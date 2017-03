Android alapú eszközök a Zebrától: Ipari mobilitás A-tól Z-ig

A Zebra Technologies új generációs, Android alapú mobil eszközei ipari felhasználásra készültek, felhasználójuk mégis úgy érzi, hogy a legmenőbb okostelefont vagy tabletet tartja kézben.

A munkafolyamataikat digitalizáló vállalatoknak nem kell többé lemondaniuk a könnyen használható mobil eszközökről, ha biztonság, felügyelhetőség és kedvező birtoklási összköltség tekintetében nagyvállalati szintű megoldást keresnek.

- Mobility Extensions Mx néven bővítőcsomagot készítettünk az Androidhoz, amely biztonság, integráció és menedzselhetőség tekintetében egyaránt nagyvállalati szintű képességekkel vértezi fel a mobil operációs rendszert, így az ipari alkalmazásokban is megbízhatóan helytáll - mondta Vass Máté, a Zebra Technologies Kft. értékesítési csatornáért felelős menedzsere. - Mobility DNA csomagunkban további szoftvereket is adunk: a Google Alkalmazások a hatékony munkavégzést, a speciális alkalmazások, mint például a Simulscan és a Swipe Assist a vonalkódokban tárolt információk egy mozdulattal történő beolvasását támogatják.

A Zebra online piacteréről, ahol a vállalatok saját alkalmazásboltot is létrehozhatnak munkavállalóik számára, hangalapú kommunikációhoz is letölthetők VoIP alkalmazások. Az Android Enterprise Mobility Developement Kit (EMDK) segítségével pedig a vállalatok maguk is fejleszthetnek további alkalmazásokat a Zebra eszközökre.

- Ipari környezetben használatos mobil eszközök esetében a vállalatok jellemzően 5-6 éves életciklussal terveznek, mára jutottak el oda, hogy a gyorsan fejlődő, új generációs mobil eszközök és alkalmazások elterjedésével mérlegelni kezdik a technológiaváltást - mondta Bogdán Imre, a Zebra Technologies Kft. országmenedzsere. - A fizikai billentyűs, sok esetben még DOS-os programokat futtató eszközökről az átállást az érintőkijelzőkre és modern applikációkra terminálemulátor megoldással is segítjük.

Integráció és felügyelet egyszerűen

Operational Visibility Servcie (OVS) szolgáltatásában a Zebra a mobileszköz-menedzsment (MDM) és az eszköztámogatás funkcióit ötvözi, nyomon követi és felügyeli az eszközök, valamint a protfólióban szintén kiemelt helyen szereplő mobil nyomtatók használatát és műszaki állapotát, a keretrendszer frissítését, alkalmazások telepítését. Új eszközök hozzáadása, vagy az eszközök frissítése például automatikusan elvégezhető egy vonalkód beolvasásával: a megfelelő szoftverek ezt követően letöltődnek és települnek a hardverre.

- Ha a vállalat használ valamilyen MDM megoldást, az OVS azzal is integrálható, maguk az eszközök és a rajtuk futó alkalmazások operációs rendszertől függetlenül illeszthetők bármilyen vállalatirányítási rendszerhez vagy más üzleti alkalmazáshoz - mondta Bogdán Imre. - Az eszközökre érvényes, 1 éves garancia a Zebra OneCare és Managed Device Services szervizszolgáltatással 3-5 évre kiterjeszthető. Érvényessége alatt a vállalat szoftverkarbantartást és hardverjavítást is kap, ami még kedvezőbb birtoklási összköltséget (TCO-t) eredményez.

Strapabírás és ergonómia

A Zebra két, új mobil eszköze, a TC51 és TC56 úgy néz ki, mint a legkorszerűbb okostelefon, de ipari felhasználásra tervezett, strapabíró kivitelezésű. Megfelelnek például a MIL STD 810G szabványnak, így akkor sem sérülnek, ha működés közben 1,2 méter magasságból csempeburkolatra ejtik őket.

- Hatmagos Qualcomm Snapdragon processzoruk 15 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, akkumulátoros üzemidejük eléri a 14 órát, miközben az alkalmazások 5-ször gyorsabban futnak rajtuk - mondta Vass Máté. - Öt colos kijelzőjük napfényben is jól látható, szkennerük lineáris vonalkódokat és QR kódokat egyaránt olvas, 13 megapixeles kamerát kaptak, és wifi, a SIM kártya foglalatos TC56-os modellek pedig 4G/LTE hálózaton is kommunikálnak.

A Zebra kínálatában további Android alapú eszközök is elérhetők. Az ergonomikus kialakítású TC8000-es szkennere például a hátlapon kapott helyett, nem kell elforgatni, hogy a kijelzőn látni lehessen a beolvasás eredményét. Nemcsak kíméli ezzel a felhasználót, hanem 14 százalékkal növeli a munkafolyamat hatékonyságát is. A nagyobb kijelzőméretű ET50-es ipari tablet Android mellett Windows operációs rendszerrel is kapható, és szkenner modullal, illetve második akkumulátorral is kiegészíthető.

Egységesen használható mobil tartozékok, töltőegységek, strapabíró USB kábelek, védőtokok, revolver-markolatok, rögzítőövek is kaphatók az eszközökhöz.

- A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan a magyar piacon is a kereskedelem az egyik legerősebb szegmensünk, eszközeinket minden áruházlánc használja, de jelenlétünk erős a szállítmányozás és logisztika, a raktárkezelés, a terepi szolgáltatások és a gyártóipar terén is - mondta Vass Máté. - Feljövő piacunk az egészségügy, a szolgáltatóknak speciális, például fertőtleníthető eszközöket, karszalag nyomtató printereket kínálunk.

Nem véletlen, hogy világszinten a fogyasztók több mint 80 százaléka Android alapú telefont vagy tabletet választ, és a Fortune 500-as listán szereplő vállalatok több mint 95 százaléka használja a Zebra eszközeit.

Tudjon meg többet a két világ előnyeit ötvöző, Android alapú, új generációs Zebra eszközökről ezen a weboldalon: http://zebraandroid.hu/