Búcsúzik a bankkártya?

Felmérések, sőt gyakorlati tapasztalatok szerint a huszonéves korosztályhoz - de már a középkorúakhoz is - közelebb állnak a mobiltechnológiák, mint a hagyományos, várakozással, sorban állással járó szolgáltatások.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy minden fronton kiforrott megoldásokkal volnánk körülvéve. Az IIR Kártyapiac konferenciája előtt Pataki Gábor üzletfejlesztési szakértőt, a Sharing Economy Szövetség elnökét kérdeztük.

Computerworld: Mi mindenre használják a fiatalok a kezükben lévő mobiltelefont?

Pataki Gábor: A fiatalok digitális írástudásáról sokkal többet gondolunk, mint amilyen az valójában. Rövid szöveges üzenetekben és emotikonokkal kommunikálnak, kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a képi megjelenítéseknek, azonban az információfeldolgozásban és -keresésben nem járnak ennyire az élen.

CW: Vannak, akik már a plázák korának végét jövendölik. Valóban ennyire közel van a pillanat, amikor az internetes/mobiltelefonos vásárlás átveszi az elsőséget a hagyományos kiskereskedelemtől?

PG: Egyre inkább bemutatóteremként tekintünk a boltokra, 14 napos visszaváltási lehetőséggel és gyakran ingyenes házhozszállítással rendeljük meg a termékeket, szolgáltatásokat. A plázákat találkozóhelynek használják a fiatalok, aminek látnunk kell a pozitív hatását, mert a személyes kapcsolatok fejlesztése és fenntartása egyre fontosabbá válik a 21. században, azonban az online, és főként a mobilfizetés térnyerését igazolja, hogy termékek helyett egyre inkább szolgáltatásokat, és ezzel együtt élményeket vásárolnak nemcsak a fiatalok, hanem a középkorúak is.



Pataki Gábor üzletfejlesztési szakértő, a Sharing Economy Szövetség elnöke

CW: Mi kell a mobilfizetési boom eljöveteléhez szerte a világban és Magyarországon?

PG: Magyarország nincs lemaradva a mobilfizetés területén. Európában biztosan nincs olyan ország, ahol a városi közlekedéshez kapcsolódó parkolásokat ilyen kiemelkedően nagy arányban bonyolítanák mobiltelefonról. Hazánkban valamennyi közterületi parkolóban van lehetőség mobiltelefonnal fizetni, akár automatizált formában is. Az áttörést a közösségi közlekedésben a mobilfizetés országos szintű bevezetése hozta meg világszerte. Magyarországon is ettől várhatjuk a széles társadalmi rétegek digitális fejlettségének ugrásszerű növekedését.

CW: Milyen szolgáltatási területeket fednek le a mobilfizetést támogató hazai alkalmazások?

PG: A mobilalkalmazások főként a közlekedéshez kapcsolódnak. Az autópályamatrica-vásárlás és az említett parkolás forgalma éves szinten már meghaladja a 10 milliárd forintot. Fontos megemlíteni a kultúrához kapcsolódó szolgáltatások - mozijegyek, koncertjegyek és az adott napra vásárolt színházjegyek - elektronikus vásárlásának térnyerését is. Az online megrendelt házhozszállítás pedig reneszánszát éli, de már ez is egyre inkább áttolódik okostelefonokra. A mobilfizetés elfogadottságát a hordható okoseszközök is nagymértékben támogatják majd. Ki ne szeretne például a gyűrűjével fizetni bevásárláskor, ha mindez kényelmes, szép és ráadásul biztonságos is?

CW: Hogyan hat a mobilfizetési iparágra a 2019-ben itthon bevezetni tervezett "azonnali fizetés"?

PG: A fintech iparág dinamikus fejlődése egyre több innovatív, a napi életet megkönnyítő megoldással fog előrukkolni. Az azonnali fizetés, amely bankszámlák között fogja biztosítani a valós idejű, azaz 5 másodpercen belül történő fizetés lehetőségét, számos területen alkalmazható lesz. Véleményem szerint a siker azon múlik, hogy egyszerűbb lesz-e mobilfizetést használni, mint egy kártyát regisztrálni, illetve biztonságban fogjuk-e érezni magunkat. Szerintem nagyon trendi lesz családon belül vagy barátok között pénzt küldeni a másik telefonszámának vagy e-mail címének felhasználásával. Biztos, hogy használni fogom én is, de a bankkártya még hosszú ideig meghatározó fizetési mód maradhat.

CW: Kik lesznek a pénzvilág szereplői a következő évtizedekben?

PG: Hihetetlenül innovatív megoldásokat látunk újonnan alakult fintech cégektől, amelyek a hagyományos bankkártyát használják egy kedves, okos és főként hasznos mobilalkalmazással (Monzo), amely akár extra biztonságot nyújt számunkra azzal, hogy csak akkor működik a kártyánk, ha a kártyaterminál közelében van az okostelefonunk is, vagy az ujjlenyomatunkkal hagyhatjuk jóvá a vásárlási tranzakciót PIN-kód helyett. Így a kártyahasználat az okostelefon nélkül lehetetlenné válik, ami növeli a bankkártyás fizetés biztonságát.

Tudtommal ilyen megoldást egyelőre egyetlen hazai bank sem tud nyújtani, miközben jó pár fintech cég díjmentesen, postán megküldött prepaid bankkártyával kínálja ezt, amit természetesen még csak - bankszámlához kapcsolódó - bankkártyával tudunk feltölteni. Az azonnali fizetéssel ez is átalakulhat, akár a fizetésünket is kaphatjuk majd feltöltős bankkártyára, elvégre a banki folyószámlánk is "feltöltős" megoldással működik. A bankoknak nem fellegzett be, de az biztos, hogy innovációs fronton erősíteniük kell, vagy ami még valószínűbb, fel kell vásárolniuk pár sikeres fintech céget, ami végső soron gyorsabb és akár olcsóbb termékfejlesztési ütemtervet hozhat számukra.