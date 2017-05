Amit a WannaCry zsarolóvírus járványról tudni kell

A WannaCry zsarolóvírus rendkívül gyorsan terjedt el, és szokatlanul kiterjedt fertőzéshullámhoz vezetett világszerte. A védekezéshez frissítsük a vírusirtó szoftverünk adatbázisát és az operációs rendszert.

Az első három órában 11 ország számítógépeit tette használhatatlanná a WannaCry nevű zsarolóvírusos támadás. A támadás sebessége és kegyetlensége sokakat meglepetésként ért. A legjobban érintett Spanyolország, Oroszország és Nagy-Britannia, de a zsarolóvírus már magyar cégek hálózatát is elérte.



A G DATA vírusirtó szoftvere a zsarolóvírust Win32.Trojan-Ransom.WannaCry.A. néven azonosítja. A támadást ugyanakkor csak akkor lehet megelőzni, ha a rendszergazdák gondoskodnak a vírusirtó szoftver frissítéséről, és telepítik a Windows hibajavításait is.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A német vírusvédelmi cég az események kapcsán felhívja a figyelmet arra is, hogy az európai cégeknek és állami szervezeteknek az Unióban gyártott biztonsági megoldásokat kellene használniuk. A WannaCry ugyanis egy olyan exploit (sérülékenység) kódon alapul, amelyet eredetileg az amerikai NSA fejlesztett annak érdekében, hogy más országok hálózataiba behatoljon. Az ETERNALBLUE kódot a múlt hónapban szivárogtatta ki a Shadow Brokers hekkercsoport. A G DATA már korábban közétett a honlapján egy videót, amelyben ismerteti, hogy európai gyártóként milyen adatvédelmi politikát követ.



Új fejlemények a WannaCry terjedésével kapcsolatban:

- Egy számítógépes szakértő rájött, hogy a WannaCry kódjában van egy megoldás, amivel lassítani lehet a kártevő működését.

- Portugáliát és Spanyolországot is elérte a zsarolóvírus.

- Olaszországban egyetemi hálózatokat titkosított a zsarolóvírus

- Egy forrás szerint az Orosz Külügyminisztérium is érintett.

- Németországban a WannaCry vasútállomások kijelzőit támadta meg.

- A Microsoft - szokatlan módon - úgy döntött, hogy a támadás nagyságára való tekintettel hibajavítást ad ki Windows XP rendszerekhez is.