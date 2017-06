Felhő és támogatás induló vállalkozásoknak

We START you UP néven nemzetközi programot indított az Aruba Cloud, amely akár 50 ezer euró értékű szolgáltatáscsomaggal segíti a platformot használó start-up cégek növekedését.

Óriási előnyt ad egy feltörekvő cégnek, ha IT infrastruktúráját olyan dinamikus környezetben alakíthatja ki és működtetheti, amely rugalmasan együtt nő az üzlettel. Az Aruba Cloud ezért határozta el, hogy a leginnovatívabb start-up cégek fejlődését a létező legjobb felhőtechnológiával segíti a We START you UP program elindításával, melynek keretében három éven át értékes szolgáltatásokkal támogatja az induló vállalakozásokat a piaci érvényesülés útján.

A mostani kezdeményezést a visszajelzés ihlette, amelyet az Aruba Cloud legutóbbi start-up programja során kapott. A We START you UP ennélfogva az Aruba Cloud Startup Programot egészíti ki, és négy szakaszból épül fel:

START: ez a belépő szintű csomag, amelyben a részt vevő, feltörekvő cégek folyamatos oktatás mellett három éven át évi 3 ezer euró értékű díjkeretet kapnak, és azt az Aruba Cloud platformján használhatják fel.



Oktatás: a programnak ezt a szakaszát tanítási és eligazítási napok alkotják. A személyes, illetve webalapú oktatás folyamán a start-up cégek először megismerkednek a felhő adta lehetőségekkel, majd elsajátítják az eszközök használatát is, amelyekre szükségük lesz, hogy a technológia segítségével nőni tudjanak. Az oktatás előrehaladtával több alkalommal sorra kerülő, eligazító napokon az Aruba inkubátor partnerei is részt vesznek.

Ötletbörze: ezen a rendezvényen a start-up cégek az Aruba szakértői előtt mondhatják el, hogy miként használnák a felhőben elérhető erőforrásokat üzleti céljaik eléréséhez, különös tekintettel a program negyedik szakaszában hozzáférhető támogatásra.

UP: a program negyedik szakasza az Ötletbörze során legígéretesebbnek bizonyuló start-up cégeknek 50 ezer euró értékű díjkeretet ad. Üzleti modelljük támogatásához a feltörekvő vállalatok így nagyvállalati szintű architektúrát alakíthatnak ki az Aruba felhőplatformján. A keret 24 hónap alatt használható fel, és a csomag az Aruba felhőarchitektúra-tervező mérnökeinek tanácsadói közreműködését is tartalmazza.

- Programunkon keresztül minden eszközt és tudást szeretnénk megadni a leginnovatívabb start-up cégeknek, hogy a technológiai háttér ne foghassa vissza üzleti modelljük potenciálisan robbanásszerű kibontakozását - mondta Stefano Sordi, az Aruba marketingigazgatója. - Olyan technológiát adunk a feltörekvő cégeknek, amely felhőmodellünk alapján a legmagasabb szolgáltatási szinteket biztosítja. Levesszük vállukról az adatközponti infrastruktúra menedzselésének terhét, a start-up cégek így minden idejüket és erőforrásukat az üzletbővítésnek szentelhetik.

A We START you UP program világszerte elérhető, az érdeklődő, feltörekvő cégek az www.arubacloud.com oldalon jelentkezhetnek, és dedikált, helyi támogatásra számíthatnak.

Bejelentette az Aruba Cloud továbbá, hogy az Aruba Csoport által felügyelt .cloud tartománynév-kiterjesztés bevezetésének első évfordulóját ünnepelve egyszeri, ezer eurós bónuszt is ad a programban részt vevő start-up cégeknek, amelyek a .cloud kiterjesztést választják üzletük fő tartománynevéhez.

Rendkívül népszerűnek bizonyult a .cloud kiterjesztés, egy év alatt több mint 100 ezer vállalkozás regisztrált rá a világ 150-nél több országából. A felhasználók körében a felhőszakértők mellett olyan innovatív vállalatok és start-up cégek is megtalálhatók, mint az írországi és egyesült királyságbeli székhellyel rendelkező FoodCloud (www.food.cloud) közösségi háló, amely a szupermarketeknek segít a lejárt, de még fogyasztható élelmiszerek eljuttatásában az önkéntesek szervezeteihez.

A tartománynév-kiterjesztésről további részletek a www.get.cloud oldalon olvashatók.