az életüket - a Z generáció tagjaihoz illően.



Takács Tibor elnök, VISZ

CW: Úgy tűnt, hogy a csapatok közül nem egynek utat kell törnie, amikor az új módszerek elterjesztésére törekszik.

TT: Igazi pionírokkal is megismerkedhettünk, akik vállalják annak kockázatát, hogy újat teremtenek, és maguk mögött hagyják a megszokottat. Jó volt látni, hogy vannak pedagógusok, akik a közismerten nehéz körülmények ellenére lelkesek, innovatívak és mindent megtesznek azért, hogy olyan módon adják át a tudást a diákjaiknak, hogy az inspirálólag hasson.

CW: Nem ritka, hogy a CIO-nak is pionírnak kell lennie.

TT: Egyetértek. Előfordul, hogy a vezető informatikusnak kell a technológiai megújulás élére állnia, és megeshet, hogy nem ebben az irányban tapasztalható a legkisebb ellenállás. Ugyanakkor a CIO-nak óriási a felelőssége, hiszen egy vállalat, egy üzlet sorsára van vagy lehet hatással, ezért tehát körültekintő kell legyen, amikor az új utak felé fordul. Az is igaz azonban, hogy az informatikáért felelős vezető lehetőségei, erőforrásai össze sem hasonlíthatók azzal, amivel a pedagógusok számolhatnak. Amikor hallgattam a tanárcsapatok prezentációit, az jutott az eszembe, hogy amire most ők vállalkoznak, a mi szakmánkban már évtizedek óta mindennapos feladat. Azon is gondolkodtam, vajon az ő köreikben vannak-e olyan fórumok, amelyeken megoszthatják egymással a jó gyakorlatokat - ahogyan például nálunk ennek megvan a lehetősége a szakmai rendezvényeinken, klubdélutánjainkon, fórumainkon.

CW: Szövetségük évek óta támogatja a kicsik programozói táborait. Nem lehet elég korán elkezdeni?

TT: Évente több programozói tábort is szervezünk, ahol a gyerekeket a korosztályuknak megfelelő módszertannal, játékos formában vezetjük be az informatika, a programozás világába. A táborok iránt megnyilvánuló érdeklődés nagyságából arra következtethetünk, hogy a gyermekeik jövőjét felelősen építő szülők a kérdésére azt válaszolnák, hogy nem, az informatikával való ismerkedést nem lehet elég korán elkezdeni.



Az idei díjazottak

Idén Az év informatikai oktatója díjat Tornai Kálmán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa vehette át.

A Scientific Games által alapított, idén első alkalommal kiírt Az év tanári csapata a digitalizációért díjat, amely 2 millió forint pénzjutalommal jár, a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium kapta.

A zsűri azt ajánlotta a VISZ elnökségének, hogy díjazza a második legjobb tanárcsapatot is. A VISZ különdíját, amely 1 millió forint pénzjutalommal járt, a BGSzC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma kapta.