Amit a nyári roamingról a Telekom ügyfeleknek tudniuk kell

Összhangban az Európai Uniós szabályozással a Telekom ügyfelei 2017. június 15-től a belföldi díjcsomagjukban érvényes árakon, EU roaming többletdíj nélkül telefonálhatnak, SMS-ezhetnek és netezhetnek az EU-ban, amennyiben betartják a méltányos használatra vonatkozó feltételeket.

A korábbi évek roaming adatai alapján a Telekom ügyfelei a legnagyobb roaming forgalmat eddig is az EU országaiban, azok közül Németországban, majd sorrendben Ausztriában, Olaszországban és Franciaországban és Horvátországban bonyolították. A Telekom jelenleg az EU zóna* 37 országának 105 hálózatán kínálja a roaming szolgáltatást ügyfeleinek.

A Telekom várakozásai szerint a belföldön megszokott feltételek kiterjesztésével ügyfelei még nagyobb kedvvel és szabadsággal használják majd telefonjaikat az Európai Unió országaiban történő időszakos utazásaik során.

Az elmúlt években számos, a roaming használatot elősegítő kedvezményes ajánlat hatására folyamatosan nőtt a roaming hang- és adatforgalom az ügyfelek körében, a tavaly nyári adatok szerint egy év alatt hatszorosára nőtt a roaming adatforgalom a Telekom lakossági ügyfelei körében. A növekedésnek a szabad roamingolás most újabb lendületet adhat. A Telekom honlapján az ügyfelek tájékozódhatnak arról, hogyan érinti az ő díjcsomagjukat a változás: http://www.telekom.hu/euroamingvaltozasok



A legfontosabb tudnivalók:

Telefonálás az EU-ból Magyarországra és más EU országba

2017. június 15-től a hívások után a díjcsomagban foglalt belföldi egyéb mobil irányú hívás díját kell fizetni, a roaming többletdíj - a méltányos használati feltételek erejéig - eltörlésre kerül. A hívásfogadás - a méltányos használati feltételek erejéig - az EU-ban díjmentes. Az itthonról EU-ba irányuló hívások nemzetközi hívásnak minősülnek, és a díjszabásuk eltér a roaming során alkalmazottól.

Díjcsomagokban foglalt percek és SMS-ek felhasználhatósága

Az előfizetők belföldi díjcsomagjában foglalt percek és SMS-ek EU roaming helyzetben is felhasználhatók hívásra illetve üzenetküldésre magyarországi alapdíjas irányba (a díjcsomagok belföldön is ebben az irányban biztosítják a bennük foglalt percek felhasználhatóságát). A hálózaton belül korlátlan beszélgetést tartalmazó díjcsomagokkal továbbra is csak belföldön lehet korlátlanul telefonálni. Azon csomagok és flották, ahol a bevont tagok közti, hálózaton belüli hívások, SMS-ek díjmentesek, azok továbbra is csak belföldön biztosítják a díjmentességet, ill. kedvezményt.

Mobilnet használat az EU országokban

2017. június 15-től a lakossági mobil díjcsomagokban foglalt adatmennyiség az EU területén bárhol teljes egészében felhasználható, kivéve a Net&Roll mobilinternet csomagokat, ezek esetében az EU szabályozásban rögzített mértékű adatmennyiség használható fel EU roaming helyzetben. A feltöltőkártyás Domino díjcsomagokban foglalt adatmennyiség szintén felhasználható EU roaming helyzetben is.

Üzleti díjcsomagok roaminghasználata

A lebeszélhetőség hasonlóképpen alakul az üzleti díjcsomagok túlnyomó többségénél, mint a lakossági csomagoknál (kivéve ahol a díjszabás ettől eltérően rendelkezik).

Az Üzleti mobilinternet csomagok esetén az Üzleti Mobilnet EU csomagokban foglalt adatmennyiség az EU területén teljes egészében felhasználható. Az Üzleti Mobilnet valamint Business Net csomagok esetében a szabályozásban megadott mértékű adatmennyiség használható fel az EU-ban is.

Valamennyi mobilcsomag esetében az adatkeret elfogyásakor roaming helyzetben az adatforgalom leáll; ezt követően a külföldről is díjmentesen elérhető www.telekom.hu/adatroaming oldalon további internethasználathoz Travel & Surf kiegészítő adatcsomagokat lehet igénybe venni.

Egyes, kifejezetten belföldre kínált választható szolgáltatások, opciók, bónuszok, kedvezmények (pl. Extra Net, Családi mobil opció, Diák opció, Domino feltöltési kedvezmény, Telemátrix cégcsoporton belüli hívás) EU roaming helyzetben nem használhatóak.

A méltányos használatra vonatkozó feltételek

Az EU rendelet szerint a hazai díjakon való roamingolás lehetősége csak az időszakos utazásokra (pl. nyaralás, síelés, üzleti út) vonatkozik, nem pedig állandó vagy életvitelszerű külföldi tartózkodás esetére (pl. munka vagy tanulás miatt). A távközlési szolgáltatók ennek megítéléséhez legalább 4 hónapos időszakra visszamenőleg vizsgálhatják a forgalmi és jelenléti adatokat. Amennyiben a forgalmi és jelenléti adatok alapján az ügyfél túlnyomórészt nem belföldön használja a szolgáltatást, úgy előzetes értesítést követően a szabályozásban rögzített többletdíj számítható fel.