Diszruptív technológiák: az öt fő felforgató

A digitális átalakulás felforgatja az üzleti élet számos területét, komoly kihívások elé állítva a folyamat levezénylésében kulcsszerepet játszó informatikusokat.

Üzleti folyamataik IT által vezérelt teljes átalakítása során a CIO-k folyamatosan figyelemmel kísérik azokat a feltörekvő technológiákat, amelyekről úgy gondolják, hogy a hosszú távú innováció katalizátorai lehetnek. Az amerikai Computerworld magazin által megkérdezett közel kétszáz informatikus szerint az elkövetkező években az új technológiák közül a dolgok internete (IoT), az önkiszolgáló informatika, a mobilfizetés, a mesterséges intelligencia és a következő generációs wifi lesz a legnagyobb hatással üzleti folyamataikra. Az alábbiakban a felmérés eredményei alapján részletesebben mutatjuk be ezeket az ígéretes területeket.

Dolgok internete

Előrejelzések szerint 2020-ra 26 milliárdnyi eszköz fog csatlakozni a dolgok internetére, továbbá az új üzleti folyamatok és rendszerek több mint fele valamilyen IoT-funkcionalitással rendelkezik majd. Napjainkban a vállalati IT-részlegek meglehetően kimérten közelítenek az IoT technológiához, és kísérleti projekteket valósítanak meg teljes rendszerek kiépítése helyett. Az aggodalom érthető, hiszen óvatosságra intenek az olyan incidensek, mint például a tavaly októberi, IoT-eszközökkel végrehajtott DDoS támadás, amely az internet jelentős részét bénította le.

A felmérés válaszadóinak 20 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a hálózatra kapcsolódó eszközök infrastruktúra-elemei - IoT-technológiáknak, gép-gép (machine-to-machine, m2m) rendszerek és telematikai megoldások - beszerzésére fordított összegek az első helyen szerepelnek az új kiadások listáján. Egy másik 20 százalék szerint pedig a dolgok internetének terjedése lesz a legnagyobb hatással vállalatára az elkövetkező három-öt évben.

Egyelőre azonban még gyerekcipőben járnak a fejlesztések: a válaszadók csupán 24 százaléka nyilatkozott úgy, hogy valamilyen IoT-projektet valósítanak meg vállalatánál, vagy még az idén elindítanak egy ilyen kezdeményezést. Ennek oka az informatikai vezetők körében még mindig meglévő bizonytalanság a technológiával kapcsolatban. Így például Douglas Daviesnek, a Monical's Pizza rendszerkoordinátorának már a fentebb említett DDoS támadás előtt is komoly aggályai voltak az IoT-technológiák biztonságával kapcsolatban. Attól fél, hogy a cége napi üzletmenetének fenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges fagyasztókat és kemencéket kiberbűnözők vonhatják ellenőrzésük alá. John Lauderbach, a Roche Bros bostoni szupermarketlánc IT-alelnöke pedig úgy véli, hogy egyelőre a biztonsági kockázatoktól eltekintve is meglehetősen homályosak az IoT előnyei.



Önkiszolgáló IT

Az egyszerűen telepíthető felhőszolgáltatásoknak és a könnyen kezelhető fogyasztói technológiáknak köszönhetően az üzleti felhasználók egyre magasabb fokú ellenőrzést szerezhetnek az alkalmazott technológiák felett, és egyre kevesebb szükségük van az IT-részleg közreműködésére. A felmérés válaszadóinak 22 százaléka mondta azt, hogy az önkiszolgáló IT elterjedése volt az üzletmenetüket leginkább felkavaró technológiai innováció, ami azt jelzi, hogy a helyzethez rugalmasan alkalmazkodó IT-részlegek kezdik beilleszteni az önkiszolgáló IT megközelítést hosszú távú működési stratégiájukba.

Washington állam büntetés-végrehajtási minisztériumánál az önkiszolgáló IT-nek köszönhetően a 185 fős IT-részleg képessé vált hatékonyan kezelni a szervezet 9500 alkalmazottjának és szerződéses partnerének támogatási igényeit. Az informatikai ügyfélszolgálat könnyedén megbirkózik a napi 400-600 segítséget kérő telefonhívással, amelyek korábbi számát jelentősen csökkentette a bevezetett tudásbázis portál, amelyen az egyszerűbb problémákra saját maguk találnak megoldást az alkalmazottak.

Mobilfizetés

Ahogy az okostelefonok kommunikációs eszközökből életstílus-eszközökké váltak, az értékesítéssel foglalkozó vállalatok egyre inkább ösztönzik a vásárlókat, hogy mobiltelefonjukkal fizessenek. Különösen a városban lakók és a fiatalabb korosztályok körében találnak kedvező fogadtatásra. A Pew kutatása szerint a mobilfizetést használók több mint 70 százaléka a millenniumi és az X generációba tartozik, túlnyomó részük nagyvárosban él, rendelkezik bankszámlával, és legalább főiskolai végzettsége van. Az ennek a körnek termékeket értékesítő szervezeteknél a mobilfizetési eszközök egyre előkelőbb helyen szerepelnek az IT-projektek prioritási listáján.

A felmérés válaszadóinak 20 százaléka nevezte meg a mobilfizetést a közeljövő leginkább diszruptív technológiájának. A nagyszámú főiskolai hallgató vásárlóval rendelkező Monical's Pizza eszköztárában már megtalálható a mobilfizetés. Amellett, hogy többféle fizetési lehetőséget kínál vásárlóinak (köztük az Apple Payt és a Google Walletet), az üzletlánc fontolgatja a mobilappokon keresztüli fizetés bevezetését is, amely egyebek mellett lehetővé tenné a vásárlók számára ajándék- és jutalomkuponok kezelését. A vállalat fő törekvése, hogy vásárlói minden általuk kívánt módon fizethessenek az üzletekben.

Mesterséges intelligencia

A hollywoodi kasszasikerek és a tudományos fantasztikus irodalom által a köztudatba emelt mesterségesintelligencia- és a tudásalapú rendszerek - a dolgok internete és a bigdata-technológiák terjedésének köszönhetően - lassan megjelennek a vállalatok üzleti eszköztárában is. Ma már olyan valós kezdeményezések népszerűsítik őket, mint az IBM-féle Watson platform.

A Stanford Egyetem nemrégiben közzétett előrejelzése áttekintette, hogy a mesterséges intelligencia és az okos technológiák milyen hatással lesznek 2030-ban nyolc területre, a munkaerőpiactól kezdve az egészségügyön át a szállításig. A kutatás néhány fontos megállapítása: a mesterséges intelligencia lehetővé teszi az utazást és városi életet nagymértékben megváltoztató autonóm járművek és áruszállító drónok kifejlesztését; a vérnyomást, vércukorszintet és egyéb jellemzőket monitorozó, adatokat gyűjtő szenzorok pedig páciensek életét menthetik meg.

A felmérésben a válaszadók 19 százaléka tekinti a mesterséges intelligenciát és a tudásalapú rendszereket az elkövetkezendő néhány év leginkább felforgató technológiájának. Az üzleti szektor innovációban élenjáró vállalatai gőzerővel kutatják, miképpen tudják felturbózni üzleti és automatizációs alkalmazásaikat mesterséges intelligenciával, gépi tanulással, prediktív elemzéssel. A mesterséges intelligencia terjedése jóvoltából egy sor területen tapasztalhatunk majd hatékonyabb működést az ügyfélszolgálatoktól kezdve egészen a kiberbiztonságig.

Következő generációs wifi

Ahhoz, hogy az okosotthonokat, viselhető eszközöket, autókat és sok minden mást be tudjunk kötni egy gigantikus méretű IoT-univerzumba, teljesen új wifi-technológiára van szükség, amelyet úgy terveztek, hogy kezelni tudja a kis fogyasztású, rövid hatótávolságú IoT-eszközöket. Ez lenne a még mindig fejlesztés alatt lévő IEEE 802.11ah szabványon alapuló Wi-Fi HaLow vezeték nélküli protokoll, amely megduplázza a standard wifi-összeköttetések hatótávolságát, és a 900 megahertzes frekvenciát használja a jelek akadályokon (például falon) való átjuttatására. További előnye, hogy hozzáférési pontonként több ezer eszköz kezelésére képes.

Bár a Wi-Fi HaLow még gyerekcipőben jár, és a vele kompatibilis termékek megjelenése csak jövőre várható, az innovatív megoldásokban gondolkozó vállalatok már most számításba veszik fejlesztéseiknél. Így például az amerikai Mott Community College felsőoktatási intézmény több lépésben kívánja felfejleszteni infrastruktúráját az új kommunikációs technológiára. Nemrégiben fejezték be wifi-hálózatuk továbbfejlesztésének első fázisát, melynek során beaconokat és Google-térképet integráltak a rendszerbe egy új interaktív kampusztérkép projekt megvalósítása keretében. A jövőben végrehajtandó további fejlesztések között szerepel a kampusz biztonságának növelése fejlettebb vezeték nélküli térfigyelő kamerák telepítésével, amihez elengedhetetlen lesz a wifi-hálózat korszerűsítése.

A Computerworld felmérésében a válaszadók 18 százaléka tartotta a következő generációs wifit az elkövetkezendő 3-5 év leginkább diszruptív technológiájának.