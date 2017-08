Gyakorlat teszi a mestert

Nagyításhoz kattintson a képre.

Microsoft tanúsítványok

Három hivatásos Microsoft szakértői cím emelkedik ki a sorból, amelyek alapszinttől szakértői szintig szinte minden fontos területet lefednek. A Microsoft Technology Associate (MTA) minősítés a legnépszerűbb alapminősítés IT-infrastruktúra, adatbázis-kezelés és szoftverfejlesztés témában, ideális a kezdő informatikusok, közép- vagy felső szintű oktatási intézményekben tanuló diákok vagy más területről IT-munkakörre váltók számára. Az MTA-ra építve később a magasabb szintű technikai minősítések (például MCTS, MCSA, MCSE, MCSD) felé lehet továbblépni. Olyan részterületekre is van Microsoft-képzés, mint a mobil- vagy felhős rendszerek, adatkezelés, alkalmazásfejlesztés.

Microsoft Office Specialist (MOS): A Microsoft irodai csomagjában (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, SharePoint, OneNote és Exchange) jártasságot igazolja. Irodai alkalmazottak, személyi asszisztensek és más adminisztratív munkát végző beosztottak körében népszerű, de a Robert Half Technology szerint felhős környezetben dolgozó vagy műszaki támogatást nyújtó csapat tagjainál is előnyt jelent - megdobhatja a dolgozó fizetését.

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Az MCSE minősítés megszerzői bizonyítják jártasságukat adott összetett rendszerek, technológiák magas szintű használatában, alkalmazásában és menedzselésében, beleértve a felhőalapú infrastruktúrákat is. Szerverekkel, magánfelhő-környezettel, nagyvállalati hálózattal, adattároló-rendszerekkel, üzleti alkalmazásokkal foglalkozóknak ajánlott. Választható alkategóriái közé tartozik többek közt az üzleti szoftverek, felhős platformok, az analitika vagy például a mobilmegoldások. Az MCSE tanúsítvánnyal rendelkezők már lényegesen nagyobb bérre számíthatnak.

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Az MCPD minősítési szinttel egyenrangú szakértői cím, amely a Microsoft szerint segít birtokosának álláshoz jutni, bizonyítani üzleti elhivatottságát és fejleszteni szaktudását. Windowsos és webes alkalmazások fejlesztéséhez és szoftveréletciklus-menedzsment témákhoz kapcsolódik; különösen az alkalmazásaikat házon belül fejlesztő vállalatoknál tartják nagy becsben. Szoftvermérnököknél, architekteknél, fejlesztőknél és programozóknál jelent jó pontot és nagyobb fizetést.

ISACA-képesítések

Az 1967-ben alapított ISACA (Information Systems Audit and Control Association) nemzetközi szakmai szervezetként indult, de a neve mára professzionális IT-felügyeleti módszertanokkal forrt egybe.

Certified Information Systems Auditor (CISA): A CISA nemzetközileg elismert minősítés, az informatikai auditorok, az ellenőrzési és biztonsági szakemberek körében a szakértelem és elkötelezettség értékmérője. A munkáltatók előnyben részesítik és igyekeznek megtartani azokat a munkatársakat, akik képesek a minősítést megszerezni és megtartani. Informatikai auditálást végző személyekkel, vezető információtechnológiai auditorokkal, információbiztonsági vezetőkkel és biztonsági elemzőkkel szemben elvárás a - mellesleg jó bérrel díjazott - CISA minősítés.

Certified Information Security Manager (CISM): Legalább ötéves információbiztonsági tapasztalat és háromévnyi biztonságfelügyeleti gyakorlat kell ahhoz, hogy valaki CISM minősítést szerezzen - hangsúlyozza a Robert Half Technology elnöke. A Certified Information Security Manager program az informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberek minősítő programja, mindazok számára elengedhetetlen, akik IT-biztonsággal kapcsolatos fejlesztői, felügyelői vagy üzemeltetői szerepkörben dolgoznak. Tehát információbiztonsági vezetők, biztonsági elemzők, CIO-k és IT-biztonsági architektek számára ajánlott.

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC): A 2010 óta létező CRISC minősítést azoknak az IT-szakembereknek tervezték, akik a kockázatelemzés, kockázatmenedzselés és kockázatkezelés területén dolgoznak. Az ISACA szerint ez az egyetlen minősítés, amely felkészít a nagyvállalati kockázatkezelés egyedi kihívásaira, és birtokosait a vállalatvezetés stratégiai partnereivé avatja. Az ISACA Magyarországi Egyesületnek jelenleg ötvennél kevesebb ilyen minősítésű tagja van.

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT): Olyan szakemberek minősítése, akik a szervezeti menedzsment, az informatikai vezetés, tanácsadás, fejlesztés, üzemeltetés, valamint a biztonsági szolgáltatások terén egyaránt kiemelkedő ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek. Ez az egyik legmegbecsültebb és legkeresettebb minősítés. Birtokosa kompetens szakértőként biztosítja, hogy a stratégiai célok a szervezet informatikai adottságaival és lehetőségeivel összeegyeztetve valósuljanak meg. A CGEIT minősítéssel rendelkező magyar szakemberek száma harminc körül van; általában informatikai igazgatóknál vagy információbiztonsági vezetőknél, főinformatikusoknál elvárás a megléte.

Felhős számítástechnika

Mind a tömeges adattárolásban, mind az alkalmazások futtatásában alappá vált a számítási felhő, így a felhős technológia ismerete is könnyen pénzzé tehető.

MCSE: Cloud Platform and Infrastructure: A Microsoft már említett MCSE minősítésének felhős alkategóriája csakis a szoftvercég saját technológiáira koncentrál, beleértve a tárolási, hálózati megoldásokat, a virtualizációt, a rendszer- és személyazonosság-kezelést. Informatikai vezetői, rendszeradminisztrátori, rendszermérnöki és hálózatmenedzseri posztokon díjazzák.

VCP6 - DCV: A VMWare legújabb VCP minősítése a vSphere V6 infrastruktúrák hibajavítására készít fel, s mint ilyen, a legnépszerűbbek egyike - állítja róla a VMWare. Megszerzéséhez előbb VCP-bizonyítvány kell, ami a gyártó tanúsítási programjának alapfokozata. Jól kamatoztatható rendszeradminisztrátori, rendszermérnöki állásokban.

AWS Certified Solutions Architect - Professional: Töretlen népszerűségnek örvend az Amazon felhője, a minősítésnek pedig leginkább azok veszik a hasznát, akik elosztott alkalmazásokat és rendszereket terveznének az AWS-re. Elvárják a jelöltektől az AWS Certified Solutions Architect - Associate fokozat és legalább két év AWS-tapasztalat meglétét. Mindezek miatt főleg az Amazon felhőjét már jól ismerő rendszeradminisztrátoroknak, fejlesztőknek, mérnököknek érdemes belevágniuk, elég jó bérek reményében.

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment a hardver- és szoftverfejlesztés területén egyaránt kulcsfontosságú, hiszen a vállalatok így az elejétől a végéig kézben tarthatják a folyamatokat. A projektmenedzserek dolga a projekt valamennyi szempont szerinti megtervezése, követése és ellenőrzése, és mindazok motiválása, akik részt vesznek a projekt céljainak az előre meghatározott időben, költségkereteken belül és megfelelő minőségben történő megvalósításában. A szakember minősítése arról tanúskodik, hogy képes profi tervezésre, ütemezésre, szervezésre, a projektek végrehajtására, stabil eredmények biztosítására.

Certified Associate in Project Management (CAPM): A Project Management Institute (PMI) tanúsítványának megszerzéséhez nincs szükség szakmai gyakorlatra, ezért pályakezdők és junior projektmenedzserek, projektkoordinátorok számára ideális.

Project Management Professional (PMP): A Project Management Professional oklevél a leginkább elismert egyéni minősítésnek számít a projektmenedzsment szakmában. Birtokosa a PMI szerint elmondhatja magáról, hogy gyakorlatilag bármely iparágban, bármely helyszínen, bármilyen módszertannal képes helyt állni. Vizsgafeltétel a felsőfokú végzettségűeknél 4500 óra (3 év), középfokú végzettségűeknél 7500 óra (5 év) projektmenedzsment-tapasztalat és mindkét kategóriában 35 nettó óra dokumentált részvétel projektmenedzsment-képzésen.

Certified Scrum Master (CSM): Ez a papír igazolja, hogy a jelölt jóban van a népszerű agilis módszertannal. A Scrum bizonyította, hogy bármilyen nagyszabású projektben jól hasznosítható, ezért igencsak jól mutathat az önéletrajzban, főleg, ha a jelentkező projektmenedzseri vagy szoftvermérnöki állásra pályázik.