Az MVM OVIT a Schneider Electricet választotta az Év Beszállítójának

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és az automatizálás nemzetközi szakértője bejelentette, hogy 2016-os együttműködésük alapján az Év Beszállítójának választotta az MVM OVIT Zrt. A tavalyi év során a Schneider Electric számos különféle projekthez biztosított termékeket és szolgáltatásokat az MVM OVIT Zrt. részére, beleértve távközlési és erőműveket, illetve alállomásokat érintő fejlesztéseket, továbbá egyéb, hazai magánberuházású projekteket. A díjat Veres Zsolt, a magyarországi leányvállalat országigazgatója vette át az OVIT Beszállítói Napon április 20-án.

"Rendkívül büszkék vagyunk erre az elismerésre, hiszen ez is azt igazolja vissza, hogy a hazai villamosenergia-elosztás területének egyik legjelentősebb és legnagyobb szereplőjének számító MVM OVIT Zrt. jelentős partnernek tekint bennünket, és a jövőben is támaszkodni kíván szolgáltatásainkra és termékeinkre. Az MVM OVIT Zrt. számos olyan, különféle szakterületen képviselteti magát, amelyen a Schneider Electric teljes kínálatával támogatni tudja a projekteket. Ezáltal kölcsönösen megtaláljuk egymás tevékenységében azokat a lehetőségeket, amelyekkel sikerre vihetjük saját üzleti folyamatainkat. Jelentős mértékben hozzájárul az együttműködés sikereihez és magas színvonalához, hogy rendkívül jó szakmai és emberi kapcsolatok alakultak ki a két társaság között, ezért ezúton is köszönöm az áldozatos és kitartó munkát minden kollégának, akik az MVM OVIT Zrt., illetve a Schneider Electric oldaláról részt vettek a tavalyi és a korábbi projektekben" - mondta el Veres Zsolt.

A Schneider Electric a hazai piacra lépése óta folyamatosan együttműködik az MVM OVIT Zrt.-vel az MVM Csoport beruházási és üzemeltetési projekteiben, illetve az elmúlt időszakban egyéb jelentős és nagy volumenű magánberuházások megvalósításában is támogatta a vállalatot. Ennek keretein belül a Schneider Electric többek között kis- és középfeszültségű energiaelosztó készülékeket és berendezéseket, valamint irányítástechnikai, védelmi és távközléstechnikai megoldásokat biztosít az MVM OVIT Zrt. részére. Ezenfelül tervezési feladatokkal és szoftverekkel, illetve mérnöki, karbantartási és szerviz szolgáltatásokkal is hozzájárul a projektek sikeréhez.