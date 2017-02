Elárasztják a világot az orosz zsarolóvírusok

Az összes zsarolóprogram háromnegyede orosz eredetű.

Mindenki tudja, hogy az orosz hackerek nagyon tevékenyek, de azért az mégiscsak megdöbbentő, hogy az összes zsarolóvírus háromnegyede oroszul beszélő bűnözőktől származik!

A Kaspersky Lab vezető víruselemzője, Anton Ivanov szerint az elmúlt évben általuk felderített 62 zsarolóvírus-családból 47-et oroszok, vagy legalábbis oroszul beszélők fejlesztettek. A cég szakértői földalatti fórumok, vezérlő infrastruktúrák és más webes nyomok alapján jutottak erre a megállapításra.



2016-ban minden tízpercben újabb áldozatot szedtek a zsarolóvírusok.

Nehéz megmagyarázni, miért ilyen sok az orosz eredetű zsarolóvírus, de bizonyára összefügg azzal, hogy nagyon sok képzett kódfejlesztő dolgozik Oroszországban és a környező államokban.

A Kaspersky adatai szerint 2016-ban 1,4 millió embert értek el a zsarolóvírusok: java részük vagy fizetett, vagy búcsút mondhatott az adatainak. Léteznek ugyan lehetőségek a vírusok kicselezésére, és bizonyos esetekben ingyenes eszközökkel is feloldható a titkosítás -- ilyeneket kínál például a No More Ransom kezdeményezés --, de ezek hatóköre elég szűk.