Bővülő filmkínálat a Telekomtól

Az SPI International / SPI FILMBOX, vezető nemzetközi mozifilm és televíziós műsor szolgáltató "FilmBox OnDemand" szolgáltatása 2017-től bekerült Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatójának a Magyar Telekomnak a tartalomkínálatába.

A FilmBox OnDemand egyedi válogatást kínál a FilmBox videótárából, amely tartalmaz mind mozifilmeket, mind tévéműsorokat és sorozatokat a FilmBox csatornáiról. A Magyar Telekom a MoziKlub sVoD szolgáltatásában kínál hozzáférést a FilmBox OD-hez.

"Nagyon izgatottak vagyunk, hogy nem csupán csatornáinkat, de legújabb on demand szolgáltatásunkat is felkínálhatjuk a Telekom előfizetőinek" - mondta Fülöp Tamás, az SPI International/Filmbox regionális operatív igazgatója. "A FilmBox OD-vel nézőinknek a hagyományos televíziós csatornákon felül, non-lineáris módon is hozzáférést biztosítunk felső kategóriás tartalmakhoz, amik bármikor nézhetőek, amikor az ügyfelek szeretnék" - tette hozzá.



A MoziKlub (sVoD szolgáltatás) elérhető a Magyar Telekom TV GO platformján is, így az oda bekerült FilmBox OD színes tartalomkínálatát az előfizetők bárhol, bármikor megnézhetik, akár táblagépen, laptopon vagy mobiltelefonon is.

"A Magyar Telekom célja, hogy ügyfelei igényeit figyelembe véve a programok és a műsorok legszélesebb skáláját kínálja, annak érdekében, hogy olyan tartalmakat nézhessenek, amelyet szeretnének. Nagy örömmel fogadjuk, hogy a FilmBoxOnDemand a MoziKlub SVOD-szolgáltatásunkban is elérhető lesz 2017-től" - nyilatkozta Rajki Annamária, a Magyar Telekom Média és tartalom menedzsment osztályvezetője.