Egy éve lépett piacra az Invitech Solutions

Az Invitel Csoport tavaly július elejével indította útjára a húsz év tapasztalataira építő új társaságot.

Egy év nagyon hosszú idő az informatika világában, és egyben elegendő is volt arra, hogy kiderüljön, helyes döntés volt az Invitel Csoport részéről, amikor a korábbi vállalati és nagykereskedelmi üzletágának alapjain, tavaly július 1-vel létrehozta az Invitech Solutions-t. Mára elmondható, hogy az eredmények visszaigazolták a várakozásokat. Az időközben tulajdonosváltáson is átesett Invitel Csoport több mint hatezer üzleti ügyfelet kiszolgáló leányvállalata számvetést készített működésének első évéről, amelyben a piaci trendekre is kitért.

A távközlés és az informatika rohamosan fejlődő világában tevékenykedő, több mint húszéves múltra visszatekintő Invitel Csoport az elmúlt években jelentős átalakításokat hajtott végre működésében és szervezeti felépítésében egyaránt. A stratégiai lépések célja egyrészt a gyorsan fejlődő technológiai lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása, másrészt a szintén látványosan átalakuló ügyféligények még erősebb középpontba állítása volt. Az Invitech Solutions a tavalyi esztendőben fél év alatt, tehát júliusi alapításától év végéig 11,3 milliárd forintos árbevételt ért el.



Javorniczky Áron, az Invitech Solutions operatív vezetője

"Napjainkban az üzleti világban is egyre inkább összemosódnak az informatika és a távközlés határai, emellett a vállalatok IT-igényei egyre komplexebbé válnak. Drasztikusan növekszik az ügyfelek által generált adatforgalom és ezzel együtt az igényelt sávszélesség is. Eközben mind komolyabb kihívást jelent az informatikai biztonság megvalósítása és fenntartása egy vállalat számára, amit tovább nehezít, hogy összességében is egyre bonyolultabb feladatot jelent számukra saját erőforrásból biztosítani a szükséges informatikus szakembergárdát. Az ilyen trendek miatt is jut mind több cég arra a következtetésre, hogy költséghatékonyabb, ha az infokommunikációs feladatokat kiszervezik, és komplex megoldások keretében egy kézből, szolgáltatás formájában veszik inkább igénybe azokat" - összegezte a piaci trendeket Javorniczky Áron, az Invitech Solutions operatív vezetője, aki néhány hete az Invitel Csoport technológiai és fejlesztési feladataiért is felel.

"Ezeket a trendeket ugyanakkor szolgáltatóként nem elég lekövetni, hanem látni kell előre, és olyan módon kell átalakítani működésünket, kompetenciáinkat, hogy az elvárásokkal lépést tudjunk tartani, hatni tudjunk a piacra. Pontosan ezért hoztuk létre egy évvel ezelőtt az Invitech Solutions-t, és az eltelt idő igazolta, hogy jókor, jó irányba léptünk. Azonban ismerve a környezetet, amelyben működünk, nem állhatunk meg. Ezért a közeljövőben ismét számos új szolgáltatással, fejlesztési elképzeléssel és új megoldásokkal jelentkezünk, hogy ne csak lépést tartsunk az informatika világa által diktált tempóval, de ügyfeleink elsők között adaptálhassák azokat" - fogalmazott a cégvezető.

Az újonnan létrejött társaság kiváló infrastrukturális háttérrel indult anyavállalatának köszönhetően: országosan több mint 9000 kilométer optikai és azt kiegészítő rádiós gerinchálózattal, négy adatközponttal és 11 határkilépőponttal rendelkezik. A szolgáltató Magyarország száz legnagyobb településén és a TOP 500 vállalat szinte összes telephelyén saját hálózattal van jelen. Az Invitech Solutions üzleti távközlési szolgáltatóként és - az árbevételének negyedét kitevő - integrált IT-megoldásszállítóként, több mint ötszáz fős, magasan képzett szakembergárdára építhet.

A társaság még a tavalyi évben megkezdte vezető adatközpontjának, a "DC10" elnevezésű létesítményének jelentős mértékű, több mint nettó 1000 négyzetméterrel történő bővítését az erősödő ügyféligények miatt. Folyamatosan fejleszti a klasszikus, üzleti telefonos funkciókat megújító VoIP-alapú IP-Center szolgáltatását, amely a mindinkább terjedő egységes kommunikáció (UC - unified communications) első lépése egyben az azt használó vállalatoknál, továbbá nagyvállalati Call és Contact Center képességei is jelentősen bővültek. Az Invitech Solutions a növekvő vállalati és intézményi fenyegetettségre reagálva Intelligens Biztonsági Szolgáltatások néven újszerű IT-security megoldásokat fejlesztett ki, amelyek a társaság infrastrukturális adottságaira építve egyaránt képesek az ügyfelek hálózati, szerveroldali és végponti védelmének biztosítására is. Az ilyen innovatív megoldásokat a szintén újonnan létrehozott 7/24-ben elérhető, magasan képzett szakemberekkel rendelkező Operation Center-ből távmenedzselik, de a társaság szerteágazó hálózatának üzemfelügyeletét is innen látják el. Az Invitech Solutions saját ügyfeleinek egyedi igényeire szabható, rugalmas felhasználói felületet vezetett be, amelyen keresztül a cégek az általuk igénybe vett komplex szolgáltatások szinte minden elemét nyomon követhetik.

Az Invitel Csoport hagyományosan a hazai távközlési nagykereskedelmi piac egyik meghatározó szereplője, az újonnan alakult Invitech Solutions nemzetközi téren is elismert regionális szolgáltatóvá nőtte ki magát. A cég integrált megoldásokat ajánl globális nagykereskedelmi partnerei részére a közép-kelet-európai régió országaiban. Ezt a folyamatot tovább erősíti, hogy a nemzetközi hálózatfejlesztések keretében hamarosan jelentősen bővül az Invitel Csoport országhatáron túli infrastruktúrája.

Az Invitech Solutions ugyanakkor komoly hangsúlyt fektet nemcsak termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére, hanem üzleti értékének, és szakmai kompetenciáinak további erősítésére is. A társaság újabb partneri minősítéseket szerzett meg az elmúlt időszakban. Ezek közül kiemelendő az év elején elért Microsoft Datacenter Competency tanúsítás. Az Invitech Solutions a már birtokában lévő Cisco Cloud and Managed Services Andvanced Partner és a felhőszolgáltatásaira érvényes Cisco Powered IaaS minősítések mellett nemrégiben megszerezte a vezető eszközgyártó Premier Certified Partner tanúsítását is. Szintén a legutóbbi időszak sikeres megmérettetését jelenti a neves üzleti szoftvermegoldás-szállító Avaya Sapphire Partners minősítésének elnyerése. Az Invitech Solutions IT-biztonsággal összefüggő szolgáltatási portfolióját tovább erősítette az idén tavasszal végrehajtott akvizíció, amelynek során megvásárolta az IT-biztonsági megoldásszállító Newco kapcsolódó üzletágát. Az IT-security terén ugyanakkor nemcsak lehetőséget, hanem felelősséget is érez a vállalat, ezért is indított májusban átfogó információbiztonsági edukációs programot üzleti partnerei számára.

A 2015 nyarán elindult folyamat - amelynek során az akkor még az Invitel vállalati üzletágaként létező szervezet az egyes üzleti szegmensek igényeire jobban fókuszáló működésre állt át -, egy éve új szintre lépett az Invitech Solutions, azaz az önálló társaság és márka megszületésével. A társaság egyik jelentős elismerése volt, amikor ez év elején az ITBusiness & Technology konferencián Javorniczky Áron átvehette a "2016 legsikeresebb ICT-cége" címet. Magyarország immár második legjelentősebb integrált infokommunikációs szolgáltatója továbbra is mindent megtesz azért, hogy működésének lendülete a következő évben is folytatódjék.