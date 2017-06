Az e-számla üzleti előnyt hoz használójának – 5 killer érv és infó

Írtunk már itt a legfrissebb fintech innovációnkról, az autokasszáról, és ugyanennek a pénzügyi folyamatnak egy másik állomásáról, a könyvelői szoftverekkel való integrációnkról. Ha jól figyeltek, láthatjátok: lassan 360 fokos körben összeáll a kép: középen a vállalkozó, körülötte pedig a legértékesebb (és az eszközök alap-jellegzetességeinek hála, többnyire mégis ingyenes) digitális támogató ökoszisztéma. Kiállítod a számlád, beérkezik az összeg, "kipontozza" a számlázó, "magától" lekönyveli a könyvelő. Vállalkozóként tényleg csak a termékedre, szolgáltatásodra, szakmádra kell figyelned. Oké, de milyen számlát állíts ki?

Egy szóval sem állítottuk, hogy nincs szükséged egy nagyszerű könyvelőre, vagy ha már nagyobb céged van, profi pénzügyi vezetőre (is). De az alapokkal neked is tisztában kell lenned, és az innovációkat azért kell árgus szemmel figyelned, mert nagyon komoly versenyelőnyre tehetsz szert intelligens beemelésükkel. Piacodon elképzelhető, hogy vannak még olyanok, akik kézzel állítják ki a számláikat. Ők azok, akik nem mindig vannak képben a NAV újabb "fejlesztéseivel", azaz a törvényi szabályozások változásával, maguknak kell a postára rohangálniuk a számláikat feladni, nekik kell a könyvelőjükkel havonta találkozgatniuk (mennyi idő…!), és ők azok is, akik se az utalásaikat, se egyéb folyamataikat nem tudják visszavezetni a rendszerbe. Azoknál a versenytársaidnál, akik kézzel dolgoznak adminisztrációjukon, te, aki "géppel" számlázol sokkal előrébb jársz.



Ismerd meg tehát az egyik alapvető és egyre inkább nélkülözhetetlen innovációt, magát az e-számlát! Íme 5 fontos információ, amivel tisztában kell lenned, ha innovatív és profi, vagyis killer előnyöket élvező vállalkozó szeretnél lenni!

Az e-számla nem azonos az online számlával!

Még mindig találkozunk digitálisan amúgy fejlett gondolkodású emberekkel, akik elektronikus számlát mondanak, miközben valójában online számlára gondolnak. Tévedés, a kettő korántsem ugyanaz! Míg a papír alapú számla csak kinyomtatva, papír formájában minősül számviteli bizonylatnak (akkor is, ha egy online elérhető szoftverrel készült), addig az elektronikus számla épp ellenkezőleg - csak digitálisan, fájl formájában bír a számviteli bizonylat erejével. Mind a számlakibocsátás folyamata, mind a könyvelés pontosan ugyanúgy zajlik. Tehát számlázhatsz online (papír alapon) és számlázhatsz online: elektronikusan is. Az e-számla azonban időpecséttel és digitális aláírással van ellátva - ettől e-számla. Olvasd el, pontosan mik a különbségek a kettő között!

E-számlázni: üzleti előny

Kiállítása egyszerű és gyors, használata olcsó, hiszen nem szükséges tárolási és papírköltséggel számolnod, környezetbarát - hiszen újrahasznosított elektronokból készül :) , és létrejöttéhez egyetlen fát sem kellett kivágni -, hamarabb kifizetik, tárolása megoldott, emellett trendi, és még a könyvelők is szeretik. Ha mindez önmagában nem lenne elég, gondolj csak a postagalambokra, szemben az emailezéssel. Ki ne vágyna arra, hogy haladjon a korral? Melyik haladó, azaz mai szóval innovatív vállalkozó maradt hátrányban valaha a versenytársaival szemben?

Használata és használatba vétele is éppolyan egyszerű

Ha te már nem ragaszkodsz a papír alapú számlázáshoz, akármennyire kicsi is legyen a céged forgalma, akármilyen kevés számlát is bocsáss ki évente, akármennyire "offline" is legyen a működésed, érdemes megfontolni az e-számlázás bevezetését. Ha van már online számlakibocsátó fiókod, már csak egyetlen lépés az e-számla használata, a Számlázz.hu-nál például csak egy egyszerű díjcsomag-váltás kérdése.

Vevői beleegyezés sem kell hozzá!

Szóban, szerződésben, vagy ÁSZF-ben kérhetsz hozzájárulást, de ha egyikre sincs mód, egyszerűen ki kell állítani az e-számlát, és amennyiben a vevő kifogásolja ezt, helyette papír-alapú számlát kell adni. Ilyen egyszerű, de részletesen is olvasd el a Számlázz.hu tudástárban. Ha volt már valaha vevői kifogással dolgod, ezt a cikket ajánljuk a figyelmedbe: E-számla OKÉ.

A piaci trendek nem tévednek

Mindössze 5 év kellett ahhoz, hogy a Számlázz.hu felhasználói köre átlépje a bűvös 50%-os határt:

2010 februárja óta elérhető nálunk az e-számlázás, és már 2015 májusában több elektronikus, mint papír alapú számlát bocsátottak ki a rendszerünkből. Ekkor 20 000 vállalkozás használta a Számlázz.hu-t, és körülbelül összesen 6 millió számlát bocsátottak ki a rendszerben. Mára ez az adat 53% (2017. II. negyedéves adat).

(Fontos tudni azonban, hogy a Számlázz.hu felhasználói köre nem ad reprezentatív mintát a hazai kkv-król, hiszen az online, elektronikus számlázás még mindig az innovatívabb vállalkozások eszköze, de saját felhasználóink ma már lényegesen több elektronikus számlát bocsátanak ki, mint papír alapú számlát.)

Ha bármilyen további kérdésed lenne az elektronikus számlázással kapcsolatban, kérdezz tőlünk a Számlázz.hu blogon vagy akár a Facebook oldalunkon!

