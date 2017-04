Egy Windows elhalálozott

Mától kezdve nem támogatja többé a Windows operációs rendszer sikeresnek éppen nem mondható Vista változatát a Microsoft.

Végleges pihenőre küldte a Windows Vista operációs rendszert a Microsoft, amely 2017 április 11-et követően nem ad ki több biztonsági frissítést és javítást a szoftverhez. Már eddig is az úgynevezett kiterjesztett támogatás keretében tartotta karban a rendszert a szoftvergyártó, a normál Vista támogatás ugyanis 2012-ben befejeződött.

Ezért aztán a régi, elavult és nem támogatott szoftver futtatása jelentős kockázatokkal jár együtt (csakúgy mint a Windows XP esetében). Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Vista alatt futó Internet Explorer 9 már régóta lejárt szavatosságú, ami azt jelenti, hogy ha fel is fedeznek benne sérülékenységeket, azokat már soha nem fogják kijavítani.

Jó hír ugyanakkor, hogy már csupán nagyon kevés számítógépen fut a Vista: a webes statisztikákat készítő NetMarketshare adatai szerint az operációs rendszer használati részesedése jelenleg 0,78 százalék, és már két éve is két százalék alatt volt. Összehasonlításképpen: a Windows 8 1,65 százalékon áll.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Furcsa módon a felhasználók egy nem elhanyagolható részét egyáltalán nem érdekli, hogy az általuk futtatott operációs rendszert már nem támogatja a Microsoft. ennek is köszönhető, hogy a még korábbi Windows XP piaci részesedése 8 százalék fölött áll, holott a támogatása 2014 áprilisában megszűnt.



A Microsoft természetesen azt reméli, hogy a Windows Vistát a támogatás megszűnése után elhagyók a Windows 10-re térnek majd át. A szoftvergyártó fő törekvése nyilvánvalóan az, hogy minél több Windows-felhasználót hozzon el a jelenbe, ami a legújabb operációs rendszerre, a Windows 10 való áttérést jelenti. Más szoftvergyártók is támogatják ezeket az erőfeszítéseket. Így például a Mozilla által fejlesztett Firefox böngésző szintén búcsút mondott az XP-t és Vistát használóknak. Ami a Vistát illeti, immár nem biztonságos a futtatása, soha nem is volt népszerű ez a Windows-változat, és a jövőben immár komoly kockázata lesz annak, hogy sebezhetőségeinek a kihasználásával ellopják egy Vistát futtató felhasználó e-mailes vagy online banki bejelentkezési adatait, így ideje áttérni egy későbbi verzióra, praktikusan a Windows 10-re.