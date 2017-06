Digitális folyosók a jogi útvesztőkben

Várhatóan a bonyolult jogi világban is segíti az eligazodást a digitalizáció, legalábbis ezt vetítik előre azok a kezdeti lépések, amelyek az adatelemzést, a gépi tanulás módszereit vagy a mesterséges intelligenciát hívják segítségül.

Fokozatosan a jogi szolgáltatások folyamatában is érzékelhetővé válik a digitalizáció hatása. Az alapvető cél a folyamatok egyszerűsítése és gyorsítása, a jogászok munkájának megkönnyítése, valamint az ügyfelek könnyebb eligazodása a jogi útvesztőkben. Ezeket a szempontokat tartotta szem előtt a Baker McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda, amikor globális innovációs programot indított elsősorban a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia jogi alkalmazásának elősegítésére. A Computerworld kérdéseire Hegymegi-Barakonyi Zoltán, a Baker McKenzie budapesti irodájának vezetője válaszol.

COMPUTERWORLD: Milyen helyet foglal el jelenleg a digitalizáció a jogi szolgáltatások piacán, és melyek a látható további lehetőségek?

HEGYMEGI-BARAKONYI ZOLTÁN: A jogi szolgáltatások piacán a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás hatása már jelenleg is érezhető. Mint minden más szakmában, a jogászok munkájában is vannak olyan feladatok, amelyek megoldásában az ember már helyettesíthető a mai technológiával . Ilyen például a jogi kutatás, amit a legtöbb ügyvédi irodánál gyakornokok vagy kezdő ügyvédjelöltek végeznek. Számos olyan alkalmazás létezik már, amely képes e a feladat elvégzésére; ezáltal a munkafolyamat gyorsabbá és hatékonyabbá, továbbá az ügyfelek számára olcsóbbá válik.

A technológia rohamos fejlődését látva nehéz pontosan megjósolni, hova tart ez a folyamat. Úgy véljük, hogy a technológia mindig támogató eszköze lesz a munkánknak, de az érdemi jogi tevékenységet természetesen továbbra is a szakemberek látják el. A digitalizáció lehetőségeinek kihasználásával a jogásznak több ideje marad az igazi értékteremtő munkára.

A jogi szolgáltatások piaca megérett a változásra, ügyfeleink is ezt igénylik. Az ügyfélkapcsolatainkat és belső folyamatainkat egyaránt érintő innováció pedig hozzásegít minket ehhez az átalakuláshoz. Azok a jogi szoftverek, amelyeket sok ügyvédi iroda használ, szükséges, de nem elégséges feltételei az igazi innovációnak. A valódi innováció hosszú folyamat, amelyet átgondolt stratégia alapján kell végrehajtani. Mi ezt az utat választottuk.



Hegymegi-Barakonyi Zoltán, a Baker McKenzie budapesti irodájának vezetője

CW: Hogy látják ma, mely digitális megoldások lesznek nélkülözhetetlenek a jogi szolgáltatások piacán?

HBZ: Két példát emelek ki saját gyakorlatunkból. A világszerte több mint háromszáz trösztellenes szakértőből álló csapatunk együttműködésével jött létre a Global Merger Analysis Platform (GMAP), amely 90, konkrét fúziós joggal kapcsolatos kérdésre ad választ 120 joghatóság szabályai alapján. A másik, Dawn Raid nevű mobilapplikációnk valós időben, lépésről lépésre végigvezeti az ügyfelet a hatósági ellenőrzés folyamatán. Az ügyfél nemcsak a jogairól és kötelezettségeiről kap azonnali tájékoztatást a világ 44 országában, hanem egy gombnyomással kapcsolatba léphet azzal a szakemberünkkel, aki az adott országban azonnal a segítségére tud lenni. Megjegyzem, 24 applikációnk közül 16 teljesen egyedi. Ezeken kívül számos, mesterséges intelligencián alapuló megoldást használunk az átvilágítások, a szerződések készítése vagy az adatelemzés (e-discovery) során. A haladó technológiákba hosszú távon is tervezünk beruházásokat.

CW: Mire keres választ a Baker McKenzie globális innovációs programja?

HBZ: A globálisan meghirdetett innovációs program elsősorban az ügyfelek igényére, az új ipari dinamikákra és a gazdaság egyre szélesebb digitalizációjára válaszul született meg. Egyszerűen fogalmazva, az ügyfelek szemével szeretnénk látni a világot, és segíteni nekik felkészülni a várható kihívásokra.

Ez év februárjában megalakult a Baker McKenzie Innovációs Bizottsága a világ különböző részeiről való tíz szakemberrel. Ez a csapat úttörő szerepet játszik az innovációs stratégia kidolgozásában és implementálásában. A cégen belül számos olyan fórum létezik (például Facebook-csoport), ahol mindenki hangot adhat az innovációval kapcsolatos elképzelésének.

CW: Melyek a globális innovációs program fő elemei?

HBZ: Innovációs programunk számos alappillére közül az egyik legfontosabb a gépi tanulás. Jelenleg is használunk mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat szerződések készítéséhez, átvizsgálások támogatására vagy adatelemzésre. A cég globálisan alkalmazza a Relativity nevű adatelemzőt. Egy ehhez hasonló, átvizsgálások során használt szoftver globális bevezetését is tervezzük, ezáltal csökkentve a jogászok tranzakciókkal töltött idejét.

Kiemelten kezeljük a szolgáltatások átalakítását. Ehhez elengedhetetlen, hogy ügyfeleink igényeit közvetlen tapasztalat útján mérjük fel és értsük meg. A Peer Insight tanácsadó céggel együttműködve, az átalakulás során az úgynevezett Design Thinking koncepciót alkalmazzuk. Ennek lényege, hogy nem problémát keresünk egy "laboratóriumban" megszületett megoldásra, hanem az ügyfelekkel kooperálva adunk választ valós problémáikra, miközben természetesen nagy súlyt fektetünk arra, hogy a legmodernebb technológiát folyamatosan teszteljük és alkalmazzuk.

Mivel a cégen belül a kollégák esetenként egymásnak is ügyfelei, tulajdonképpen egymás számára is nyújtunk szolgáltatást. Ezen a területen is előreléptünk. Tekintve, hogy a nálunk dolgozók egyre nagyobb hányada az Y generáció tagja, az általuk igényelt rugalmas munkavégzéshez is meg kell teremtenünk a feltételeket. Ehhez ismételten elengedhetetlen a legújabb technológia alkalmazása. Elég arra gondolnunk, milyen komoly biztonsági kockázatot jelent, ha egy kolléga távolról, az interneten keresztül dolgozik. Az egyre jobban terjedő otthoni munkavégzés is oka annak, hogy globálisan a legmodernebb és legbiztonságosabb alkalmazásokat használjuk a kockázatok kiküszöbölésére.

Innovációs programunk keretében hosszú távú befektetéseket tervezünk fejlett technológiákba, illetve az adatkezelésbe. Szakembereink már tárgyalásokat folytatnak kockázatitőke-befektetőkkel, startupokkal, valamint egyéb iparági szereplőkkel.

Globális innovációs programunk részeként szeretnénk felvértezni a jogászok új generációját azzal a szakmai tudással, amelynek birtokában munkájuk során képesek lesznek hasznosítani a digitalizáció legújabb eredményeit. Mi is közreműködtünk például az Ulsteri Egyetem jogi innovációs központjának létrehozásában, ahol a kutatás mellett nagy szerepet kap a jogi szolgáltatások piacán már alkalmazott új technológiák megismertetése a szakemberekkel. Webináriumok formájában minden kollégának lehetősége nyílik az új technológiák megismerésére, kipróbálására, majd alkalmazására.

CW: Az innovációs program mennyire alkalmazható globálisan, illetve szükséges-e azt az egyes országok joggyakorlatához igazítani?

HBZ: Mivel globális programról van szó, lesznek különbségek a megvalósításban, de a program lényege, hajtóereje ugyanaz marad: a lehető legjobban kiszolgálni ügyfeleinket, továbbá gondoskodni arról, hogy az innováció globális működésünk minden szintjén megjelenjen.

CW: Melyek lehetnek a folyamatban lévő innovációknak köszönhető leglátványosabb változások?

HBZ: Általánosan úgy fogalmaznék, hogy a jogi szakemberek számára elérhetővé válnak a munkafolyamatokat könnyítő technológiák, így például az adatelemzést, jogi kutatást végző szoftverek. Emellett az ügyfelek hozzáférnek a szakmai munka során megszülető eredményekhez, illetve az azok megértését könnyítő megoldásokhoz. Itt például azokra az alkalmazásokra utalok, amelyeknél az érdeklődő egy gombnyomásra tájékozódhat egy adott ország jogi környezetéről. Az is egészen biztos, hogy a jogi szolgáltatást a legkülönbözőbb platformokon fogják fogyasztani az ügyfelek. Tíz éve még elképzelhetetlen volt, hogy jogi tartalmak mobilapplikációkon keresztül legyenek elérhetők. Ezzel szemben mi a mai helyzet? Számos applikációnk ingyenesen letölthető a webes áruházakban. Emellett vannak olyan kiemelt ügyfeleink, akik testre szabott alkalmazás fejlesztését kérik tőlünk; azokhoz természetesen csak ők férhetnek hozzá.

CW: Vannak a jogi szolgáltatások piacán közös kezdeményezések, esetleg szabványosított megoldások, vagy az egyes szervezetek külön-külön alakítják ki a digitalizációra épülő fejlesztéseiket?

HBZ: Mindenképpen lesznek hasonlóságok, hiszen a keretet, amin belül iparágunk szereplői mozoghatnak, a mindenkori technológia fejlettsége és fejlődésének iránya szabja meg. Versenytársainkról nem tudok nyilatkozni, de ami minket illet, nem hiszünk a "mindenre jó" megoldásokban. Mi az érintettek, tehát a mi ügyfeleink és munkavállalóink igényeit figyelembe vevő, testre szabott megoldásokban hiszünk.