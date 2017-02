Adaptív, hatékony és megbízható tápellátás-védelem

A Schneider Electric bemutatta a Galaxy VX kompakt háromfázisú szünetmentes áramforrást (UPS), amely ideális választás az üzleti szempontból kritikus alkalmazásokat támogató adatközpontok és nagyobb létesítmények számára, mivel magas hatásfokkal működik, könnyen telepíthető, és rugalmasan választható üzemmódokat kínál.

A Galaxy VX család 1000kW és 1500kW közötti teljesítménytartományban elérhető egységekből áll, de hatékony a párhuzamosan kötött rendszerek kiszolgálásánál is. Az innovatív ECOnversion mód és a négyszintű konverziós technológia révén akár az extra nagy adatközpontok üzemeltetői is kompromisszum mentesen maximalizálhatják az energiahatékonyságot, a rendelkezésre állás befolyásolása nélkül.

A Galaxy VX teljes mértékben integrálható a Schneider Electric energiamenedzsment megoldásaival, rugalmasan beállítható működési módjainak köszönhetően pedig az IT környezet igényei szerint optimalizálható az energiahatékonyság. A működési módok az alábbiak:

Kettős konverziós mód: a kapcsolási veszteségek csökkentése révén a Galaxy VX négyszintű konverziós technológiája magas hatásfokot ér el kettős konverziós módban. A kapcsolások kisebb mértékben terhelik a komponenseket, ami csökkenti a meghibásodások számát, valamint növeli az élettartamot.

Eco mód: az alacsony rendelkezésre állási igényű területekre ajánlott, Eco (takarékos) mód alkalmazásával akár 99%-os hatásfok is elérhető.



ECOnversion mód: ezzel az új funkcióval a Galaxy VX a kettős konverziós és az Eco mód előnyeit ötvöző hibrid üzemmódot kínál, szintén közel 99%-os hatásfokkal.



"A felhő technológiák és a kolokációs IT modellek egyre népszerűbbek a vállalatok körében, és ezzel egyidejűleg folyamatosan nő az adatközpontok mérete, illetve egyre fontosabbá válik az energiamenedzsment. A Galaxy VX alacsony beruházási és üzemeltetési költség mellett nyújt magas rendelkezésre állást, illetve megbízható és skálázható energiaellátást egy valódi "pay-as-you-grow" (növekedésarányos költségemelkedési) modellben. A tápellátás-védelmi eszköz mellé többféle energiagazdálkodási megoldást is kínálunk, beleértve a lítium-ion akkumulátorokat, amelyek hosszú távon teszik lehetővé az energiatárolási igényekre való felkészülést" - mondta Radev Mihály, a Schneider Electric IT üzletágának értékesítési igazgatója.

A Galaxy V tápellátás-védelmi megoldások családjának legújabb tagja, a Galaxy VX UPS 2017 januárjától világszerte elérhető a Schneider Electric kínálatában és partnereinél. Az eszköz zökkenőmentesen integrálható a különböző - ipari, épületüzemeltetési vagy adatközpont informatikai - felügyeleti rendszerekbe.