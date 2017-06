Alkalmazások azoknak, akik dolgozni akarnak

Egy jó csoportmunka-eszköztől két dolgot várunk el: tegye hatékonyabbá a közös munkát, és garantálja, hogy a bizalmas infók házon belül maradnak. A Synology termelékenységet növelő csomagjának szoftverei mindkét követelménynek megfelelnek.

Professzionális munkacsoportos alkalmazások nélkül ma már egyetlen komoly vállalkozás sem rúghat labdába. A megfelelő eszköztárral többet hozhatunk ki dokumentumainkból és táblázatainkból, gördülékenyebbé tehetjük a projekteket és olyan környezetet alakíthatunk ki a kommunikációk számára, ahol nem kell aggódnunk az adatok felügyelete és biztonsága miatt.

Nézzük, mit kínál ebben a műfajban a Synology?



A MailPlus és MailPlus Server csomag segítségével vállalkozásunk biztonságos, megbízható levelezési magánszervert állíthat fel a Synology NAS-en (Network Attached Storage, hálózatra csatolt tároló), a dolgozók pedig intuitív, böngésző alapú levelező kliensen keresztül intézhetik elektronikus levelezésüket, férhetnek hozzá az előjegyzési naptárhoz, és adhatnak új bejegyzéseket a Synology Calendarhoz. A MailPlus Server biztonságos, egyszerűen kezelhető, és a különböző levélkiszolgálókról (Gmail, Yahoo stb.) is megbízhatóan importálja az e-maileket.



A Synergy Office alkalmazásának korrektúra-eszközei átláthatóvá teszik a párhuzamos javításokat, a Chat alkalmazásban pedig mindjárt meg is beszélhetjük a javaslatokat.

A Chat a szakmai kérdések gyors megbeszélésében és az üzenetek, fájlok, hivatkozások egyszerű, visszakövethető csereberéjében segít. Mivel ez az alkalmazás is a Synology NAS-en fut, az érzékeny információk garantáltan házon belül maradnak. Az alkalmazás együttműködik az Office-szal és a Calendarral is.



Az Office a privát felhőben tárolt dokumentumokon és táblázatokon végzett közös munkát teszi zökkenőmentessé. A Synology NAS-en futó csoportmunka-program a nyilvános felhőszolgáltatások kényelmét és használhatóságát ötvözi a magánfelhő nyújtotta biztonsággal. A munkatársak valós időben dolgozhatnak együtt az online dokumentumokon, nyomon követhetik a kommentárokat, és szűrhetik a megjegyzéseket. Minden változtatás visszavonható, a korábbi változatok egyetlen kattintással visszaállíthatók. A csomag a táblázatok grafikus ábrázolásához is fejlett lehetőségeket biztosít, és számos előregyártott sablont kínál a gyors munkához.



A Calendar pofonegyszerűvé teszi a naptárak megosztását és a találkozók leszervezését. Intuitív felhasználói felületén egyszerű húzással tudunk eseményeket elhelyezni és beállítani, és kollégáinknak egyénre szabottan adhatunk írási/olvasási jogot. A Calendar szorosan integrálódik a MailPlusszal, vagyis nem kell ide-oda ugrálnunk az alkalmazások között, ha új eseményt akarunk beírni a naptárba, mert közvetlenül a MailPlusból tudunk beugró menük segítségével új Calendar-bejegyzéseket létrehozni.



Ha grafikusan szeretnénk ábrázolni egy táblázat adatait, pár kattintással ez is megoldható.

Noteszgépünk sokfajta feljegyzést tárol, és egy részük túl fontos ahhoz, hogy külső alkalmazásra bízzuk. A Note Stationnal leírhatjuk, megszerkeszthetjük, és a különböző eszközök között úgy szinkronizálhatjuk ötleteinket, gondolatainkat, hogy azok biztosan nem kerülnek illetéktelen kezekbe. Az Note Station hatékony eszközöket biztosít a feljegyzések rendezéséhez, kezeléséhez és illusztrálásához. És ha a weben olvasunk valami érdekeset, a Synology Chrome-bővítményével, a Web Clipperrel azonnal kivághatjuk, vagy címkével, megjegyzéssel láthatjuk el az izgalmas oldalt.