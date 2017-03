Elképesztő mértékben nő a zsarolóprogramok száma

A Trend Micro "2016 Security Roundup: A Record Year for Enterprise Threats" (2016-os biztonsági összefoglaló: rekordév a vállalati fenyegetések terén) című jelentése szerint a kiberfenyegetés rekordszintet ért el 2016-ban: a vállalati célpontokra vadászó kiberbűnözők körében egyre népszerűbbé váltak a zsarolóprogramok és az üzleti e-maileket érintő visszaélések.

Az új zsarolóprogram-családok száma 752 százalékkal növekedett, és ez összesen mintegy 1 milliárd dolláros veszteséget okozott a vállalatoknak világszerte.

A Trend Micro a Zero Day Initiative (ZDI) kezdeményezés jóvoltából 765 biztonsági rést fedezett fel 2016 folyamán. Ezek közül 678 hibáról a szaknyelvben "bug bounty" néven ismert jutalmazási program keretében etikus hackerektől kapott értesítést a ZDI. A szervezet ilyen esetekben megvizsgálja a problémát, majd szükség esetén továbbítja az információt az érintett szoftvergyártónak. A 2015-ben és 2016-ban felfedezett biztonsági rések számát összevetve vegyes eredmények születtek az egyes gyártóknál: az Apple-nél 145 százalékkal több sebezhetőséget találtak, míg a Microsoft biztonsági hibái 47 százalékkal csökkentek tavaly. Ezen felül az új biztonsági rések kihasználására fejlesztett exploit kitek használata is 71 százalékkal csökkent, amely részben az Angler exploit kit mögött álló személyek 2016. júniusi letartóztatásának tudható be.



A 2016-os év során a Trend Micro Smart Protection Network összesen több mint 81 milliárd fenyegetést blokkolt, ami 56 százalékos növekedést jelent a 2015-ös számhoz képest. Az IT biztonsági cég megoldásai az év második felében másodpercenként 3000 támadást védtek ki, melyek közül 75 milliárd blokkolt fenyegetés e-mail-alapú volt. Ez is azt támasztja alá, hogy továbbra is az e-mail számít az első számú támadási felületnek.

A teljes jelentés letölthető innen.