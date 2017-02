Az elavult technológia a digitális átalakulás fő akadálya

A Pierre Audoin Consultants (PAC) piacvezető független kutatócég által készített és a Fujitsu által ma közzétett tanulmány szerint az elavult technológia tartja vissza Európa vállalatait a digitális átalakulás valódi előnyeinek hasznosításától.

A több mint 500 nagyvállalati üzleti és IT-döntéshozó bevonásával készített vizsgálatban a megkérdezettek több mint fele (57%-a) beismerte, hogy technológiai infrastruktúrája nehezen tart lépést a digitalizációval járó fokozott követelményekkel.

A Fujitsu megbízásából több európai ország üzleti alkalmazásszolgáltatás-trendjeinek feltérképezésére végzett vizsgálat a digitális átalakulás legfontosabb technológiai kihívásait állította a középpontba: az SAP és Oracle szoftverberuházásokat befolyásoló jövőbeni trendeket és stratégiákat, valamint a régi technológiai infrastruktúra átalakításának és a produktivitás optimalizálásának lehetőségeit.

A készületlenség magas fokát bizonyítja az is, hogy bár a digitális átalakulás számos lehetőséghez juttatja a vállalatokat, még mindig nem jelent kiemelt prioritást az üzleti tervekben. A Fujitsu és a PAC megállapították, hogy a vállalatok alig több mint 10%-a véli úgy, hogy élen jár a digitális átalakulásban, és mindössze 17% tartja "élet-halál" kérdésnek jövője szempontjából a digitális technológiát. 42% úgy véli, hogy bár a digitális technológiának lesz hatása, kevésbé fontos más kihívásoknál, pl. a gazdasági szempontoknál.



"Meglepő, hogy milyen kevés vállalat aknázza ki jelenleg teljes körűen a digitális átalakulás előnyeit, ugyanakkor bátorító, hogy a következő 1-3 évben jelentős előrelépés várható ezen a téren. Arra számítunk, hogy a vállalatok egyre inkább a felhőbe helyezik át a feladatokat, alkalmazásokat, és az üzleti reagálókészség javításán túl az IT-költségvetés eredményes felhasználása érdekében is jelentős intézkedéseket hoznak. Ezzel párhuzamosan sok szervezet tovább küzd azzal, hogy évtizedekkel ezelőtt fejlesztett, a terhelés alatt lassan összeomló szoftvereken futtatja kritikus folyamatait" - mutatott rá Ravi Krishnamooorthi, a Fujitsu EMEIA-régió alelnöke és üzleti tanácsadási, digitális és alkalmazásszolgáltatásokért felelős vezetője.

"A legtöbb nagyvállalat egész egyszerűen azért szembesül kihívásokkal, mert nem a digitális korra szerveződött. Jóllehet sokan közülük szép eredményekkel büszkélkedhetnek, most új piaci szereplőkkel, a digitális kor szülötteivel kell versenybe szállniuk. A sikeres versenyzés érdekében a backendtől a nagyvállalati alkalmazásokig, minden területen elkezdik átalakítani technológia infrastruktúrájukat, ám elbátortalanítja őket az óriási választék és a szállítók portfóliói közötti nehezen értelmezhető különbség. És nem csupán arról van szó, hogy ki kell választaniuk a cég digitális igényeinek megfelelő infrastruktúrát. Sokan azt is kezdik felismerni, hogy támogató dolgozói háttér nélkül a legkörültekintőbben kidolgozott stratégia sem sokat ér" - nyilatkozta Nick Mayes, a PAC kutatási igazgatója.

Az alkalmazások átalakítása

A digitális átalakulást gátló tényezők listáján a technológiai és kulturális problémák állnak az első helyen - közöttük is a cégek elavult technológiája és infrastruktúrája, a digitális technológia régi rendszerekkel végrehajtandó integrációjának nehézségei, és a belső IT-szervezetnél uralkodó kultúra megváltoztatásának kihívása. A válaszadók elmondása szerint különösen a régi alkalmazások jelentenek nagy terhet. Rontják a vállalat reagálókészségét, és nagy összegeket emésztenek fel a technológiai költségvetésből, amit sokkal jobban lehetne hasznosítani az innováció támogatására.

A vizsgálat tanúsága szerint azonban jelentős változás várható a következő három évben. Jelenleg a válaszadók mindössze 20%-a helyezte át alkalmazásai több mint felét a felhőbe. Ez a szám várhatóan több mint duplájára nő a következő három évben. A robotalapú folyamatautomatizáció is terjedni fog 2017-ben, fokozva a külső és belső folyamatok megbízhatóságát, sebességét és koncentráltságát.

SAP S/4HANA

Az SAP S/4HANA az utóbbi idők legnagyobb SAP-innovációja az üzleti alapszoftverek terén. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a régi bevált ERP-rendszer új változata fut az SAP HANA® platformon, hanem az alaprendszer működése is gyökeresen átalakult. Mivel ez a szoftvercsalád következő generációja, szinte minden megkérdezett SAP-ügyfél fontos szerepet szán az új rendszernek digitális fejlesztési tervei megvalósításában. A vizsgálat szerint 2017 áttörést hoz az SAP S/4HANA bevezetésében. A megkérdezettek közel 40%-a egy éven belül projektet készül indítani folyamatai továbbfejlesztésére és működési költségei csökkentésére. Az SAP S/4HANA sokféle előnyt kínál az üzleti terület számára, javítja a produktivitást, és támogatja a digitális korszak új üzleti modelljeit. A vállalatok a www.s4value.com webhelyen ismerkedhetnek a SAP S/4HANA-val.

Az Oracle felhőalkalmazásai

Ha egy vállalat reagálókészsége javítása érdekében felhőalapú alkalmazásokra áll át, az átalakulást támogató szoftverarchitektúrára is szüksége van. Azok, akik a megkérdezettek közül jelenleg vezetnek be Oracle-alkalmazásokat, fontos szerepet szánnak nekik szervezetük digitális stratégiájának megvalósításában. 21% már vezetett be Oracle alkalmazásokat, több mint 40% pedig egy éven belül tervezi a projekt elindítását. Az Oracle felhőalkalmazásait dicséri az is, hogy a megkérdezett felhasználók közül senki nem tervezi a váltást más felhőszolgáltatóra. Az alkalmazások bevezetése azonban nem mentes a nehézségektől - a válaszadók közel fele a belső szakemberhiányt említette a bevezetési projekt legnagyobb kihívásaként.

Produktivitás magasfokon

A vállalatok digitális átalakulásában eddig a technológia játszotta a főszerepet. Ha azonban egy szervezet nem rendelkezik megfelelő struktúrával vagy kultúrával a változó piaci igények kielégítésére, rövid életűek lesznek a technológiával elért eredmények. A válaszadók többsége tisztában is van ezzel. Ennek ellenére mindössze 6%-uk vezetett be eddig teljes körűen integrált produktivitásfokozó és csoportmunka-támogató eszközöket, és rendelkezik olyan dolgozókkal, akik képesek valóban hatékonyan kiaknázni a technológia előnyeit. A többségnél az eszközökben rejlő lehetőségek maradéktalan hasznosítása még várat magára. A produktivitásfokozó eszközök jövőbeni bevezetésénél a válaszadók azt tervezik, hogy az ügyféloldali csapatoknál hajtják végre először fejlesztést. Ezzel gondoskodni tudnak arról, hogy a digitális átalakulás során az ügyfelek igényei álljanak a középpontban.