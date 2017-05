Az integráció fókuszában a felhasználó

A Számlázz.hu ismét a piac elé lépett innovációban: a januárban kibocsátott autokassza után tavaszra a könyvelési rendszerek integrációját is lehetővé tette, a kis-középvállalkozói szféra életének radikális leegyszerűsítésére.

A kimenő számlák és a vevői befizetések általában a könyvelés 50-60%-át teszik ki. Logikus lenne, ha minden könyvelő örülne egy megoldásnak, mely ezt a robotikus feladatot leveszi a válláról, így munkaideje radikálisan lecsökkenne. De meglepő módon ennek épp az ellenkezője történik. Nem a könyvelők, hanem azok a vállalkozók örülnek igazán a Számlázz.hu frissen piacra dobott megoldásának, akik a könyvelési szolgáltatásokat igénybe veszik. Sok könyvelő pedig tart a robotizálástól, és saját tanácsadói szerepét nem becsüli megfelelő mértékben. Pedig a digitalizálódó világban egyre több intelligens tanácsra, és egyre kevesebb papír-alapú adatrögzítésre lesz szükség. Nézzük meg hát a vállalkozói szempontokat!



Nagyításhoz kattintson a képre.

A piacvezető online számlázó innovációjával a könyvelésnek legalább a fele automatizálható. Ezáltal a könyvelés nemcsak pontosabb és naprakészebb, de lényegesen olcsóbb is lesz. "Az online számlázás és online könyvelés nem egyszerűen csak megkönnyíti az ember dolgát." - mesél tapasztalatairól az integráció egyik első kipróbálója és elégedett használója, Lippényi Tamás, a Keocko Holding Kft. ügyvezetője. "Olyan, mintha a cégemnek külön osztályai lennének: a Számlázz.hu csapata a saját számlázási osztályom, mely értesíti az ügyfeleket a tartozásokról, webes felületet biztosít a befizetett számlák lekérdezhetőségére, és szükség esetén még a bankkártyás fizetést is megoldja. Az online könyvelésem pontosan ugyanígy egy könyvelési részleget hozott létre a cégemben: van saját bérszámfejtésem, főkönyvelőm, adótanácsadóm, és ha bármilyen problémám van, akkor a webes felületen egy fórumszerű kommunikációban azonnal választ kapok mindenre."

Lippényi Tamás mind az online számlázót, mely a piacon elsőként vezette be a rendszerintegráció lehetőségét, mind pedig a könyvelő-szoftvert, mely az elsők között kapcsolódott hozzá, a kezdetektől használja. "További előnye az online rendszer használatának, hogy mindig velem van, még akkor is, ha nincs nálam számítógép vagy telefon. Ha egy ügyfélnél vagyok, ott a helyszínen kiállíthatok neki számlát, vagy lekérdezhetek adatokat a könyvelésből. Ez nagyon megkönnyíti az életet ebben a felgyorsult világban."



A Számlázz.hu egyébként nem először innovál elsőként: már 2010-ben is elsőként tette lehetővé tömegesen az e-számlázást akár a legkisebb vállalkozások számára is, és 2017 első nagyszabású fintech (azaz: pénzügyi technológiai) megoldását, az autokasszát is a kicsi, ám innovatív vállalkozások számára hozta létre, minden más szolgáltató előtt. (Korábbi bejegyzésünk: Automatikus bevételkezelés? Elindult a Számlázz.hu autokassza szolgáltatása).

A könyvelőrendszerek integrációjának előnyei az egyszerűségében rejlenek. Számláid kiállításuk után azonnal "lekönyvelődnek", online könyvelési rendszeredben is látod a kimenő számláidat és a befizetéseidet. A befizetéseket, banki utalásokat elég egyszer beazonosítani és összepárosítani a Számlázz.hu rendszerében, emellett sokkal kevesebb egyeztetésre lesz szükség a könyvelőddel, hiszen minden nyilvántartás ugyanazt fogja mutatni. Összességében tehát lényegesebb gyorsabb lesz a céged adminisztrációja, és pontosabban tudod kezelni a tartozásaidat. A rendszerek integrációja nemcsak belül, "a gépházban", elegáns, hanem a kezelése és kiemelkedően egyszerű hiszen a felhasználói igények alakították a felületet. Összekapcsolás után a szinkronban lévő rendszerek - azaz a Számlázz.hu és a hozzá integrált könyvelő-szoftverek - gondoskodnak a frissítésekről, a biztonságos adatáramlásról, a 100% NAV-állóságról (azaz a mindenkori jogi szabályozásoknak való maximális megfelelésről), valamint a papírmentesség maximalizálásáról. Az összekapcsolt könyvelő-szoftverek listája ezév elejétől folyamatosan bővül.

