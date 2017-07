Ez segítheti a győzelemhez a vízilabda válogatottat

A Vodafone és az MVLSZ együttműködése eredményeként jött létre az az egyedi üzleti intelligencia alapú vízilabda elemző megoldás, ami segíti a magyar vízilabda-válogatottak felkészülését és támogatja az utóelemzői munkálatokat.

A Vodafone Magyarország továbbra is hatalmas lelkesedéssel drukkol a magyar vízilabda-válogatottaknak, hiszen a női csapat szerdán 10-9-re legyőzte Görögországot, pénteken pedig Olaszország ellen indulhat az 5. helyért. A férfi válogatott pedig a döntőben harcol Horvátország ellen a VB győzelemért. A szolgáltató úgy gondolja, hogy a szponzorációs és erkölcsi támogatás mellett úgy járulhat hozzá maximálisan a válogatottak sikereihez, ha a saját kompetenciájából fakadó eszközökkel szakmailag is segíti őket. Erre kiváló példa a Nextent Informatika Zrt.-vel közösen létrehozott sportdiagnosztikai megoldás, mely napi szinten segítheti a csapatok munkáját. A vízilabda elemző megoldás számos paraméter mentén teszi elemezhetővé a mérkőzéseket, hogy a szakmai stáb és a játékosok gyorsan hozzáférhessenek az adatokhoz. A tanulságok leszűrése és az eredmények automatizált, professzionális elemzése után így eredményesebb lehet a felkészülési folyamat.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A Magyar Vízilabda Szövetség számára létrehozott sportdiagnosztikai megoldást a Nextent fejlesztette a Vodafone támogatásával. A Nextent, mint a hazai ICT piac Big Data és Üzleti Intelligencia kiemelkedő szakértője közel 20 éve szállít innovatív informatikai megoldásokat a telekommunikációs, energetikai, orvosi és sportdiagnosztika területein és teremt adatokból üzleti értéket hazai és nemzetközi nagyvállalatok számára. Az új fejlesztésű sportdiagnosztikai megoldás hatalmas segítséget jelent a mérkőzések utólagos elemzése és kiértékelése során, de a jövőbeni fejlesztések után akár két negyed között is segíthet majd az aktuális taktikai döntésekben és abban, hogy mely játékosokat lehet érdemes cserélni a mért tevékenységeik alapján. Az eddig nehezebben összegyűjthető adatokból most egy kattintással készíthető pontos elemzés.

A programmal az adatbázisban elérhető valamennyi mérkőzés elemezhető, így egy meccs teljesítményét könnyen össze lehet vetni az átlagos teljesítménnyel is. Az adott meccsre vonatkozóan különböző gyorsan áttekinthető diagramokon szemlélteti a szoftver, hogy melyik csapat milyen mértékben dominált a mérkőzés alatt. Az elemzések egyéni játékosok és manőverek szintjén is elérhetők. Kiderül például, hogy mennyi ejtett, pattintott kapura lövés volt, honnan indult, továbbá, hogy a kapu mely szegletére irányult a lövés és gól lett-e belőle. A kapura lövéseknél pedig elemezhető, hogy egy kiválasztott játékosnak milyen lövései voltak, de az is, hogy egy adott pozícióból hogyan alakultak a lövések. A Vodafone bízik benne, hogy a megoldás és annak a közeljövőben tervezett további fejlesztései mind az edzőknek, mind a játékosoknak hatalmas segítséget jelent majd a további sikerek elérésében.