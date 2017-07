Egyszerű VR kamera YouTube videókhoz

A Lenovo új eszköze már a YouTube új VR180 formátumához készült. Amatőröknek szánják, a kezelése gyerekjáték.

A virtuális valóság (VR) nagyszerű technika, de mivel a nézők csak a 360 fokos látótér körülbelül felét tudják átlátni, az anyag egy része kárba vész. Ezért találta ki a YouTube a VR180 formátumot, ami felére vágja a VR világot, és kidobja, amit a legtöbben úgysem látnak belőle.

Most pedig - a Google partnerei közül elsőként - a Lenovo már be is jelentette a maga VR180 kameráját. Az eszköz elfér a zsebünkben, így gyakorlatilag bárhol, bármikor használatba vehetjük.

Panoráma-felvételeket is készíthetünk vele, és streamelhetünk is VR180 formátumban. Az eszköz támogatja a sztereoszkopikus nézetet, így felvételeknek mélységük lesz, nem hatnak kétdimenziósan.



A YouTube új VR 180 szabványa megmozgatta a gyártók fantáziáját.

A Lenovo olyan amatőröknek szánja az új VR kamerát, akik mindennapi életük izgalmas pillanatait akarják megörökíteni, ezért a kezelés tekintetében maximális egyszerűségre törekedett.

A Google az LG-vel és a Yivel is megállapodott további VR 180 kamerákról. A cég számára legfontosabb szempont a kompatibilitás, tehát hogy a felvételek mindenfajta headseten zökkenőmentesen fussanak.