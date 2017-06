Appgyűjteménnyel a piacképes tudásért

A Vodafone Magyarország bemutatta az AppTár alkalmazás-gyűjteményt, amelynek célja a digitális oktatás támogatása. A diákok és pedagógusok körében végzett hiánypótló kutatásból kiderült, hogy a tanárok kivétel nélkül hasznosnak tartották a tabletek alkalmazását az órákon, a gyerekek pedig a jegyeik javulásáról számoltak be a digitális eszközök használatának köszönhetően.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Vodafone Digitális Iskola Program. A kezdeményezés keretében eddig kiosztott 1300 táblagép után most már az oktatásban hasznosítható tartalmak is könnyen hozzáférhetővé válnak a diákok és tanárok számára az AppTár révén. Az AppTár egy, a Google Play alkalmazás-áruházból letölthető applikáció, amiben számos, a digitális oktatást segítő programot találhatnak a felhasználók.

A Vodafone által fejlesztett alkalmazás-gyűjtemény évfolyam és tantárgy szerint kategorizálja a táblagépen használható appokat. Az AppTárban közel 200 alkalmazás található, amelyekkel játékos és digitális formában tanulhatnak a gyerekek, és amelyek segítik a tanárok felkészülését és azt, hogy új, figyelemfelkeltő ötletekkel bővítsék az óra menetét. Az AppTár bárki számára elérhető, használatához jelenleg Android operációs rendszert futtató táblagépre vagy mobiltelefonra van szükség.



Nagyításhoz kattintson a képre.

"Napjainkban rendkívüli módon felértékelődtek a digitális kompetenciák, a munkavállaláshoz szinte már nélkülözhetetlenek, de az ügyintézésben is egyre fontosabbá válnak, hiányuk pedig leszakadást, a lehetőségek beszűkülését eredményezi. A Vodafone Digitális Iskola Program célja, hogy a hátrányos helyzetű térségekben lévő iskolák támogatásával segítse az ott élő gyerekeket abban, hogy elsajátíthassák a szükséges készségeket. A Digitális Iskola Program első szakaszában a digitális oktatás tárgyi feltételeinek megteremtésén dolgoztunk, 25 iskolában 1300 táblagépet osztottunk ki. A biztonságos internetezést szolgáló szemléletformálás jegyében tavaly tavasszal az érintett iskolák közel 700 pedagógusának, ősszel pedig 6500 diáknak kezdtük meg az internetbiztonsági képzését. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy megfelelő tartalomra is szükség van ahhoz, hogy ezek a digitális eszközök beépülhessenek az oktatásba, ezért döntöttünk az AppTár létrehozása mellett. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy az AppTár nem csak a programban részt vevő iskolák tanulóinak és oktatóinak jelenthet komoly segítséget, hiszen az ország minden diákja és tanára haszonnal böngészhet a gyűjtemény alkalmazásai között." - mondta el dr. Beck György, a Vodafone Magyarország elnöke.

A Vodafone Digitális Iskola Program és a hasonló kezdeményezések létjogosultságát jól mutatja a dr. Bernschütz Mária által végzett kutatás, amiből többek között kiderül, hogy a megkérdezett pedagógusok kivétel nélkül hasznosnak tartották a tabletek alkalmazását az órákon. A felmérésben részt vevő tanárok közel háromnegyede volt teljes mértékben, vagy nagyon elégedett a táblagépes csoportos tanítással, és több mint kétharmaduk számára örömöt is okozott. A felmérést 2016 májusában és decemberében is elvégezték és bő fél év alatt is érezhető volt már a tabletek alkalmazásának hatása. A tanárok - akiknek elégedettsége folyamatosan növekszik a táblagépes csoportos tanulásnak köszönhetően - arról számoltak be, hogy az online anyagok jobban felkeltik a gyerekek érdeklődését, valamint a digitális eszközök használata segített nekik abban, hogy még jobban megértsék a tananyagot. Az első és a második kutatás között eltelt időszakban a gyerekek részéről a legnagyobb fejlődés az osztályzatokban történt, a legtöbben ezen a területen számoltak be javulásról, de sokan említették azt is, hogy a csoportos tanulás arra ösztönözte őket, hogy több időt töltsenek az új ismeretek elsajátításával.

"A programban részt vevő iskolák pedagógusai körében végzett kutatás során azt tapasztaltuk, hogy van még fejlesztenivaló az eszközismeret terén. Az ismerethiányból fakad az is, hogy a tanárok tartanak az új technológiától, többek között attól féltik a gyermekeket, hogy ellenőrizetlen tartalmakhoz férnek hozzá.

A kutató ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a diákok esetében is nagyon óvatosan kell eljárni a táblagépek bevezetésekor. "Akiknek otthon nincs ilyen eszközük, és az iskolában hozzáférhetnek, számukra nehéz lehet feldolgozni azt, hogy ezen is dolgozni, tanulni kell. Ezért is fontosak az AppTárban összegyűjtött alkalmazások, amelyekkel lehetőség nyílik az ismeretek új formában történő elsajátítására" - fűzte hozzá a kutató.