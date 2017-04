Egész Budapesten elérhető a Telekom 4G+ mobilinternet

A Telekom befejezte 4G hálózatának 4G+ technológiára való felkészítését a fővárosban és Budapest egész területén bekapcsolta a 225 Mbps elméleti maximális sebességű mobilinternet szolgáltatást. Az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően nemcsak a 4G+ technológia vált elérhetővé a fővárosban, de a 4G/4G+ beltéri lefedettség is közel 100%-ra emelkedett.

A 4G+ technológia által lefedett területeken az ügyfelek még a nagyobb adatigényű tevékenységek során is, mint például videotartalom fel- illetve letöltés, zene letöltés vagy internetes applikációk használata, nagyobb sebességet és jobb felhasználói élményt érhetnek el akár csúcsidőben vagy tömegrendezvényeken is. A 4G+ mobilinternet szolgáltatás a Telekom bármely díjcsomagjával igénybe vehető akár már középkategóriás készülékek használata esetén.

A jövőre készülve a Telekom olyan 5G-képes eszközöket és hálózati funkciókat is épített a meglévő 4G bázisállomásaiba, amelyek már készek a jövőben várható új szolgáltatások, mint például az IoT (Internet of Things) megoldások és rendszerek hálózati igényeinek ellátására is.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A Telekom 4G hálózatának országos lakossági kültéri lefedettsége jelenleg már a 98 százalékot is meghaladja, így az ügyfelek nagy része számára ma már adottság a névleges maximális 150 Mbps letöltési sebesség. Emellett a szolgáltató jól halad a kistelepülések 4G technológiával való lefedésével, novemberig több mint 2600 hatezer főnél kisebb lélekszámú településre is eljut a szupergyors mobilinternet. A modernizáció eredményeképpen a lakosság közel 30%-a számára már országosan is hozzáférhető a 2-300 Mbps névleges maximális sebességű 4G+ mobilinternet szolgáltatás is, tavaly november óta pedig a gödöllői lakosok már 450 Mbps sebességgel mobilnetezhetnek.