Az MKB Bank élen jár a fintech cégekkel való együttműködésben

A hagyományosnak számító bankok számára az ma az egyik legfontosabb stratégiai kérdés, hogy miként és milyen sebességgel képesek online működésüket a könnyű kezeléshez és élményt nyújtó használathoz szokott ügyfelek igényeihez igazítani.

Hetényi Márk az MKB Bank digitális és lakossági vezérigazgató-helyettese, az MKB Bank digitális transzformációs programjának vezetője. Az MKB Bank második emberét arról faggattuk, hogy hol tartanak a digitális transzformáció folyamatában és milyen jövőre készülnek.



- Ahhoz, hogy innovatívként tartsanak számon az ügyfelek egy intézményt, innovatív megoldások kellenek, az innovatív megoldásokhoz pedig megfelelő erőforrások, szakemberek, folyamatok és finanszírozás szükségeltetnek, a menedzsment támogatásáról nem is szólva. Az ön megítélése szerint az MKB Bank hogyan áll az innovációhoz szükséges erőforrásokat és körülményeket illetően?

"...az architektúra többé már nem lesz gátja a fejlődésünknek és megnyitja az utat a fintech cégekkel való együttműködés felé" - mondja Hetényi Márk

- A kérdése rendkívül releváns számomra, hiszen egy architektúrális változás közepette vagyunk, új dolgokat vezetünk be, régi dolgokat cserélünk le. Az MKB jelenleg is egy dinamikusan fejlődő bank a magyar piacon. Erőforrásainknak két nagy csoportja van: az üzemeltetési feladatok terén - és ott, ahol még lehetséges - outsourcing partnerekkel dolgozunk, azokhoz a fejlesztési feladatokhoz, amelyeket kiemelt fontosságúnak ítélünk meg, belső kapacitást építünk. Munkatársainkon nagy teher van, viszont olyan egyedülálló fejlesztések folynak az MKB Banknál, amelyekben az elhivatott szakemberek kellő inspirációt találhatnak. Összefoglalva azt mondhatom, hogy a víziónk erős, közeledünk a jövőképünkhöz, és az előbb említett külső partneri és belső erőforrás kombinációja jól működik.

- Nincsenek kevesen, akik szerint a digitalizáció egyáltalán nem technológiai kérdés, hanem inkább belső kommunikációs feladat, és vannak, akik szerint pedig egyszerű emberi erőforrás kérdés. Ön szerint mi a sikeres vállalati digitalizáció titka?



- Megfelelő vállalati kultúra és az irányt, célt mutató vízió nélkül nem lehet sikeres a digitalizáció. Az MKB Banknál célunk az, hogy a digitalizációval piacot nyerjünk, ezért arra törekszünk, hogy megismerjük a magyar lakosság digitális igényeit. Bankunk tervei eléréséhez - mint eszközt - használja a digitalizációt, ennek a vezetője az IT-szervezetünk. A digitalizációs folyamatban dolgozó munkatársaink pontosan tudják, hogy a folyamat eredményeként még több idő és figyelem jut majd az ügyféllel való közvetlen kapcsolatra. Példaként említem, hogy bevezettük a digitális aláírást a fiókjainkban, ami először is erős marketingüzenet, és természetesen az ügyfélnek is jó, mert kevesebb papírmunkával jár. Hozzáteszem, hogy munkatársaink számára is korábban elképzelhetetlen könnyebbség az, hogy nem kell ácsorogniuk a másológép mellett, csökken az adminisztráció időigénye, a felszabaduló időben pedig foglalkozhat az ügyféllel, az értékesítéssel.



- A vállalatot szolgáló informatikai szervezet számára a digitalizáció egyszerre lehetőség és kihívás. Lehetőség arra, hogy nagyot alkosson, viszont számos nehézséggel találja magát szemben. Az önök esetében milyen tanulságokkal jár e folyamat?

- Tíz éve, amikor az MKB Bank megújította informatikai rendszerét, üzleti megfontolásokból igen erősen az ügyfélre szabott rendszert valósíttatott meg. Most, amikor a bank digitális transzformációját készítettük elő, IT szakembereink azzal szembesültek, hogy ez a túlságosan egyedivé tett infrastruktúra nem felel meg az új követelményeknek. Az MKB Bank digitális transzformációs programjában alapvető az IT szerepe: jelen volt az előkészítésben, részt vesz a bank jövőjének formálásában. A bankon belüli üzleti területnek meg kellett szoknia, hogy nem lehet bármikor bármilyen fejlesztést kezdeményezni, hanem minden egyes fejlesztési igény felmerülésekor előzetesen be kell bizonyítani, hogy az adott fejlesztést megéri megvalósítani, megéri a fejlesztés költségeit vállalni. Ez olyan paradigmaváltás, amit mindenkinek meg kellett tanulni kezelni.

- Milyen elvek szerint alakították ki az MKB Bank informatikai architektúráját?

- A transzformáció megtervezésekor nagyon hamar rájöttünk, hogy nem jó, ha egyes részletekkel indulunk el, hanem az architektúra egészét kell kezelnünk. A korábbi struktúra csillagszerű volt, mi végül a szolgáltatásorientált architektúra alapjára épülő ESB (Enterprise Service Bus - a Szerk.) mellé tettük le a voksunkat. Egyszerűsítéseket is elvégeztünk, egyes alrendszereket, amelyeket lehetett, bekonszolidáltunk a számlavezető rendszerbe. Most ott tartunk, hogy elkészültek a szolgáltatáskatalógusaink, és azt mérlegeljük, hogy mennyire tegyük nyitottá az API-katalógusunkat. Azt kimondhatjuk, hogy az architektúra többé már nem lesz gátja a fejlődésünknek és megnyitja az utat a fintech cégekkel való együttműködés felé. Azt gondolom, hogy tovább megyünk annál, mint amit a szabályozások megkövetelnek, és hogy architektúránk a banking-as-a-service felé tart.

- Az, hogy gondoskodni kell arról, hogy az ügyfél élvezze ügyei intézését, vagy legalábbis ne legyen számára teher, lassan elkoptatott közhellyé válik. Ám tagadhatatlan, hogy minden igyekezet ellenére sem mindig valósul meg. Hogyan érhető el, hogy egy bankban a digitalizáció, az innováció az ügyfélélmény tényleges javulásával járjon?

- Ügyfeleink szeretik a kényelmet és azt, amikor a bankolás egyszerű és kevesebb időt foglal le életükből. Ma Magyarországon sokat kell még tenni annak érdekében, hogy az igazi digitális ügyfélélmény megvalósuljon. Hadd mondjak egy példát: ha napjainkban az ügyfél belefog egy jelzáloghitel folyamatba, napok, hetek is eltelhetnek úgy, hogy az ügyfél nem kap visszajelzést arról, hogy mi történik. Ha sikerül leegyszerűsíteni ezt a folyamatot annyira, hogy az ügyfél egy tableten keresztül, percek alatt elintézheti az ügyet, és, mondjuk, néhány napon belül megkapja a jelzáloghitelt, akkor ez lesz a nagy lépés az ügyfélélmény tekintetében. Az igazi áttörést ezen a területen is a digitalizáció hozhatja meg, hiszen a banknál felhalmozott tudás- és információvagyont lehet majd hasznosítani az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások, például a PFM (Personal Financial Management - a Szerk.) esetében. A digitalizáció, a korszerű technológiák alkalmazása lehetővé teszik, hogy olyan ügyfélszegmensek is részesülhessenek tanácsadói szolgáltatásban, amelyeknek korábban a bank - a hagyományos, személyes tanácsadás keretében - nem tudott ilyen jellegű szolgáltatást biztosítani.

AZ MKB BANK AZ ORACLE REFERENCIÁI KÖZÖTT

Az Oracle az "Oracle Industry Connect" nemzetközi konferenciáját 2017 márciusában Orlandoban rendezte meg. Az esemény egyik legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye az MKB Bank digitális transzformációjáról szóló előadás volt. A tapasztalatokról Hetényi Márk így számolt be:

"A konferencia Oracle legnagyobb iparági világszintű eseménye, amelyen a vállalat teljes vezetősége és a legfontosabb nemzetközi partnerei vesznek részt. Ezért is volt különösen nagy megtiszteltetés, hogy az MKB Bankot kérték fel előadónak. Kovács Larissza, Digitális Ügyfélélmény igazgató kolléganőmmel tartottunk előadást az MKB Banknál folyamatban lévő digitális transzformáció eddigi tapasztalatairól, részeredményeiről és a további terveinkről. Vázoltuk az MKB Bank digitális jövőképét, a számlavezető rendszer cseréjének folyamatát. Bankunk architektúrális víziója nagy elismerést váltott ki a jelenlévők között. Meglepő volt látni azt a jelentős szakmai érdeklődést, amely a világ szinte minden pontjáról megnyilvánul az MKB Banknál folyamatban lévő fejlesztésekkel kapcsolatosan. Külön öröm volt tapasztalni az Oracle vezetőinek elismerését az eddig elért eredményeink miatt és azt, hogy milyen mértékben számítanak a jövőben is a tapasztalatainkra, véleményünkre."