Csúnyán elbántak a hackerek a népszerű Netflix-sorozattal

Miután elloptak a teljes évadot, kisebb vagyont zsaroltak ki a stúdiótól, hogy ne szivárogtassák ki a részeket a bemutató elő. De hiába kapták meg a pénzt, közzétették az epizódokat.

Áprilisban a Netflixen futó "Orange is the Black" sorozat teljes ötödik évadát ellopta a Dark Overlord hackercsoport a Larson Studios hálózatáról. A stúdió vezetői most részletesen beszámoltak az ügy részleteiről a Varietynek című magazinnak.

Az interjúban elmondták, hogy a behatolás egy nem biztonságos Windows 7 rendszeren keresztül történt, és a hackerek nem is a kifejzetten a céget akarták támadni, csupán trollkodni szerettek volna, és sebezhető gépeket kerestek.

Most derült ki az is, hogy az adatlopás után a Larson Studios 50 Bitcoint, vagyis közel 35 millió forintot fizetett a hackernek, hogy ne tegyék közzé a bemutatásra váró évadot. Ennek ellenére végül minden epizód a neten kötött ki: a Dark Overlord szerint azért büntették a stúdiót, mert felvették a kapcsolatot a rendőrséggel, és ezzel megsértette az egyezségüket.



Megfigyelők valószínűsítik, hogy a Dark Overlord más, bemutatásra váró CBS, NBC és ABC műsorokat is megszerzett, de nem tudni, hogy már fizettek-e ezekért is az érintettek.