Freelancer mint erőforrás

A jól képzett és tapasztalt informatikusokért vívott harc egyik velejárója az emelkedő bérspirál. Ugyanez a folyamat tette hírhedtté az informatikai cégek irodáinak "játszótereit" és juttatásait is, ami az erőforrások megtartását és bevonzását célzó márkaépítés szerves része.

Egyre kevesebb magyar tulajdonú vagy kisebb nemzetközi munkáltató veszi fel a bérharcot a multinacionális vállalatokkal, hiszen ennek terhei gyakran ellehetetlenítik a projektek gazdaságos lezárását - inkább egyéb megoldásokat keresnek az erőforrások bevonzására. Ennek csak kisebb része az említett juttatások köre, csábítóbb lehetőséggé vált az informatikusok számára a szabadúszó munkavégzés, aminek vannak előnyei és árnyoldalai is mind munkavállalói, mind pedig munkáltatói oldalról. Ezek bemutatásában segítenek a Bluebird International Zrt. tapasztalt IT-toborzási specialistái.

Érvényesek a szabályok

A szabadúszó lét romantikus kalandregénynek tűnhet sokak számára: nincs 8 órás munkaidő, a vállalkozó a maga ura, ő dönti el, milyen projekten vállal munkát, és a szabadságáról is maga dönt, mindezt a legtöbb esetben jóval magasabb napidíjért, mint amennyit alkalmazottként keresne. Ez természetesen csak részben igaz. Ha egy szakember komolyan veszi magát, és elvállal egy projektet, rá ugyanúgy érvényesek lesznek annak szabályai: határidőre kell leszállítani a megfelelően működő, letesztelt terméket.



Mivel a freelancerek a ledolgozott munkaórák vagy a projektfeladatok határidős ellátása után kapják a vállalkozói díjaikat, ennek egyik velejárója az, hogy esetleg lényegesen több munkaórát is befektetnek egy-egy projekt leszállításába, azaz gyakran nemhogy kevesebbet, hanem inkább még többet is dolgoznak a nem teljesítménybérben fizetett alkalmazottaknál. Gyakran találkozunk azzal, hogy valaki még este, távolról is fejleszt, hogy időre elkészüljön a munka. A teljesítményarányos bérezés persze magasabb jövedelemmel is kecsegtet.

A magasabb jövedelem egyik velejárója lett az a tendencia, amivel mi is egyre gyakrabban találkozunk egy-egy nagyobb projekt lezárása után, hogy alvállalkozóink év elején vagy nyáron akár egy hónapos pihenőt is beiktatnak a projektmunkák közé. Természetesen egy sikeresen lezárt mérföldkő után is van lehetősége a szabadúszónak arra, hogy tartson egy kis szünetet, mielőtt újabb feladatot vállal, de a valóságban ez inkább az alkalmazotti szabadságolásokhoz hasonlóan történik. Mivel a szabadúszó informatikusokat az elégedett megrendelők folyamatosan ellátják projektfeladatokkal, legtöbbször ugyanúgy a projektek vezetőivel kell egyeztetni és ütemezni azokat az időszakokat, amikor a szabadúszó szüneteltetni kívánja a teendőit.

A mérlegelés szempontjai

Sok egyéb kérdés merül fel munkáltatói oldalon, amikor szabadúszó bevonása mellett döntenek:

· Vajon megfelelő-e a tapasztalata a jelöltnek?

· Nem lesz túl sok az adminisztráció?

· Mi történik akkor, ha a projekt befejeztével máshol folytatja a karrierjét, és az átadott tudás "elvész"?

· Nagyon gyorsan kell pár ember, hogyan tudok megbízható jelölteket szerezni?

A szabadúszó kiválasztásánál ugyanolyan szakmai megmérettetés zajlik, mint egy alkalmazott esetében, így nem nagyobb a kockázata a szerződtetésnek. Sőt mivel munkáltatói jogviszony nem jön létre, a megrendelő csak a ledolgozott és a projektvezető által jóváhagyott munkákért fizet. Próbaidő sincs, így bármikor egyszerűen megszüntethető a szerződéses jogviszony a projektfeladat leadásakor. Jól kialakított szerződéssel az alvállalkozó titoktartása is sokkal egyszerűbben kezelhető, mint egy alkalmazott esetében, hiszen két jogi személy szerződik.

Általában szintén megegyezés tárgyát képezi a projektfeladatok ellátásához szükséges képzéseken való részvétel, és ezek elszámolása, hiszen egy tréning a legtöbb esetben munkáltatói kiváltság.

Amennyiben egy szabadúszó évekig ugyanazon megrendelőnél lát el feladatokat, gyakran felmerül az igény, hogy közvetlen alkalmazásba kerüljön. Mivel a munkavállaló ugyanúgy elcsábítható, és vele együtt a tudás is elveszhet, nincs jelentős különbség abban, hogy milyen formában foglalkozatunk szakembereket. A kérdés inkább az, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű projektet tud-e biztosítani a megrendelő a szakértő számára annak érdekében, hogy ne máshol keressen projekteket.

A legtöbb cégnek célravezető olyan partnert megbízni szabadúszók felkutatásával, amely kifejezetten informatikai erőforrás-menedzsmenttel foglalkozik, van rálátása mind a szabadúszókra, mind pedig az alkalmazotti jogviszonyban szerződtetett informatikusokra.

A Bluebirdnél az elmúlt 15 év során nagyon sok esettel találkoztunk. Jelenleg is több mint száz szabadúszó karrierjének támogatásával a legtöbb kérdésre megfelelően rugalmas és igen hatékony megoldást tudunk kínálni, hogy ügyfeleink projektjei határidőre elkészülhessenek.