A YouTube megszabadul egy idegesítő funkciótól

Nyugdíjba küldi a kommentárokat. Feladatukat a kártyák és a záróképernyő veszi át.

A YouTube rövidesen a záróképernyővel és a kártyákkal cseréli le a kommentárokat. Ezek a funkciók eddig is léteztek, de elsősorban mobilfelhasználókat célozták, és hasonló lehetőséget kínáltak az alkotóknak saját munkáik reklámozására, mint a kommentárok.

A módosítás fő oka, hogy a kommentárok sose működtek igazán a mobilokon: a legtöbb felhasználó idegesítőnek találta őket, és gyakran ki is kapcsolta..

Az új korszak kezdete május 2. Az addig feltöltött videók kommentárjai megmaradnak, de csak az asztali felhasználóknak jelennek meg.



A YouTube-ot ma már többet nézik mobilról, mint asztali rendszerről.

A kommentár-szerkesztő 2008-ban indult, amikor még a mobilok nem uralták el a világot. Ma már viszont a YouTube forgalom hatvan százaléka ezeken zajlik, semmi szükség hát olyan kommentárokra, amelyeket a kutya se néz.

A záróképernyő és a kártyák viszont jól működnek az okostelefonokon, és hétszer annyi kattintást generálnak, mint a kommentárok. Emellett a záróképernyő hozzáadása egyszerűbb is, mint a kommentároké, és a YouTube a gyorsítás érdekében azt is lehetővé teszi, hogy más videókból hozzunk be záróképernyőket.