Az isten se menti meg a tabletet

A végzetét a lecsatolható billentgyűzettel ellátott hibridek jelentik.

Az IDC második negyedéves adatai szerint tovább csökkent a hagyományos tabletek iránti kereslet.

A szóban forgó időszakban 38 millió tablet talált gazdára, vagyis a csökkenés tavalyhoz képest 3,4 százalék. Mivel pedig egyre több gyártó áll át a billentyűzetet és tabletet kombináló hibrid eszközökre, trendváltozás a következő negyedévben sem várható.

A hibridek műfajának úttörője a Microsoft volt a 2012-es Surface RT-vel, és a modell sikere nyomán más cégek, köztük az Apple is úgy döntöttek, hogy ebbe az irányba fejlesztik tovább tabletjeiket. Az Apple idén mutatta be új 10,5 hüvelykes iPad Próját, amelyet a Surface Pro vetélytársának szánt, és a Samsung is Windows 10-et futtató, lecsatolható billentyűzetű "kettő az egyben" eszközökkel bővítette tabletes termékskáláját.