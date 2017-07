FullVision kijelzővel büszkélkednek az új LG Q6 mobilok

Az LG Electronics bemutatta legújabb okostelefon-termékcsaládját, a Q széria első tagjait, a Q6 modelleket. A világ egyik vezető mobiltelefon-gyártójának vadonatúj szériája olyan készülékekkel debütál a piacon, melyek a felsőkategóriás G6 után szintén 18:9 képarányú, rendkívül vékony peremmel rendelkező FullVision kijelzőt kaptak.

A most bemutatott termékcsalád első modelljeinek FullVision kijelzője, karcsú felépítése és vékony peremmel keretezett készülékháza az LG G6-ban már megismert legvonzóbb innovációkat testesíti meg. Az új sorozat világszerte három kivitelben lesz elérhető, melyekkel Q6+, Q6 és Q6α néven találkozhatunk. A memória és a tárhely tekintetében mind a három készülék más-más felhasználói csoportot céloz meg. A Q6+ 4GB RAM-mal és 64GB ROM-mal, a Q6-os alapmodell 3GB RAM-mal és 32GB-os tárhellyel, a legkedvezőbb árú Q6α pedig 2GB RAM-mal és 16GB ROM-mal érkezik.

A prémium okostelefonoknál megismert, és egyre népszerűbb vékony peremű kialakítás a Q6 modellekkel elsőként jelenik meg a szélesebb tömegeket elérő középkategóriás készülékek piacán. Az LG Q6 telefonok egyedülálló, 5,5 col átmérőjű FHD+ FullVision kijelzője a 18:9-es képaránynak köszönhetően nem csak a játékot, de a böngészés mellett minden hétköznapi funkciót is valódi vizuális élménnyé tesz. Az okostelefonok egészen keskeny peremének köszönhetően hatalmas kijelzőt kapunk, de mégsem kell attól tartanunk, hogy tenyerünkkel vagy ujjunkkal véletlenül megérintjük a képernyő oldalát.



Az LG Q6 modellek letisztult, karcsú kialakításukkal kifejezetten elegáns telefonok. A készülékek kamerája nem emelkedik ki a hátlap síkjából, lekerekített sarkai pedig finoman követik a kijelző vonalait. A stílusos fémkeret erőt sugároz, és garantálja a tartósságot a mindennapi használat során, miközben a készülék súlyát nem növeli.

A Q6 modellek nem csak mutatós kommunikációs eszközök, de használatuk is rendkívül egyszerű. Az LG G6 fejlesztése során alkalmazott ergonómiai megoldások itt is visszaköszönnek, ezért a Q6 széria tagjai egy kézzel is kényelmesen kezelhetők. Az LG saját arcfelismerő funkciójával a Q6 telefonok minden jelenlegi rendszernél gyorsabban és egyszerűbben ismerik fel tulajdonosuk arcát.

A LG Q6 modelleket a várakozásoknak megfelelően kiváló optikai megoldásokkal vértezték fel. Az okostelefonok 100 fokos, széles látószögű előlapi kamerát kaptak, mellyel gond nélkül készíthetünk csoportképeket barátainkkal, családtagjainkkal. A kamera továbbfejlesztett LG UX 6.0 felülete teljes mértékben kihasználja a FullVision kijelző és a 18:9-es képarány előnyeit. A "Square Camera Mode" használatával pedig a képek megosztása és a fotókollázsok készítése is rendkívül egyszerű.

Az LG Q6 telefonok bevezetése a jövő hónapban indul Ázsia legnagyobb piacain, majd Európában, Latin- és Észak-Amerikában folytatódik. Magyarországon az említett 3 kivitel közül előreláthatóan csak a Q6 verzió lesz elérhető, várhatóan szeptember elejétől.