Ezt tudja az Intel szupermini számítógépe

Az Intel Euclid számítógépe elemről működik, HDMI portja, 3D RealSense kamerája, Atom processzora és egy sor, vezeték nélküli szenzora van.

Sorozatban fejleszti az Intel a kisebbnél kisebb számítógépeket. Először az USB kulcsba zárt Compute Stick-kel állt elő, majd jött a hitelkártya-formájú Compute Card. De egyikük sem fogható a titokzatos Euklidhez, a teljes értékű, ám hüvelykujj-méretű számítógéphez, amely a robotok agya és szeme lesz.

Most újabb részletek váltak ismertté az eredetileg tavaly augusztusban bejelentett, de a mai napig nem forgalmazott számítógépről.

Olyan kicsi és könnyű az Euclid, hogy az ember golyóstollként tarthatja a kezében. Beépített 3D RealSense kamerája kicsit olyanná teszi, mintha tervezői a PC-t a Microsoft Kinecttel keresztezték volna.



Az Intel szakembere az Euclid számítógéppel Brian Krzanich vezérigazgató IDF 20016 konferencián tartott nyitó előadásában

Kialakításánál fogva az Euclid egy humanoid robot fejébe építhető, oda, ahová jellemzően a gép szeme kerül. Ezt a szerepet a 3D RealSense kamera tölti be, amely valós időben rögzíti a képeket, és méri fel a tárgyak távolságát, segítve a robot térbeli mozgását. Az Euclid emellett egy sor további mozgásérzékelő és navigációs szenzort is tartalmaz, amelyek kül- és beltérben egyaránt segítik a tájékozódást.

Eredetileg az Intel tavaly augusztusban megtartott IDF fejlesztői konferenciáján, Brian Krzanich vezérigazgató nyitó előadásában demózta a színpadon járó robotba épített Euclid számítógépet. Fejlesztőkészlet is elérhető hozzá a Mouser Electronics weboldalán, az Intel azonban továbbra sem fedi fel az Euclid forgalomba kerülésének időpontját és a számítógép várható árát.

Mindenesetre az Euclid, miután beépítették egy robotba, távolról irányítható mobil eszközről vagy PC-ről, wifi és Bluetooth kapcsolaton keresztül. A Mouser weboldala szerint az Euclid önállóan is működhet a robot érzékelő képességekkel bíró agyaként, vagy okosszenzorként távolról, egy nagyobb teljesítményű számítógépről is vezérelhető. A navigációt a számítógép GPS képességekkel is segíti.

Atom processzor biztosít kellő feldolgozási kapacitást a 3D kamera által felvett képek elemzéséhez, és a robot mozgásának koordinálásához, a feladatok elvégzéséhez is. Az Intel 3D RealSense ZR300-as kamerája egy 1080p felbontású, digitális kamera mellett egy infravörös kamerát és egy infravörös lézerprojektort is tartalmaz, amelyek együttesen segítik a robotot a térlátásban és a mozgásban.

Elemről működik a szupermini számítógép, amelyen a környezeti körülményeket érzékelő szenzorok - például a légnyomást mérő barométer -, mikrofon és hangszórók mellett HDMI és USB 3.0 csatlakozónak is jutott hely.

Az Euclid egyaránt támogatja a Linux alapú Ubuntu operációs rendszert, a Robotics Operating System (ROS) keretrendszert és az Arduino szoftvercsomagot, amellyel a fejlesztők interaktív elektronikai funkciókat hozhatnak létre.