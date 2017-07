A Teslánál is nagyobb durranás lehet egy új napelemes autó

800 kilométert megy egy feltöltéssel, de ahol sokat süt a nap, hónapokig nem kell tölteni.

Egy holland autógyártó startup, a Lightyear a héten olyan autó prototípusát mutatta be, amely teljes mértékben napenergiával működik, és teljes feltöltéssel 800 kilométert tud megtenni. Sőt, a fejlesztő szerint napsütéses helyeken a Lightyear One hónapokig működik feltöltés nélkül.

Ez fontos fejlemény lehet az elektromos autók evolúciójában, idáig ugyanis sokan úgy gondolták, hogy a megbízható töltőhálózat hiánya súlyosan korlátozhatja a technológia terjedését.

A Lightyear One nem csak a napfényre alapozza működését: az elektromos hálózatból, akár az otthoni rendszerről is tölthető, a napelemes panelek által termelt energiáját pedig más eszközöknek is át tudja adni.



A Lightyear alapítói korábban a Stella napelemes autó megalkotásával bizonyították szakértelmüket.

Egyelőre nem világos, a kis cég hogyan képzeli a gyártást. Azt állítják, aláírt szerződéseik vannak ipari gyártókkal, de részleteket nem árultak el. Az alapítók azonban nem kezdők a napelemes autók műfajában, így hihetőbb, hogy ígéreteik megalapozottak.

2019-ban tíz, 2020-ban száz autót akarnak gyártani, áruk százezer euró fölött várható. De ha sikert aratnak, ez hatalmas lökést adhat az új technológiának.