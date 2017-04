Automatikus bevételkezelés? Elindult a Számlázz.hu autokassza szolgáltatása

A bankpiac kapuit döngeti az a digitális átalakulás, amelynek eredményeként mind a magán-, mind a vállalati ügyfelek egyre több kényelmi szolgáltatáshoz juthatnak a jövőben. Ennek az átalakulásnak egyik korai hírnökeként 2017 januárjában elindult az autokassza, a Számlázz.hu új online számlázó szolgáltatása. A díjmentesen elérhető fintech, avagy pénzügyi technológiai megoldás hazánkban először kínál lehetőséget a számlakibocsátó fiók és bankszámla szinkronizálására. Az online számlázó innovációja elsőként a MagNet Bank vállalati ügyfelei számára érhető el.

Ahogy az e-kereskedelem a webáruházak elterjedésével ismert fogalommá vált, vagy ahogy a digitális fizetési megoldások is egyre ismertebbek, legyen szó az egyszerű bankkártyás fizetésről vagy a Pay Passról, esetleg mobiltárca-megoldásokról, úgy fog elterjedni a világban a személyes pénzügyeinket és a bankrendszert megreformáló fintech, avagy pénzügyi technológia is. Az európai bankpiac olyan paradigmaváltáshoz érkezett, amelyet a PSD2 néven ismertté vált európai uniós szabályozás bevezetésének határideje is sürget. Eszerint 2018. január 13-tól Magyarországon is életbe fog lépni az irányelv, amely a pénzügyi intézetek szolgáltatásainak technológiai felzárkóztatását célozza az eddig netbankban jól vagy rosszul elérhető funkciók kiszervezésével, illetve az ott eddig meg sem jelenő új lehetőségek bevezetésével. Az új digitális modell létfontosságú lehet a bankok számára a fogyasztói igények teljesítése érdekében, amellyel a termékekről az ügyfelekre helyezik a hangsúlyt.

Stygár-Joó János ügyvezető igazgató, Számlázz.hu

- Úgy látjuk, a hazai bankok egyre érdekeltebbek a digitális átalakulásban, olyan úgynevezett fintech megoldások alkalmazásával, amelyekkel javíthatják szolgáltatásaik minőségét. Az autokassza olyan technológiai újítás, amely mentesíti a hazai vállalkozókat a mindennapos számlaegyeztetés és a bankszámlaforgalom figyelésével járó, időt és energiát igénylő feladatok alól. Az előfizetőink részére díjmentesen elérhető szolgáltatásunkkal a vállalkozó kimenő számláit és a bankba beérkező jóváírásokat már egyszerűen szinkronizálhatja, így számlaforgalomtól függően harmadára-negyedére csökkentheti az adminisztrációs terheket - mondta el a fejlesztés hátteréről Stygár-Joó János, a Számlázz.hu ügyvezető igazgatója. A szakértő hozzátette:

- A Számlázz.hu újabb kényelmi szolgáltatásával akár egészen összetett munkafolyamatok is kiválthatóak: például elegendő egy díjbekérő kiállítása, az erre beérkező összegről a számlázó értesítést kap, és automatikusan elkészíti a számlát, emberi beavatkozás nélkül lezárva a kereskedelmi folyamatot.

- A Számlázz.hu az elmúlt években is azon dolgozott, hogy olyan pénzügyi technológiai megoldásokat hozzon létre, amelyekkel egyszerűen és gyorsan lehet pénzt és időt spórolni a vállalkozás számára, legyen szó e-számlázásról, online fizetési szolgáltatásról, banki vagy könyvelési rendszerintegrációról, főkönyvi és NAV pénztárgép feladásról. Ezt a sort folytatjuk új autokassza megoldásunkkal. További összefüggés az online számlázó és a fintech között, hogy mindkettő több mint technológia: olyan üzleti szemlélet, amely megreformálja, ahogy a vállalati ügyeinket intézzük - foglalta össze Varga-Tarr Sándor, a Számlázz.hu marketingvezetője.

Az új szolgáltatás januártól vehető igénybe, további információk az autokassza.hu oldalon érhetőek el.