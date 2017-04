A PwC a fintechekről: a határok átrajzolása

Az innovátorok térnyerése miatt bevételcsökkenéssel kénytelenek számolni a pénzügyi vállalatok. A PwC szerint a válaszlépés a fintech területen már fennálló együttműködések bővítése lesz. A tanácsadó cég 20 százalékos átlagos befektetési megtérülésre számít az innovációs projekteknél.

Világszerte több mint 1300 interjúalany megkérdezése alapján azt a következtetést szűri le a PwC Redrawing the lines: Fintech's growing influence on Financial Services című tanulmánya, hogy a szektoron belüli szereplők - a nemzetközi bankok, biztosítók és befektetéskezelők - nagy többsége birkózik az innovációval. Más szavakkal egyre jobban félnek attól, hogy bevételkiesést szenvednek el az önálló fintech cégek miatt.

Milyen mértékű fenyegetettségről beszélünk? A válaszadó pénzügyi szolgáltatók 88 százaléka valódi fenyegetésként tekint rájuk (2016-ban még 83 százalék volt ez az arány). Úgy vélik, hogy átlagosan bevételeik akár 24 százaléka is kockán foroghat.

Itthon is hasonló eredmény született: a hazai bankok elsősorban fenyegetésként élik meg a fintech cégek térnyerését, azonban egyre több az együttműködésre nyitott pénzintézet, amelyek a fintechekkel együttműködve, azok dinamikusságából tanulva igyekszik jobb szolgáltatásokat nyújtani az ügyfeleik számára. A megkérdezettek 72 százaléka a lakossági bankolást tartja a hazai piacon leginkább fintechek által érintett területnek.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Mindenki jól jár

Bevételei negyedéről persze egyetlen hagyományos piaci szereplő sem mond le önként. Keresik az együttműködés formáit, tudva, hogy míg a fintech startup cégeknek a tőkéhez és az ügyfelekhez való hozzáférésre van szükségük, amelyet a jelenlegi pénzpiaci szereplők képesek biztosítani, a nagy pénzügyi vállalatok pedig kezdik megérteni, hogyan segíthetnek nekik a fintech cégek abban, hogy végre leküzdjék a korábbról eredő technológiai és ügyfél-kommunikációs problémáikat.

Mindezek eredményeként kölcsönös megértés van kialakulóban a két fél között.

- A fintech cégekkel való együttműködés - és tágabb értelemben az innováció - nem arról szól, hogy csatlakozzunk a legújabb divatirányzathoz, hanem arról, hogy találjuk meg a legjobb, leghatékonyabb módszert üzleti stratégiánk megvalósítására, és végső soron ügyfeleink jobb kiszolgálására - fogalmazott Osztovits Ádám, a PwC Magyarország üzleti tanácsadás üzletágának vezető partnere.

Hozzátette: a pénzintézetek és az innovátorok közötti együttműködés egyre szorosabbá válásával a fogyasztók is kezdik majd megtapasztalni az ebből fakadó előnyöket.

- Azok a költségek és frusztrációk, amelyekkel az ügyfelek a bankjukkal, biztosítójukkal vagy alapkezelőjükkel való kapcsolattartás során gyakran találkoznak, remélhetőleg csökkenni fognak, amint érezni kezdik az előnyeit annak, hogy a korszerű és hatékony vállalatok az ő igényeikhez jobban igazodó, ügyfélorientált termékeket kínálnak.

Fenyegetésből lehetőség

Mint a jelentés rámutat, a fintech cégekkel való együttműködés kulcsszerepet tölt majd be a vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenységének kiszervezésében, illetve abban, hogy stratégiájukat megvalósítsák. Ez az együttműködés végső soron lehetővé teszi azt is, hogy a cégek sokkal gyorsabban kínálhassanak új termékeket ügyfeleiknek. Vagyis az interjúalanyok jelentős hányada vélekedik úgy, hogy a bankvilágban startupok akvizíciójára, stratégiai beruházásokra lehet számítani.

Mint arról e lapszámunk más cikkeiben már szó esett, a kulcs igen gyakran a kiszolgálás gyorsítása és a pénzügyi folyamatokhoz fűződő ügyfélélmény javítása - egyebek közt mobilbanki megoldásokkal, amelyek a fiatalabb korosztály számára minden másnál természetesebbek.

Kerekes Antal, a PwC Magyarország technológiai tanácsadásért felelős cégtársa szerint a mobil pénzügyi szolgáltatások egyfajta kaput jelentenek, amelyen keresztül elérhetők azok a fogyasztók, akik korábban nem rendelkeztek banki kapcsolatokkal. A PwC ennek az ügyfélkörnek a bevonzását sokmilliárd dolláros nagyságrendűnek tartja.

- Előrejelzésünk szerint az, hogy a mobiltechnológia új ügyfeleknek biztosít hozzáférést a pénzügyi szolgáltatásokhoz, 3 ezer milliárd dollár értékű piacot nyithat meg a pénzforgalmi szolgáltató szektor számára - emelte ki.

Az MI és a blockchain sem maradhat ki

Hétköznapjainkat kísérő mobilkészülékek a kézben, futurisztikusnak ható - bár egyre szélesebb körben terjedő - technológiák a háttérben. Ilyen például a mesterséges intelligencia alkalmazása, ami eddig nem volt jellemző a bankvilágban. A PwC DeNovo platformjától származó adatok szerint különböző startup-cégek az elmúlt két évben átlagosan évi 1 milliárd dollár értékű támogatást kaptak a mesterséges intelligencia pénzügyi szolgáltatásokban való alkalmazására. Az elemzés szerint a mesterséges intelligenciát, valamint annak alapját képező adatokat és analitikai eszközöket bankok, alapkezelők és biztosítók használják majd arra, hogy a napi kapcsolattartás révén segítséget nyújtsanak ügyfeleiknek a számukra legmegfelelőbb pénzügyi döntések meghozatalában.

Színre lép a blockchain technológia is. Az előrejelzés szerint erre sem kell sokat várni.

A nemzetközi pénzügyi szolgáltatók több mint háromnegyede (77 százalék) tervezi, hogy 2020-ig bevezeti a blockchain-technológiát éles üzemi rendszereiben.

A blockchain-technológiával foglalkozó cégek finanszírozása 2016-ban 79 százalékkal nőtt az előző évihez képest, globális értéke elérte a 450 millió dollárt.

A nemzetközi pénzintézetek közel negyede állítja, hogy "rendkívül" vagy "nagyon" jól ismerik a blockchain-technológiát.

A felmérés rámutat: a blockchain-technológia várhatóan egyre gyakrabban fordul majd elő a gyakorlatban. Mivel jelentős megtakarításokat tehet lehetővé a back-office költségeknél, továbbá nagy előnyökkel járhat az átláthatóság szempontjából is, ez a technológia várhatóan egyre több befektetést vonz majd, ahogy a pénzügyi vállalatok felismerik, mennyire és miben képes biztosítani jövőbeni növekedésüket.

A felmérés válaszadói szerint a blockchain legvalószínűbb alkalmazási területei a pénzforgalmi és pénzátutalási szolgáltatások, valamint a digitális személyazonosság-kezelés. Az alkalmazási területeivel kapcsolatos vélemények országonként változnak, gyakran attól függően, mennyire fejlett a technológia az adott területen. Az Egyesült Államokból származó válaszadók a pénzátutalási infrastruktúrát jelölik meg a legvalószínűbb üzleti alkalmazási területként, ami feltehetően annak köszönhető, hogy Amerikában már meglehetősen magas szintet értek el a blockchain-beruházások.

- A pénzügyi szolgáltató szektor mostanra teljesen elfogadta a fintechet, mint a változás és az innováció mozgatóját. Mindez a tevékenységek széles körét öleli fel a fintech startup cégekkel való együttműködéstől a házon belüli inkubátorcégek finanszírozásán és az új megoldások hadrendbe állításán keresztül az olyan alkalmazási területek kipróbálásig, mint a blockchain. Az, hogy a cégek tartósan az innovációra koncentrálnak, csak jót tehet a vállalatoknak és ügyfeleiknek egyaránt, és igen nagy szükség is van rá - fogalmazott Kerekes Antal.

Szerinte az új ötletek kiérleléséhez idő szükséges és olyan lehetőségek, mint a hazai és nemzetközi akcelerátorok, ahol akár banki környezetben is ki lehet dolgozni ezeket az ötleteket, és össze lehet csiszolni a startup-kultúrát a nagyvállalati partnerek és bankok működésével. A fintech elfogadása legalább annyira szól a különféle munkamódszerekről és problémamegoldásról, mint az új technológiák hadrendbe állításáról - mondta.