Ha Windowst használ, azonnal frissítse! Az XP-t is

Távoli kódvégrehajtást lehetővé tévő sebezhetőséget használnak ki aktívan a hackerek.

A kiberbűnözők által jelenleg is aktívan kihasznált sérülékenység a Windows keresőszolgáltatásában található, és lehetővé teszi a támadók számára a távolról történő kódfuttatást, és a nem javított sebezhetőséget tartalmazó számítógép feletti ellenőrzés megszerzését. A biztonsági rés valamennyi Windows-változatban megtalálható. Bár a Microsoft már rég nem támogatja a nyugdíjba küldött Windows XP operációs rendszert, most ehhez is rendkívüli frissítést adott ki hogy megvédje a felhasználókat a hackertámadásoktól