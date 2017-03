Gigaberuházást nyert a Schneider Electric

A Samsung SDI gödi gyárbővítésével a Schneider Electric is hozzájárul az elektromos autók európai térhódításához.

A Schneider Electric versenytárgyalásos eljárás keretében 2016 végén elnyerte a Samsung SDI elektromosautó-akkumulátorok hazai gyártóüzemére kiírt pályázatát. A villamos rendszer kiépítésére szóló megrendelés a legnagyobbnak számít a magyarországi leányvállalat történetében: amellett, hogy forgalmának 10%-át teszi ki, ez a cég első, Samsung-gyárak számára készült, teljes körű villamossági ajánlati csomagja a világon. A fejlesztés a kritikus energiaellátási igények (tokozott áramsín-rendszerek, szünetmentes áramforrások) biztosítása mellett kis- és középfeszültségű megoldásokat foglal magában.

A 100 milliárd forint értékű beruházás keretében a Samsung-üzemben márciusban indul a próbagyártás, így összesen 4 hónap állt a Schneider Electric rendelkezésre, hogy beszerelje és üzembe helyezze a villamos rendszert, ami rekord rövid kivitelezési időnek számít.

A Samsung SDI és a Schneider Electric partnersége 2012-re nyúlik vissza, amikor a két globális vállalat hosszú távú együttműködést épített ki a tápellátás-védelmi eszközök és a napelemes energiatároló rendszerek terén. A jelenlegi projekt viszont már kifejezetten a Schneider Electric hazai szervezetéhez köthető, és komplexitásából adódóan a vállalat összes szervezeti területét érinti, a beszerzéstől a kontrollingon át a műszaki és jogi feladatokig.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A 2014-ben bezárt gödi üzem felújításával és kibővítésével a koreai gyártóóriás nagy erőfeszítéseket tesz az elektromos autók európai előállításának beindításához, és egyúttal az eladások robbanásszerű növekedését várja. Ez a törekvés összhangban áll a Schneider Electric elképzeléseivel is, hiszen a francia cég a gyár villamos rendszerének kiépítésével, és nem utolsó sorban saját elektromosautó-töltőberendezéseinek gyártásával szintén támogatja az e-autók elterjedését.

A magyar kormány által infrastrukturális korszerűsítésekkel támogatott üzem kialakításánál a fő szempont a legfejlettebb gyártási technológia alkalmazása és a termelékenység, melyek kapcsán a két vállalat kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre is. A gyár jelenlegi kapacitása az ország egyidejű teljesítményének a fél százalékát teszi ki, így meglehetősen nagy fogyasztónak számít. Az óriási méretű villamos energia biztonságos kezelését kiszolgáló rendszerhez a Schneider Electric kizárólag SF6 (kén-hexafluorid) gázmentes, azaz környezetkímélő megoldásokat szállított. A két szakaszú kivitelezés során ezért olyan középfeszültségű kapcsolóberendezések kerültek beépítésre, mint a 300 főt foglalkoztató kunszentmiklósi gyárban előállított, 20 kV-os PIX Primer, vagy az egyedülálló technológiákon alapuló, 6 kV teljesítményű Premset.

A komplett áramellátási rendszer kialakítása során a Schneider Electric más hazai gyáregységeinek termékeit is felhasználta, például a gyöngyösi üzemben készülő Canalis típusú tokozott áramsíneket és a Zalaegerszegről érkező Okken nagy teljesítményű elosztóberendezéseket. A magyarországi partnerhálózat is szerves részét képezte a kivitelezésnek, hiszen ezek a minősített partnerek állítják elő a Prisma Plus P kisfeszültségű villamosenergia-elosztási szekrényeket, illetve a megoldások telepítése és a további munkálatok során is szerepet kaptak.