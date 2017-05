Egyedülálló vállalkozásfejlesztő program indul

Tudásátadással fejleszti a magyar vállalkozásokat a Telekom: Hello Biznisz néven hiánypótló, kifejezetten a mikro- és kisvállalkozásoknak szóló egyedülálló edukációs portál és szakmai műhely indul.

A Hello Biznisz a vállalkozók szakmaspecifikus tudását egészíti ki az üzleti életben használható hasznos ismeretekkel. A vállalkozások azonnal használható, lényegre törő és könnyen érthető tudással gazdagodhatnak rövid és hasznos cikkek, videók, feladatok és képzések révén.

"Olyan digitális korszakhoz érkeztünk el, amikor a hazai kis- és közepes vállalatok előtt is óriási lehetőség nyílik arra, hogy akár nemzetközi versenytársaikat is egy ugrással érjék utol. Mindehhez elsősorban képzésre és üzleti szemléletváltásra van szükség a hazai KKV-k körében, ebben kívánunk kulcsszerepet vállalni az infokommunikációs és technológiai támogatásuk mellett" - mondta Lakatos Péter, a Magyar Telekom vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese.



A Hello Biznisz egy program, ami azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozók jobbakká váljanak. Jobban értékesítsenek, jobb legyen a cégük marketingje, hatékonyabban működjön a vállalkozásuk, megtalálják a lehető legjobb alkalmazottakat, merjenek és tudjanak exportálni vagy termék- és szolgáltatási portfóliót szélesíteni. Ezen kihívások egy részén különböző digitális megoldások tudnak segíteni, ám a hellobiznisz.hu oldalon ennél sokkal szerteágazóbb kérdésekre is igyekszik a Telekom pragmatikus és érdekfeszítő megoldásokat adni. Konkrét, működő megoldásokat ad az érintett vállalkozói körnek, olyat, amivel még nem tudott előállni piaci szereplő.

A Hello Biznisz több elemből áll: a program zászlóshajója a május 2-tól elérhető hellobiznisz.hu címen megtalálható digitális edukációs honlap, amely kiegészül egy facebook oldallal (facebook.hu/hellobiznisz), valamint youtube csatornával is. Az online portálon témakörökre bontva ingyenes oktató- és inspirációs anyagokat biztosít a magyar KKV szektor szereplőinek. A cél, hogy a cégvezetők számára 5 nagyobb területre osztva (ügyvitel, pénzügy, marketing, ügyfélkapcsolat, hr) könnyen emészthető tartalmat kínáljanak, amelyek azt sugallják, hogy egy kis odafigyeléssel bárki felvirágoztathatja a vállalkozását. A tartalomegységek egymásra épülő módon dolgoznak össze az oldalon. Tehát például az Eladásösztönző kommunikáció című cikkhez kapcsolódóan az oldalra látogatóknak lehetőségük van a témakörhöz kapcsolódó videókat is megtekinteni, valamint idevágó feladatsort is kitölteni, ahol a saját vállalkozásukra szabva tudják végigvenni, hogy mitől is fogja a hirdetésük valóban az eladást szolgálni.

A program másik kiemelt eleme az élő, "tantermi" oktatás sorozat, és workshop. Az vállalkozásfejlesztő online platform mellett elindulnak a Telekom Hello Biznisz Műhely eseményei, amelyek a személyes képzést, tapasztalatcserét szolgálják. A Hello Biznisz Műhelyek programjait, akárcsak magát a programot, a Telekom kutatásából és az ügyfelek visszajelzéseiből kapott eredmények hívták életre. Kiderült, hogy a vállalkozásoknak hiányosak saját tevékenységen túli ismereteik, valamint kevés idejük van önállóan megtanulni az új informatikai megoldások használatát, ezért az edukáció, és a professzionális segítség nagyon fontos számukra. Mivel az önképzésbe fektetett idő megtérül, a programsorozat várhatóan nagyon népszerű lesz a kisvállalkozások körében. A Hello Biznisz szakmai műhely a Forbes magazinnal együttműködésben valósul meg.

Marketinggel, ügyvitellel, adózással és a digitális technológiákkal kapcsolatos kérdései minden kisvállalkozás vezetőjének vannak, ennek ellenére még mindig hiányoznak azok a használható ismeretterjesztő anyagok a piacon, ahol a cégük méretére szabottan, a gyakorlatban is használható információkat szerezhetnének ezekkel a témákkal kapcsolatban. A Hello Biznisz program pont ilyen segítsége lesz a hazai kisvállalkozásoknak. Erre szükség is van, mert hiába jó egy kisvállalkozás a fő tevékenységében, a legtöbbször a növekedésük komoly gátja, hogy a mindennapi működéshez nélkülözhetetlen üzletviteli ismereteik hiányosak. Egy átlagos kisvállalkozás vezetőjének nemcsak szakmai, hanem ügyviteli kérdésekben is folyamatosan döntéseket kell hozni, erre a legtöbb helyen nincs külön ember. De sokszor elegendő tudás sem.