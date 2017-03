Felhőbe költözik a bank

Az IBM és az OTP Csoporthoz tartozó DSK Bank bejelentette, hogy a pénzintézet áthelyezte folyamatait az IBM adatközpontokba. Mostantól egy hosszú távú, informatikai szolgáltatásokat nyújtó megállapodás értelmében az IBM Cloud segítségével zajlanak a DSK banki műveletei Bulgáriában.

A DSK Bank azért választotta az IBM zárt felhőrendszerét, hogy átalakíthassa banki platformrendszerét, és ezáltal új szolgáltatásokat nyújthasson több mint 3 millió magán- és vállalati ügyfelének. A projekt jól demonstrálja, hogyan fonódnak össze egyre szorosabban a felhő alapú és a hagyományos informatikai megoldások a vállalatok életében, illetve hogy egy pénzügyi szervezet miként hasznosíthatja az innovációt, ha az informatikát szolgáltatásként veszi igénybe.

Az 1951-ben alapított, akkor még állami takarékpénztárként működő DSK Bank Bulgária legnagyobb és legnépszerűbb bankja. Az új fejlesztés célja, hogy ügyfelei egyformán magas színvonalú kiszolgálást kapjanak - legyen szó fiatalokról, akik új mobil és internetbanki megoldásokat várnak, kis- és nagyvállalatokról, akik számára a rugalmasság, a biztonság a legfontosabb, vagy éppen az idősebb vidéki ügyfelekről, akik az ország eldugottabb sarkaiban szeretnének hozzáférni a szolgáltatásokhoz.



Nagyításhoz kattintson a képre.

"Az IBM-mel való együttműködéstől 20%-os éves megtakarítást várunk" - mondta Nikolay Shalamanov, az OTP Csoporthoz tartozó DSK Bank operatív karbantartásért és informatikai rendszerekért felelős vezetője. "A kooperáció előnyeit már most is érezzük: a napi statisztikák szerint a legkritikusabb alkalmazások, a közvetlen e-banking és az intelligens mobilfizető rendszereink 10-15 %-kal gyorsabban futnak."

A DSK Bank már régóta ügyfele az IBM-nek, de az együttműködés most új szintre lépett. Az IBM Cloud portfóliója rendkívül biztonságos telepítési lehetőségeket kínál, melyek segíthetnek a DSK-hoz hasonló bankoknak a felhasználói élmény kiterjesztésében.

A megállapodás részeként az IBM futtatja az egész informatikai infrastruktúrát, mely a DSK Bank banki alapszolgáltatási környezetét támogatja. A vállalat ezen kívül a mainframek, szerverek, tárolók, végfelhasználói megoldások és a help desk teljes kiszolgálását is ellátja, illetve szoftver-támogatást is nyújt. A pénzintézet mostantól a bécsi IBM Tier III központra támaszkodik, ami a rugalmasság, a teljesítmény és a gazdaságosság fokozásával segít a banknak elérni növekedési céljait. A megoldás teljesen összhangban van az Európai Unió szabad adatmozgást szabályozó rendeletével, és nagyban épít az IBM pénzügyi szolgáltatási szektorban felhalmozott tapasztalatára.